Tin nóng ngày 28/6: Chàng trai đánh bạn gái không được mẹ đồng ý bị khởi tố

1. Hãng nào dùng phi công Pakistan?: Vietnam Airlines Group và hãng hàng không Bamboo Airways khẳng định không sử dụng phi công mang quốc tịch Pakistan hoặc có bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp. Phi công nước ngoài của Bamboo Airways chủ yếu đến từ Anh, Pháp, Đức, Brazil, Mexico... Đội bay của Vietnam Airlines và VASCO gồm có 850 phi công Việt Nam và 106 phi công nước ngoài. 2. Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ: Ngày 28/6, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2020/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. Với việc giảm 50% phí trước bạ hiện hành 10% -12%, người tiêu dùng Việt mua xe lắp ráp, sản xuất trong nước sẽ chỉ phải đóng 5% đến 6% phí trước bạ khi đăng ký lần đầu xe ô tô. 3. Tạm đình chỉ công tác ông Mai Như Vệ: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Mai Như Vệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu, sau khi ông này gây tai nạn rồi bỏ chạy bị người dân chặn lại, báo công an công an. Cục Hải quan tỉnh cũng có báo cáo gửi UBND tỉnh, Tổng cục Hải quan vụ việc liên quan đến ông Vệ để các cơ quan này nắm bắt và có hướng chỉ đạo tiếp theo. 4. Vợ nguyên chủ tịch phường thuê 4 người đánh cán bộ: Liên quan đến vụ cán bộ tư pháp ở TP.Thái Bình bị đánh bất tỉnh. Bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt khai nhận đã thuê 4 người chặn đường đánh anh này vì có đơn tố cáo chồng mình. Chồng bà Nguyệt, ông Đặng Xuân Hậu đưa vợ vào danh sách vay vốn chính sách dù gia đình khá giả. Dù đã bị cách chức nhưng vẫn được tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường và giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo. 5. Cái kết của tài xế dùng ma túy rồi điều khiển ô tô gây tai nạn: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đối với anh Ngô Xuân Hoàng (SN 1980, trú xã Diễn Thành, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Xử phạt 11 triệu đồng về hành vi không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông, phạt 35 triệu đồng về hành vi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý. Tài xế này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ôtô thời hạn 23 tháng. 6. Chàng trai đánh bạn gái không được mẹ đồng ý bị khởi tố: Công an thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) vừa khởi tố bị can đối với Vũ Viết Trường (27 tuổi) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trường là người bị chị Hoàng Thanh Lam (22 tuổi) tố hành hung mình suốt 2 giờ tại nhà riêng. Hai người yêu nhau khoảng 2 tháng trước nhưng bị mẹ phản đối. Ngày 31/5 Trường đã đánh bạn gái và bị ghi lại bằng camera trước khi Trường ngắt kết nối.

