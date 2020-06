Tin nóng ngày (1/6): Dư luận choáng váng vì loạt quan chức liên tục “xộ khám“

1. Bắt nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định: Sáng 1/6, Công an tỉnh Bình Định bắt giữ bị can Trương Hải Ân (SN 1974, trú tại TP Quy Nhơn), bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", khi y đang lẫn trốn tại TP.HCM.

2. Chủ tịch xã ở Kiên Giang bị kỷ luật vì để 150 triệu ngoài sổ sách: Huyện uỷ Tân Hiệp, Kiên Giang đã kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Trần Minh Hoà - Bí thư, chủ tịch UBND xã Tân Hội. Sau khi thanh tra về kinh tế đối với UBND xã Tân Hội trong hai năm 2017 và 2018 là gần 447 triệu đồng về cho thuê mặt bằng để ngoài sổ sách, quyết toán không đúng thực tế… Trong số đó, ông Trần Minh Hòa lấy 150 triệu đồng để sử dụng cá nhân, chi vượt chế độ khoán công tác phí 30 triệu đồng và chi tiếp khách không có chứng từ hơn 55 triệu đồng. Ngoài ra, ông Hoà chỉ đạo lập chứng từ khống để quyết toán từ nguồn nông thôn mới số tiền 150 triệu đồng. 3. Quan chức Thanh Hóa bị bắt vì đánh bạc: Ngày 1/6, Phó chủ tịch huyện Hậu Lộc và Trưởng phòng tài chính UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa bị phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) bắt quả tang khi đang đánh bạc. Trên chiếu bạc, công an thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng.

Trưa ngày 1/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thông tin vụ việc bắt quả tang 4 người khác đang đánh bạc tại nhà riêng của ông Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý Công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. Thu giữ trên chiếu gần 55 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác có liên quan. 4. Bắt giam hiệu trưởng vì rút khẩu phần ăn của học sinh: Công an tỉnh Ninh Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bắt tạm giam đối với Hiệu trưởng trường tiểu học Đông Thành Bùi Thị Sơn (SN 1966) và Hiệu phó Đỗ Thị Như Thanh (SN 1976). Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện một số sai phạm trong quá trình thu chi tiền ăn bán trú và tiền học phí của học sinh tại Trường Tiểu học Đông Thành (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) với số tiền trên 533 triệu đồng.

