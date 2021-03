Tin nóng ngày 6/2: Dùng gậy đánh bạn cùng trường chấn thương sọ não

Đánh nam sinh lớp 11 chấn thương sọ não: do có mâu thuẫn với nhau nên khi tan trường Nguyễn Bá Thuận (SN 2003, trú tại huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) dùng gậy đập vào đầu nam sinh Phan Thanh L. (SN 2004; học sinh lớp 11A6, Trường THPT Lang Chánh) khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não. Hôm nay, Công an huyện Lang Chánh đã khởi tố, bắt tạm giam Thuận để điều tra về hành vi "giết người". Thanh niên ngáo đá chém người đi đường: Lê Cảnh Duyền (30 tuổi, trú xã Tân Thành) chạy xe máy đến thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Dọc đường, thanh niên này dùng dao tự chế chém một người ở huyện Hướng Hóa bị thương. Sau đó, Duyền chém gãy 2 kính ô tô, phá hoại một xe máy rồi lẩn trốn tại nhà cha mẹ. Hôm nay, Công an huyện Hướng Hóa cho biết, đang tạm giữ Duyền để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc Sagri Lê Tấn Hùng: Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Lê Tấn Hùng (SN 1963, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri) cùng 14 bị can khác trong vụ án sai phạm ở Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Dự án chưa hoàn thành, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước... nhưng ông Hùng đã đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận để chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Phong Phú với số tiền là 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 348 tỷ đồng. Xử phạt tài xế Mercedes dừng giữa cầu Rồng để chụp ảnh cùng bạn gái: Ngày 6/3, Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt đối với nam tài xế điều khiển ô tô hiệu Mercedes S500 dừng xe trên cầu Rồng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi "Dừng xe trên cầu". Với hành vi của tài xế sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Cô giáo cổ vũ học sinh lớp 9 uống bia: Nhóm học sinh này học lớp 9 Trường THCS Ngư Lộc (Thanh Hóa). Người quay clip và tung lên mạng xã hội là cô giáo Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên của trường học nói trên. Hôm nay, Phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc cho biết, đã nắm được sự việc và yêu cầu nhà trường nhanh chóng làm rõ vụ việc. Được biết, cuối năm 2020, cô giáo Xuyên cũng đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa xử phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, xúc phạm danh dự người khác. Nữ sinh lớp 9 bị nhóm học sinh trường khác đánh hội đồng: Ngày 6/3, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đang vào cuộc xác minh vụ 1 nữ sinh Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân) nghi bị 1 nhóm học sinh của trường khác, trong đó có 2 học sinh Trường THCS Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng) đánh hội đồng. Trước đó, trên mạng xã hội facebook xuất hiện hình ảnh một nhóm khoảng 7-8 học sinh quây quanh 1 nữ sinh mặc áo đen vừa đánh vừa chửi nữ sinh này. Nữ sinh không dám phản kháng, bị đánh ngã xuống đường. 'Đạo chích' bỏ lại xe máy vừa bẻ khóa được để trộm ô tô: Nguyễn Thanh Thái (21 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đang chạy xe máy vừa trộm được thì thấy 1 chiếc ô tô tải không người trông coi ở xã Núi Tô, huyện Tri Tôn nên Thái đã để lại “con tép” để lấy “con tôm”. Trong lúc tìm nơi tiêu thụ ô tô tải, đối tượng bị công an bắt giữ. Hôm nay, Công an huyện Tri Tôn đã khởi tố bị can Thái để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Tai nạn thảm khốc, 3 người thương vong: Đêm 5/3, ô tô bán tải do Lương Xuân Danh (SN 1991, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển, chở theo vợ đến giao lộ với đường Phan Tứ thì ô tô bán tải xảy ra va chạm với xe máy trên xe có 2 nam thanh niên. Sau cú va chạm kinh hoàng khiến thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người ngồi sau bị hất tung lên cabin xe bán tải, gãy xương đùi, nguy kịch. Cánh cửa phụ của xe bán tải biến dạng hoàn toàn, người phụ nữ ngồi trong xe bị kẹp cứng, kính ô tô vỡ nát khiến bị thương nặng. >>> Xem thêm video: Đâm bạn thân trọng thương vì đi chơi không rủ ở Kiên Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

