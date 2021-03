Tin nóng ngày 4/3: Trộm xe máy của chủ vì muốn thể hiện với bạn gái

Trộm xe máy của chủ vì muốn thể hiện với bạn gái: Nguyễn Văn Đại (SN 2001, trú phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) vì muốn thể hiện với bạn gái có xe mới để chạy, nên đã trộm xe của chủ quán ở thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Hôm nay, Công an huyện Chợ Mới đã bắt tạm giam Đại để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Dùng dao đâm chết anh ruột: Ông Nguyễn Văn Chưa (anh ruột của Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1961) đang kéo dây nước để tưới cây kiểng, thì Nguyễn Thanh Tùng (cùng trú tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang) cầm dao đâm nhiều nhát vào người, làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Tùng khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống từ trước, nên đã ra tay sát hại anh ruột. Hôm nay, Công an huyện Chợ Mới đang tạm giữ Tùng để điều tra về hành vi giết người. Trèo lên cột điện cao thế, một người bị điện giật trọng thương: Sáng 4/3, người dân nghe thấy tiếng nổ do chập điện ở máy cắt 140 đường dây 35KV. Vị trí này thuộc địa phận xã Ẳng Tở (huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên). Người dân ra xem thì phát hiện trên máy cắt có một người đang bị điện giật mắc kẹt sau đã được mọi người cứu đưa đi viện. Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Chính (SN 1979 trú tại địa phương). 2 người đàn ông tử vong trong khách sạn: Nhân viên của một khách sạn trên đường Đào Duy Anh (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện 2 khách lưu trú là ông N.B.H. (45 tuổi) và P.V.Đ. (44 tuổi, cùng ngụ quận Hải Châu) tử vong tại phòng 105. Theo quản lý khách sạn, 2 vị khách này thuê phòng từ hôm 1/3 và không ra ngoài. Hôm nay, Công an quận Thanh Khê cho biết, qua quá trình điều tra nhận định 2 nạn nhân này đột tử vì sốc ma túy. Người phụ nữ bị cướp đâm trọng thương: Trong lúc điều khiển xe máy qua xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Bắc Ninh, bà N.T.H. (42 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) bị một người chặn xe, yêu cầu đưa tiền. Nạn nhân không làm theo nên người này dùng vật nhọn đâm trọng thương. Thấy có người đến gần, kẻ gây án đã bỏ chạy. Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang truy tìm đối tượng gây ra vụ việc này. Triệu tập chủ xe Volvo đâm xe máy bốc cháy rồi bỏ chạy: Hôm nay, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đã tiến hành triệu tập chủ sở hữu chiếc xe ô tô liên quan đến vụ va chạm, làm bốc cháy một xe máy trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) rạng sáng cùng ngày khiến 2 người bị thương. Sau vụ va chạm, chiếc xe máy Liberty của anh N.Đ.H (ở quận Hoàng Mai) đổ ra đường, bốc cháy trơ khung. Anh H. và chị H.T.T (ở huyện Thanh Trì) bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Bắt thêm một nghi can liên quan vụ tài xế bị truy sát: Ngày 4/3, Công an tỉnh Bắc Giang ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, ở thôn xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa) để làm rõ về hành vi Giết người. Theo công an, Khôi là nghi can liên quan đến vụ án giết người xảy ra hôm 11/11/2020 tại huyện Hiệp Hòa. Khởi tố cựu Phó chánh văn phòng UBND TP HCM: Chiều 4/3, Bộ Công an cho biết đã khởi tố 2 bị can Lê Văn Thanh (cựu Phó chánh văn phòng UBND TP HCM) và Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. 2 bị can khác để điều tra sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Sagri. Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng khởi tố Nguyễn Thị Thanh An (cựu cán bộ Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên - Sagri) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. >>> Xem thêm video: Trộm xe máy để... thể hiện với bạn gái. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

