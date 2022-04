Tin nóng ngày 3/4: Bất ngờ nữ nghi phạm phóng hoả khu nhà trọ Hà Nội có chồng con

Nghịch tử đánh mẹ tử vong cho rằng mẹ là gánh nặng. Ngày 3/4, Công an Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Kiên Được (SN 1998, xã Trường Thọ, Cầu Ngang) để điều tra hành vi giết mẹ ruột. Đêm 30/3, sau khi đi uống rượu bia về, Được thấy mẹ là bà Thạch Thị Bông (SN 1954) đang ngủ. Nghĩ mẹ có nhiều con nhưng chỉ mình Được chăm sóc nên bực tức và cho rằng đây là gánh nặng. Sau đó, Được gọi mẹ dậy và xảy ra cự cãi nên đã đánh mẹ khiến bà Bông tử vong dù được đưa đi viện. Nghi can phóng hoả khu nhà trọ ở Hà Nội đã có chồng và con. Thông tin bất ngờ liên quan nữ nghi phạm phóng hỏa đốt khu nhà trọ ở Hà Nội khiến 1 người tử vong, đó chính là việc Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, quê Nam Định) đã có chồng con. Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, cả hai vợ chồng nữ nghi phạm đều là nhân viên của 1 nhà hàng thuộc hệ thống Buffet nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội. Chồng Hải cho biết, anh ta không biết mối quan hệ giữ Hải và Chẩu Việt Hoàng. Trước đó, do mâu thuẫn tình cảm với Hoàng, Hải đã đốt khu nhà trọ ở Phú Đô khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương và nhiều phương tiện bị hư hỏng. Nhóm người tấn công ngư dân trên biển bằng bom xăng. Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh (Kiên Giang) bắt giam 4 tháng Phạm Đức Gul (32 tuổi), Trần Cao Kỳ (26 tuổi), Bành Văn Bi (33 tuổi), Nguyễn Minh Đương (24 tuổi) và Nguyễn Bảo Vẹn (19 tuổi, cùng ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, trưa 21/12/2021, tàu đánh bắt thủy sản do ông Võ Phi Hùng làm thuyền trưởng neo đậu trên vùng biển xã Vân Khánh, Bành Văn Bi chạy vỏ máy đến cự cãi, tranh chấp khu vực đánh lưới ốc với ông Hùng. Sau đó, Gul cùng với Kỳ, Vẹn, Đương và một số đối tượng khác mang theo hơn 10 chai thủy tinh bên trong có chứa xăng ném lên tàu đánh bắt thủy sản của ông Hùng khiến anh Võ Văn Trung bị bỏng nặng, thương tật là 57%. Đánh ghen, ép người tình của chồng viết giấy nợ. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa khởi tố bị can, bắt giam Lê Thị Thìn (42 tuổi) trú tại phường Tân Thành và Lê Xuân Phương (50 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột). Điều tra cho thấy, nghi ngờ chồng ngoại tình, Thìn thuê người theo dõi và ngày 19/3 khi phát hiện ông H. cùng bà T. đến một nhà nghỉ ở phường Ea Tam cả nhóm đến bắt quả tang. Phương đã tát bà T. và nhóm người ép bà T viết giấy nhận trả số tiền 120 triệu đồng, trả trong 2 ngày và bắt bà T. cùng ông H cởi quần áo lên giường để quay video. Sau đó, bà T. trình báo công an. Trưa 22/3 khi nhóm này nhận 30 triệu từ bà T., cảnh sát đã bắt quả tang. Nam thanh niên tử vong bất thường trong nghĩa trang. Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Dĩ An, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một thanh niên tử vong bất thường trong nghĩa trang. Thi thể nam thanh niên được phát hiện khoảng 7h sáng cùng ngày tại khu vực nghĩa trang Triều Châu tại khu phố Tân An (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Nạn nhân khoảng 20 tuổi, mặc quần áo bóng đá, cạnh thi thể có một túi thể thao, giày, một can nhựa chứa nhiều lít chất lỏng. Kẻ xấu vứt xác chó xuống giếng nước, cưa hàng loạt gốc bưởi ở Hà Tĩnh. Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang điều tra, làm rõ kẻ xấu vứt xác chó xuống giếng nước sinh hoạ, cưa hàng loạt gốc bưởi của nhà ông ông Phạm Dương Thiên (SN 1964, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê). Sự việc gần chục cây bưởi bị cứa quanh gốc được ông Thiên phát hiện ngày 1/4 khi ra vườn bưởi ở thôn Tân Trạch. Trước đó, gia đình ông cũng hoảng hốt phát hiện kẻ xấu đã vứt xác chó, gà xuống giếng nước sinh hoạt. Nhắc nhở chuyện cũ dẫn đến mâu thuẫn, 1 người bị đâm tử vong. Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ Huỳnh Phi Cương (SN 1991, ngụ khu phố 9, phường Bình Tân, thị xã La Gi) để điều tra làm rõ vụ án giết người. Tối 2/4, Cường cùng một thanh niên ngồi trước nhà ông Lê Đức Lương (SN 1977, khu phố 11, phường Bình Tân) nói chuyện. Khi đó, ông Lương đi ra nói chuyện với Cương về mâu thuẫn trong sinh hoạt xảy ra trước đó nên giữa 2 bên cãi vã, xô xát. Trần Quốc Hậu (SN 1994) cháu ông Lương dùng cây đánh Cương. Sau đó Cương đã dùng kéo đâm 3 nhát khiến hậu tử vong. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THDT

Nghịch tử đánh mẹ tử vong cho rằng mẹ là gánh nặng. Ngày 3/4, Công an Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Kiên Được (SN 1998, xã Trường Thọ, Cầu Ngang) để điều tra hành vi giết mẹ ruột. Đêm 30/3, sau khi đi uống rượu bia về, Được thấy mẹ là bà Thạch Thị Bông (SN 1954) đang ngủ. Nghĩ mẹ có nhiều con nhưng chỉ mình Được chăm sóc nên bực tức và cho rằng đây là gánh nặng. Sau đó, Được gọi mẹ dậy và xảy ra cự cãi nên đã đánh mẹ khiến bà Bông tử vong dù được đưa đi viện. Nghi can phóng hoả khu nhà trọ ở Hà Nội đã có chồng và con. Thông tin bất ngờ liên quan nữ nghi phạm phóng hỏa đốt khu nhà trọ ở Hà Nội khiến 1 người tử vong, đó chính là việc Trần Thị Thanh Hải (SN 1993, quê Nam Định) đã có chồng con. Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện, cả hai vợ chồng nữ nghi phạm đều là nhân viên của 1 nhà hàng thuộc hệ thống Buffet nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội. Chồng Hải cho biết, anh ta không biết mối quan hệ giữ Hải và Chẩu Việt Hoàng. Trước đó, do mâu thuẫn tình cảm với Hoàng, Hải đã đốt khu nhà trọ ở Phú Đô khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương và nhiều phương tiện bị hư hỏng. Nhóm người tấn công ngư dân trên biển bằng bom xăng. Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh (Kiên Giang) bắt giam 4 tháng Phạm Đức Gul (32 tuổi), Trần Cao Kỳ (26 tuổi), Bành Văn Bi (33 tuổi), Nguyễn Minh Đương (24 tuổi) và Nguyễn Bảo Vẹn (19 tuổi, cùng ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, trưa 21/12/2021, tàu đánh bắt thủy sản do ông Võ Phi Hùng làm thuyền trưởng neo đậu trên vùng biển xã Vân Khánh, Bành Văn Bi chạy vỏ máy đến cự cãi, tranh chấp khu vực đánh lưới ốc với ông Hùng. Sau đó, Gul cùng với Kỳ, Vẹn, Đương và một số đối tượng khác mang theo hơn 10 chai thủy tinh bên trong có chứa xăng ném lên tàu đánh bắt thủy sản của ông Hùng khiến anh Võ Văn Trung bị bỏng nặng, thương tật là 57%. Đánh ghen, ép người tình của chồng viết giấy nợ. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa khởi tố bị can, bắt giam Lê Thị Thìn (42 tuổi) trú tại phường Tân Thành và Lê Xuân Phương (50 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột). Điều tra cho thấy, nghi ngờ chồng ngoại tình, Thìn thuê người theo dõi và ngày 19/3 khi phát hiện ông H. cùng bà T. đến một nhà nghỉ ở phường Ea Tam cả nhóm đến bắt quả tang. Phương đã tát bà T. và nhóm người ép bà T viết giấy nhận trả số tiền 120 triệu đồng, trả trong 2 ngày và bắt bà T. cùng ông H cởi quần áo lên giường để quay video. Sau đó, bà T. trình báo công an. Trưa 22/3 khi nhóm này nhận 30 triệu từ bà T., cảnh sát đã bắt quả tang. Nam thanh niên tử vong bất thường trong nghĩa trang. Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Dĩ An, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một thanh niên tử vong bất thường trong nghĩa trang. Thi thể nam thanh niên được phát hiện khoảng 7h sáng cùng ngày tại khu vực nghĩa trang Triều Châu tại khu phố Tân An (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Nạn nhân khoảng 20 tuổi, mặc quần áo bóng đá, cạnh thi thể có một túi thể thao, giày, một can nhựa chứa nhiều lít chất lỏng. Kẻ xấu vứt xác chó xuống giếng nước, cưa hàng loạt gốc bưởi ở Hà Tĩnh. Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang điều tra, làm rõ kẻ xấu vứt xác chó xuống giếng nước sinh hoạ, cưa hàng loạt gốc bưởi của nhà ông ông Phạm Dương Thiên (SN 1964, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê). Sự việc gần chục cây bưởi bị cứa quanh gốc được ông Thiên phát hiện ngày 1/4 khi ra vườn bưởi ở thôn Tân Trạch. Trước đó, gia đình ông cũng hoảng hốt phát hiện kẻ xấu đã vứt xác chó, gà xuống giếng nước sinh hoạt. Nhắc nhở chuyện cũ dẫn đến mâu thuẫn, 1 người bị đâm tử vong. Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ Huỳnh Phi Cương (SN 1991, ngụ khu phố 9, phường Bình Tân, thị xã La Gi) để điều tra làm rõ vụ án giết người. Tối 2/4, Cường cùng một thanh niên ngồi trước nhà ông Lê Đức Lương (SN 1977, khu phố 11, phường Bình Tân) nói chuyện. Khi đó, ông Lương đi ra nói chuyện với Cương về mâu thuẫn trong sinh hoạt xảy ra trước đó nên giữa 2 bên cãi vã, xô xát. Trần Quốc Hậu (SN 1994) cháu ông Lương dùng cây đánh Cương. Sau đó Cương đã dùng kéo đâm 3 nhát khiến hậu tử vong. >>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THDT