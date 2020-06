Tin nóng ngày 3/6: Quá xinh đẹp nhưng đi buôn ma túy, cô gái khiến dư luận xót xa

1. Khởi tố Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn chết người bỏ chạy: Chiều 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Điều (tên thường gọi là Nguyễn Văn Dũng), sinh năm 1967, trú tại thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. Ngày 2/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và BCH Đảng bộ Thái Bình thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết thống nhất cao đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Điều với hình thức là cách tất cả các chức vụ hiện tại trong Đảng. Trước thời điểm bị khởi tố, gia đình người bị hại bất ngờ có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Điều. 2. Hotgirl mang 4 kg ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Đỗ Như Ý (ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) điều tra về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Cảnh sát kiểm tra trong balo của Đỗ Như Ý mang trên người có 3 gói trà màu xanh, bên trong có chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 3 kg nghi là ma túy đá và 40 gói nylon bên trong có chứa 2.980 viên nén nhiều màu. Ý khai nhận vận chuyển ma túy thuê từ Campuchia về TP.HCM để nhận tiền công 500 USD. 3. Thầy giáo dạy sinh học bị nhiều nam sinh tố dâm ô: Dư luận đang "dậy sóng" trước tố cáo Nguyễn Hoàng Nhựt là thầy giáo dạy Sinh học của trường THCS Phước Minh (xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) dâm ô nhóm học sinh nam đang theo học tại trường. Phía nhà trước đã xác nhận có thông tin về vụ việc 4 nam sinh của trường bị có hành vi dâm ô. Hiện, nhà trường đã ra quyết định đình chỉ việc dạy học của thầy Nguyễn Hoàng Nhựt. 4. Sếp doanh nghiệp lái xe tông chết người bắt tài xế nhận tội thay được tại ngoại: Ông Phạm Văn Són, Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Kỳ Hòa ở thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) lái ôtô tông chết người đi xe máy nhưng không dừng lại cứu chữa nạn nhân mà bỏ chạy và cho tài xế “thế thân”. Sau hai tuần bị tạm giam, đại gia này đã được tại ngoại. Theo cơ quan điều tra, lý do ông Són được tại ngoại là do đại gia này bệnh nặng, thành khẩn khai báo. 5. Tin đồn Công Phượng ăn hỏi với bạn gái bí mật: Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn Công Phượng đã bí mật tổ chức lễ đính hôn với bạn gái xinh đẹp tại TP HCM. Thông tin này rất được người hâm mộ quan tâm bởi trước đó, nam cầu thủ chưa từng công khai hẹn hò và ít chia sẻ chuyện cá nhân. Bạn gái tin đồn của Công Phượng là Tô Ngọc Viên Minh, sinh năm 1995. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sĩ ngành quản trị Kinh Doanh của đại học RMIT vào năm 2019. Hiện tại, Viên Minh đang làm cho công ty gia đình ở TP HCM. Cô không hề liên quan đến làng giải trí hay lĩnh vực bóng đá.Công Phượng có bạn gái mới, cùng nhau du lịch chung khắp châu Âu? | Nguồn: Tin tức Vietnamnet

