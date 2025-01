Sự thật chấn động về việc người Viking tìm ra châu Mỹ

1. Người đến Viking đến châu Mỹ trước Columbus. Người Viking, dẫn đầu bởi Leif Erikson, đến Bắc Mỹ vào khoảng năm 1000, gần 500 năm trước khi Christopher Columbus làm điều tương tự. Ảnh: Pinterest. 2. Leif Erikson và "Vinland". Leif Erikson, con trai của Erik the Red, được coi là người Viking đầu tiên khám phá Bắc Mỹ. Ông gọi vùng đất mới là "Vinland" (đất rượu vang), có thể do tìm thấy nhiều nho hoang dã. Ảnh: Pinterest. 3. Không hẳn là rượu vang hay nho. Dù tên gọi "Vinland" gợi nhắc đến nho, một số học giả cho rằng từ này có thể chỉ thảm thực vật phong phú nói chung, không nhất thiết là cây nho. Ảnh: Pinterest. 4. Khu định cư L’Anse aux Meadows. Khu định cư Viking tại L’Anse aux Meadows, nằm ở Newfoundland (Canada), là bằng chứng khảo cổ học duy nhất cho sự hiện diện của người Viking tại Bắc Mỹ. Ảnh: Pinterest. 5. Hành trình bắt đầu từ Greenland. Người Viking khám phá Bắc Mỹ trong hành trình được khởi đầu từ Greenland, nơi họ đã định cư trước đó. Ảnh: Pinterest. 6. Tương tác với người bản địa. Người Viking gọi người bản địa ở Bắc Mỹ là "Skrælingar." Các tương tác giữa hai bên thường căng thẳng, với các xung đột và tranh chấp xảy ra. Ảnh: Pinterest. 7. Thời gian định cư ngắn ngủi. Việc định cư của người Viking tại Bắc Mỹ chỉ kéo dài khoảng 10 năm, chủ yếu do xung đột với người bản địa và khó khăn trong việc duy trì nguồn cung cấp từ quê nhà. Ảnh: Pinterest. 8. Tàu Viking – Công nghệ hàng hải tiên tiến. Những con tàu dài được thiết kế để chịu được sóng lớn và di chuyển nhanh của người Viking đã giúp họ vượt qua Đại Tây Dương, một kỳ tích hàng hải đương thời. Ảnh: Pinterest. 9 Hành trình không được tiếp nối. Dù đã khám phá Bắc Mỹ, người Viking không tiếp tục các chuyến đi xa hơn hoặc thiết lập các khu định cư lớn, có lẽ do khoảng cách xa và áp lực từ quê nhà. Ảnh: Pinterest. 10. Tác phẩm ghi lại hành trình. Hai tác phẩm sử thi Iceland cổ, Saga of the Greenlanders và Saga of Erik the Red, kể lại câu chuyện về các chuyến đi của người Viking tới Vinland. Ảnh: Pinterest. 11. Khí hậu thuận lợi trong thời gian đó. Người Viking khám phá Bắc Mỹ trong thời kỳ khí hậu ấm áp (Medieval Warm Period), giúp hành trình dễ dàng hơn so với điều kiện thời tiết lạnh giá sau này. Ảnh: Pinterest. 12. Phát hiện bị lãng quên. Việc khám phá Bắc Mỹ của người Viking không được ghi nhớ hoặc công nhận rộng rãi cho đến thế kỷ 20, khi các bằng chứng khảo cổ được tìm thấy. Ảnh: Pinterest. 13. Không chỉ là khám phá ngẫu nhiên. Người Viking không tìm thấy châu Mỹ nhờ may mắn. Họ rất giỏi định hướng bằng cách quan sát mặt trời, sao, và động vật biển, giúp họ xác định hướng đi chính xác khi vượt biển. Ảnh: Pinterest. 14. Di sản thế giới gắn với sự kiện người Viking tìm ra châu Mỹ. Khu định cư L’Anse aux Meadows được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và là minh chứng thực tế cho hành trình của người Viking. Ảnh: Pinterest. 15. Huyền thoại Leif Erikson được công nhận. Ngày 9 tháng 10 được công nhận là Ngày Leif Erikson tại nươc Mỹ để vinh danh người Viking và hành trình khám phá châu Mỹ của họ. Ảnh: Pinterest.

