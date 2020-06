Tin nóng ngày 27/6: ​Việt Nam đình chỉ bay gần 20 phi công có bằng và quốc tịch Pakistan

1. 25/29 bị án vụ Đồng Tâm đối diện án tử: VKSND TP Hà Nội vừa ban hành Cáo trạng số 241/CT-VKS-P2, truy tố 29 bị can trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Trong đó, 25 bị can bị truy tố về tội Giết người, 4 bị can bị VKS truy tố về tội Chống người thi hành công vụ. 25/29 bị can trong vụ án giết người, chống người thi hành công vụ này đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình. 2. Việt Nam đình chỉ bay gần 20 phi công có bằng và quốc tịch Pakistan: Ngay sau khi nhà chức trách hàng không Pakistan phát hiện hơn 250 phi công nước này sử dụng bằng lái máy bay giả, chấp hành chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng không vừa đình chỉ toàn bộ hoạt động của các phi công Pakistan đang làm việc tại Việt Nam. Có gần 20 người bị đình chỉ, tất cả đều là phi công quốc tịch Pakistan và được cấp bằng lái tại nước này. Những phi công này đang làm việc tại một số hãng hàng không ở Việt Nam. 3. Phạt 4 triệu người trốn và dẫn đường cách ly: Chị Nguyễn Thị Hai (trú xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) bị lực lượng biên phòng tuần tra kiểm soát phát hiện khi đang nhập cảnh từ Lào về nước bằng đường mòn lối mở, không qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Biên phòng Quảng Bình sau đó đã lập biên bản, xử phạt hành chính chị Hai 4 triệu đồng. Người dẫn đường cũng bị phạt với số tiền tương đương. 4. Quân đội, Công an bóc gỡ ổ nhóm “bác sĩ online”: Cục Bảo vệ an ninh Quân đội cùng các cơ quan chức năng kiểm tra Công ty TNHH Why Not Việt Nam (Xuân Đỉnh, Hà Nội) và triệt phá nhóm mạo danh y bác sĩ để và Viện Y học cổ truyền Quân đội để tư vấn bán thuốc thông qua facebook với tên “Viện Y học cổ truyền Quân đội – Khoa Ngoại chung; Khoa Tiêu hóa – đặc trị trĩ”. “Bác sĩ online” chủ yếu là sinh viên, người mới ra trường. Riêng tháng 5/2020 nhóm này thu lời bất chính khoảng 2 tỷ đồng. 5. "Đột kích" quán karaoke lúc nửa đêm: Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) kiểm tra đột xuất cơ sở karaoke Duyên Hải (đường Bùi Thị Xuân), phát hiện có hàng chục nam nữ tụ tập cùng nhiều dụng cụ sử dụng chất ma túy và một số chất nghi là ma túy. Test nhanh có 30/52 trường hợp dương tính với chất ma túy. Các đối tượng dương tính nằm ở độ tuổi từ 18 đến dưới 30, trong đó có 2 trường hợp đang là học sinh. 6. EVN Hà Nội nhận 4.000 cuộc gọi thắc mắc về tiền điện mỗi ngày: Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội), những tháng hè nắng nóng, lượng tiêu thụ điện cao nên hóa đơn tiền điện tăng nên khách hàng kiến nghị giải quyết cũng nhiều hơn. Từ 1/6 đến 22/6, EVN Hà Nội đã tiếp nhận 61.802 kiến nghị về chỉ số công tơ, hóa đơn và các dịch vụ khác của ngành điện, trong đó, có 3.431 cuộc gọi kiến nghị về công tơ, chỉ số công tơ, tăng tới 473,4% so với tháng 5.







