Tin nóng ngày 27/11: Nhóm học viên cai nghiện cưa đứt song sắt bỏ trốn

Nhóm học viên cưa đứt song sắt trốn khỏi cơ sở cai nghiện: Ngày 27/11, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với ngành chức năng và gia đình vận động các học viên đã bỏ trốn quay trở lại cơ sở để tiếp tục cai nghiện. Nhóm học viên đã cưa đứt song sắt cửa sổ, sau đó đu dây nhảy từ tầng hai để qua cổng rào, trốn ra khỏi cơ sở cai nghiện ở huyện Châu Thành. (Ảnh minh họa) Truy nã Giám đốc Công ty bất động sản Đức Tâm Land: Hôm nay, Công an TP HCM quyết định truy nã Nguyễn Đức Tâm (35 tuổi, ở tỉnh Hòa Bình), Giám đốc Công ty TNHH bất động sản tư vấn và đầu tư Đức Tâm Land (trụ sở tại quận 8, TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Với thủ đoạn, tự ý lập bảng vẽ phân lô, lập khống dự án sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng để nhận và chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân. Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi khủng: Với hình thức cho vay nóng, lãi suất từ 180% đến 720% một năm; cho vay tiền góp ngày với lãi suất 125% một năm nhóm của Phạm Đức Điệp (28 tuổi, quê Ninh Bình) đã cho hơn 100 người vay với số tiền trên 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Những người vay tiền không có khả năng chi trả sẽ bị nhóm Điệp nhắn tin khủng bố tinh thần và dọa đánh. Thanh niên cầm dao đâm bảo vệ nhập viện: Khoảng 8h ngày 27/11, tài xế Trịnh Đình Ba (45 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam đậu xe gần Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, TP.Tam Kỳ đã xảy ra mâu thuẫn với ông với ông T.N.H. (44 tuổi), là bảo vệ của bệnh viện. Ba đã dùng dao đâm trọng thương ông H. Hiện được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện. Thi thể nữ sinh mất tích 2 ngày nổi trên sông: Ngày 26/11, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đã tìm thấy thi thể L.N.C.T. (SN 1999, nữ sinh tại TP Hồ Chí Minh) trên sông Vàm Cỏ thuộc xã Bình Đông. Kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện thương tích trên thi thể nạn nhân. Được biết, nữ sinh này mất tích đã được 2 ngày. Hai anh em ruột trộm 42 bình ắc quy tại trạm phát sóng: Trần Anh Tùng (SN 1992) và Trần Anh Tài (SN 1994, là hai anh em ruột đều trú tại xã Đạ R’sal, huyện Đam Rông) đã lấy trộm tổng cộng 42 bình ắc quy tích điện ở trạm phát sóng của VNPT và Viettel tại huyện Đức Trọng, Lâm Hà và Đam Rông. Tùng và Tài vừa mãn hạn tù tháng 4/2020 về tội trộm cắp tài sản và buôn bán trái phép chất ma túy. Hôm nay Công an tỉnh Lâm Đông đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ. 3 người Trung Quốc ném xác tài xế taxi xuống sông bị tử hình: Ngày 27/11, TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình đối với 3 bị cáo Vương Học Lỗi (24 tuổi), Vương Đồng Đường (27 tuổi) và Trương Kiện (19 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) về các tội Giết người, Cướp tài sản. Nhóm thanh niên quốc tịch Trung Quốc thuê taxi của người đàn ông 53 tuổi. Trên đường đi, họ sát hại tài xế rồi phi tang thi thể nạn nhân xuống sông Hồng. >>> Xem thêm video: 6 học viên trốn trại cai nghiện. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

