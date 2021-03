Tin nóng ngày 5/3: Nam thanh niên phi xe xuống ruộng tử vong tại chỗ

Nam thanh niên phi xuống ruộng tử vong tại chỗ: Sáng 5/3, người dân đi làm sớm đã phát hiện một thanh niên nằm chết bên cạnh chiếc xe máy dưới đám ruộng vừa cấy thuộc địa bàn thôn Phú Mỹ (xã Tự Lập, huyện Mê Linh). Nạn nhân được xác định khoảng 30 tuổi, trú ở Thôn Mạnh Trữ, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm sấp, đầu, mặt và tai chảy máu. Côn đồ chém 2 người trọng thương, đốt ôtô cháy rụi: Sau khi chém anh Dương Văn Q. (SN 1981, trú tại Thôn 4, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, Quảng Ninh) trọng thương, thấy taxi đến chở người đi cấp cứu, Trần Văn Bảo (SN 1985, trú tại thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất, TP Hạ Long) đã chém luôn tài xế Lê Ngọc S. (trú tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long) rồi đốt chiếc xe taxi cháy rụi. Hôm nay, Công an TP Hạ Long cho biết đang tạm giữ Bảo để điều tra, làm rõ. Khởi tố vụ buôn lậu pin năng lượng mặt trời trị giá hàng trăm tỷ đồng: Ngày 5/3, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can He WenZhen (SN 1987, mang quốc tịch Trung Quốc) là Giám đốc Công ty Công ty TNHH Hà Nội Solar Technology cùng với Đỗ Thị Ngọc Mai (SN 1987, trú tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) liên quan đến buôn lậu pin năng lượng mặt trời trị giá hàng trăm tỷ đồng. Đòi nợ 1 triệu đồng, người đàn ông bị cháu vợ chém đứt gần lìa tay: Nguyễn Á Phương (23 tuổi, ngụ xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đến khu vực nhà ông Đinh Trung Kỳ (39 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (là dượng rể của Phương) chơi. Thấy Phương, ông Kỳ đã đòi 1 triệu đồng Phương nợ trước đó. Tuy nhiên, thanh niên này không trả nên cả 2 xảy ra cự cãi Phương đã cầm dao tự chế chém đứt lìa cổ tay nạn nhân. Hôm nay, Công an huyện Châu Phú đang tạm giữ Phương để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Mâu thuẫn với bố mẹ, thiếu nữ vào phòng riêng treo cổ tự tử: Nguyễn Thị Bích Ng. (SN 2001, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang ăn cơm trưa với bố mẹ. Ng. nói muốn đi vào TP HCM làm việc, nhưng vợ chồng ông Th. không đồng ý nên giữa Ng. và bố mẹ xảy ra mâu thuẫn., Ng. vào phòng riêng khóa cửa rồi treo cổ, tử vong thương tâm. Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn tràm: Trong lúc đi nhặt củi tại vườn tràm thuộc xã Quảng Hưng (Quảng Trạch, Quảng Bình) chị Hồ Thị Khâm nghe tiếng khóc trẻ con. Lại gần kiểm tra, phát hiện một bé gái sơ sinh trong tình trạng không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn, được bọc trong túi nilon. Hiện, cháu bé đang được chăm sóc tại viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình với sức khoẻ ổn định. Bé gái này được xác định khoảng 2 ngày tuổi, có cân nặng 2,8kg. Nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng: Trong thời gian Phạm Thị Mai Phương (40 tuổi, ngụ xã Bình Thới, huyện Bình Đại, Bến Tre) làm cán bộ một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện Bình Đại, Phương lừa vay tiền và chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Hôm nay, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố Phương để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đang mang án tù treo vẫn đi cướp, đâm người: Nguyễn Tấn Trung (22 tuổi, ở huyện Quế Sơn, tỉnh Bắc Ninh) dù đang hưởng án tù treo về tội cướp tài sản, nhưng Trung đã đi trộm tài sản tại nhà bà P.T.X. (83 tuổi, người địa phương). Trung dùng tay bóp cổ bà X. rồi kéo nạn nhân vào trong nhà. Sau đó, Hiếu lục túi áo nạn nhân lấy bọc nylon có hơn 800.000 đồng rồi bỏ trốn sau đó Trung đã bị bắt giữ. >>> Xem thêm video: Đua xe, hai thanh niên lao vào nhau tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Cần Thơ.

