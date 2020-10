Tin nóng ngày 29/10: Ông họ 56 tuổi nhiều lần hiếp dâm cháu gái 12 tuổi

1. Ông họ 56 tuổi nhiều lần hiếp dâm cháu gái 12 tuổi: Ngày 29/10, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Lộc (56 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Tại cơ quan công an, Lộc cho biết đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục cháu G. (12 tuổi, G. gọi Lộc là ông họ) từ năm 2018 đến nay. 2. Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một người bị đâm chết: Ngày 29/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã di lý nghi can Nguyễn Hữu Dương (24 tuổi, trú tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người. Do mâu thuẫn trên bàn nhậu dẫn đến đánh nhau, Phương đã lấy 1 con dao nhọn dài 30cm đâm vào cổ anh Võ Anh Phước (30 tuổi, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) khiến nạn nhân tử vong. 3. Phát hiện thi thể nam thanh niên dạt vào bờ biển: Ngày 29/10, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Quảng Trị) cho biết, vào khoảng 3h cùng ngày (29/10), một người dân đang đi nhặt phế liệu dọc bãi biển thôn Xuân, xã Kim Thạch (Vĩnh Linh, Quảng Trị) tá hoả phát hiện một thi thể nam giới đang phân huỷ dạt vào bờ biển. Danh tính nạn nhân được xác định là Đỗ Minh Hoàng (SN 1988, trú tại Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). 4. Sát hại người phụ nữ 64 tuổi, đốt nhà phi tang: Ngày 29/10, Công an TP HCM đã phối hợp với Công an quận Phú Nhuận bắt giữ đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ giết người, đốt nhà phi tang trên địa bàn phường 3, quận Phú Nhuận. Danh tính đối tượng là Đỗ Xuân Quỳnh (32 tuổi). Đối tượng Quỳnh bị tình nghi liên quan tới vụ sát hại bà N.T.N. (64 tuổi, trú tại phường 3, quận Phú Nhuận) rồi đốt nhà phi tang xác. 5. Hai bố con rủ nhau mua bán trái phép chất ma túy: Ngày 29/10, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Hạnh (SN 1969, ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) và Nguyễn Cảnh Minh (SN 1993, con trai Hạnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Mở rộng điều tra, Công an huyện Đông Anh xác định, người bán ma túy cho hai đối tượng trên là Nguyễn Văn Hạnh (SN 1969, trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh). 6. Tìm thấy thiếu nữ 18 tuổi mất tích sau khi dự đám cưới: Ngày 29/10, ông Nguyễn Huy Quyên cho biết, gia đình đã tìm thấy con gái là Nguyễn Thu Hà (SN 2002, ở xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) ở một quán ăn trên đường Ngọc Hân Công Chúa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Nguyên nhân sự việc ban đầu được Hà cho biết là bị lừa. Do ông chưa gặp được con nên chưa thể khẳng định thông tin cụ thể. 7. Hàng loạt bom "khủng" lộ thiên sau mưa lũ: Ngày 29/10, Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lũ vừa qua làm xói lở đất đá, phát lộ nhiều loại bom đạn trên địa bàn huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa. Theo thống kê, có 7 quả bom MK82 cùng 9 quả đạn pháo 105 mm lộ thiên sau mưa lũ. Mỗi quả bom MK82 có đường kính 274 mm, chiều dài 1,54 m, trọng lượng 227 kg, lượng thuốc nổ 87,10 kg. >>> Xem thêm video: Hiếp dâm cháu gái, ông nội lãnh án chung thân. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

1. Ông họ 56 tuổi nhiều lần hiếp dâm cháu gái 12 tuổi: Ngày 29/10, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Lộc (56 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Tân Châu) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Tại cơ quan công an, Lộc cho biết đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục cháu G. (12 tuổi, G. gọi Lộc là ông họ) từ năm 2018 đến nay. 2. Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một người bị đâm chết: Ngày 29/10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã di lý nghi can Nguyễn Hữu Dương (24 tuổi, trú tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người. Do mâu thuẫn trên bàn nhậu dẫn đến đánh nhau, Phương đã lấy 1 con dao nhọn dài 30cm đâm vào cổ anh Võ Anh Phước (30 tuổi, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) khiến nạn nhân tử vong. 3. Phát hiện thi thể nam thanh niên dạt vào bờ biển: Ngày 29/10, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Quảng Trị) cho biết, vào khoảng 3h cùng ngày (29/10), một người dân đang đi nhặt phế liệu dọc bãi biển thôn Xuân, xã Kim Thạch (Vĩnh Linh, Quảng Trị) tá hoả phát hiện một thi thể nam giới đang phân huỷ dạt vào bờ biển. Danh tính nạn nhân được xác định là Đỗ Minh Hoàng (SN 1988, trú tại Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). 4. Sát hại người phụ nữ 64 tuổi, đốt nhà phi tang: Ngày 29/10, Công an TP HCM đã phối hợp với Công an quận Phú Nhuận bắt giữ đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ giết người, đốt nhà phi tang trên địa bàn phường 3, quận Phú Nhuận. Danh tính đối tượng là Đỗ Xuân Quỳnh (32 tuổi). Đối tượng Quỳnh bị tình nghi liên quan tới vụ sát hại bà N.T.N. (64 tuổi, trú tại phường 3, quận Phú Nhuận) rồi đốt nhà phi tang xác. 5. Hai bố con rủ nhau mua bán trái phép chất ma túy: Ngày 29/10, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Hạnh (SN 1969, ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) và Nguyễn Cảnh Minh (SN 1993, con trai Hạnh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Mở rộng điều tra, Công an huyện Đông Anh xác định, người bán ma túy cho hai đối tượng trên là Nguyễn Văn Hạnh (SN 1969, trú tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh). 6. Tìm thấy thiếu nữ 18 tuổi mất tích sau khi dự đám cưới: Ngày 29/10, ông Nguyễn Huy Quyên cho biết, gia đình đã tìm thấy con gái là Nguyễn Thu Hà (SN 2002, ở xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) ở một quán ăn trên đường Ngọc Hân Công Chúa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Nguyên nhân sự việc ban đầu được Hà cho biết là bị lừa. Do ông chưa gặp được con nên chưa thể khẳng định thông tin cụ thể. 7. Hàng loạt bom "khủng" lộ thiên sau mưa lũ: Ngày 29/10, Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lũ vừa qua làm xói lở đất đá, phát lộ nhiều loại bom đạn trên địa bàn huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa. Theo thống kê, có 7 quả bom MK82 cùng 9 quả đạn pháo 105 mm lộ thiên sau mưa lũ. Mỗi quả bom MK82 có đường kính 274 mm, chiều dài 1,54 m, trọng lượng 227 kg, lượng thuốc nổ 87,10 kg. >>> Xem thêm video: Hiếp dâm cháu gái, ông nội lãnh án chung thân. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.