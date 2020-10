Tin nóng ngày 31/10: 2 nữ sinh Vũng Tàu mất tích bí ẩn

1. Hai nữ sinh mất tích bí ẩn: Ngày 31/10, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đã ra thông báo tìm người mất tích từ ngày 28/10 theo đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Hoàn (SN 1974, ngụ thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) về việc con gái bà là Hỷ Phương Hạ Vi (21 tuổi) đi khỏi nhà từ nhiều ngày qua đến nay chưa về. Cả 2 đều là sinh viên trường cao đẳng Y tế Bà Rịa, cùng đang thực tập tại bệnh viện Bà Rịa. 2. Giúp dân sửa lại nhà sau bão, nam thanh niên bị tường đè chết: Ngày 31/10, UBND xã Phú An (huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ giúp dân sửa lại nhà sau bão, nam thanh niên bị tường đè chết. Khi anh Phạm Văn Hoàng (29 tuổi) đang leo lên mái nhà của một người dân để sửa chữa thì không may bức tường nhà đổ sập xuống đã khiến anh Hoàng tử vong. 3. Phát hiện nam thanh niên tử vong bên cạnh xe máy: Ngày 31/10, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, vừa phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong dưới mương nước bên tỉnh lộ 419 thuộc địa bàn xã Mỹ Thành. Cụ thể, vào sáng cùng ngày, người dân đi làm đồng sớm thì tá hoả phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới mương nước ven tỉnh lộ, bên cạnh xe máy mang BKS 90P3-061.24. 4. Người đàn ông câm điếc, dùng súng bắn chết kẻ trộm chó: Ngày 31/10, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Văn Thành (34 tuổi) trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi giết người. Sau khi phát hiện thi thể anh Trần Quang H. (SN 2001 trú tại huyện Nghi Lộc) nằm gục bên bụi cây ven đường thuộc địa phận xóm 1, xã Nghi Xuân. Xác định đây là vụ án mạng, công an đã xác định Thành có liên quan đến vụ việc. Được biết, Thành bị câm điếc bẩm sinh. Làm việc với công an, Thành phải nhờ đến sự giúp đỡ của giáo viên trung tâm khuyết tật. 5. Bắt giữ đối tượng gây ra hàng chục vụ án cướp giật, trộm cắp tài sản: Ngày 31/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Thiện Mỹ (SN 1979, trú thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản. Qua lời khai, đối tượng Mỹ còn cùng đồng bọn thực hiện 17 vụ trộm cắp tài sản trên các xe ô tô đỗ trên QL 1A để nghỉ ngơi ban đêm ở địa bàn các tỉnh như: Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Bình. 6. Đấu súng truy bắt nhóm đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin: Ngày 31/10, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tổ chức mật phục tại khu vực đường mòn trên vành đai biên giới thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để bắt nhóm đối tượng đi từ hướng bên kia biên giới sang Việt Nam. Kiểm tra ba lô, lực lượng đánh án phát hiện có 30 bánh heroin. Toàn bộ tang vật được đưa về đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. 7. Người đàn ông tử vong trước nhà một hộ dân: Ngày 31/10, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đã phối hợp với Công an xã Tân Lý Đông cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông. Sáng 31/10, nhiều người dân giật mình khi phát hiện trước cửa nhà anh của D. ở xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang có một người đàn ông đang nằm bất động nên đến gần để kiểm tra thì người đàn ông này đã tử vong. >>> Xem thêm video: Tìm thấy nữ sinh Tiền Giang mất tích ở Bến Tre. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

