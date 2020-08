Tin nóng ngày 26/8: Triệt xóa đường dây làm giả thẻ nhà báo, sổ đỏ

1. Triệt xóa đường dây làm giả thẻ nhà báo, sổ đỏ: Ngày 26/8, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết: Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp cùng Phân viện Khoa học Hình sự phía Nam, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn gồm nhiều loại giấy tờ giả như: giấy tờ nhà đất, bằng lái xe, biển kiểm soát xe, bằng cấp các loại, thẻ nhà báo… 2. Vì bao thuốc lá mà đâm chết người: Ngày 26/8, Công an Quận 5 (TP HCM) cho biết đã bàn giao Sơn Quýt (41 tuổi, trọ ở Đồng Nai) cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền. Chỉ vì bao thuốc lá mà nảy sinh mâu thuẫn, trong lúc đánh nhau ở công viên Thăng Long (Quận 5, TP HCM), Quýt dùng dao mũi nhọn đâm ông N. chết tại chỗ. 3. Nữ giám đốc xinh đẹp nhận án tù 20 năm vì giết người tình: Ngày 26/8, Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa (Thanh Hóa) đã quyết định tuyên phạt Đỗ Thu Hà (34 tuổi, trú phường Đông Hương, TP Thanh Hoá)- là giám đốc công ty TNHH xây dựng và thương mại Thiên Minh TC, có trụ sở tại TP Thanh Hóa mức án 20 năm tù giam về hàng vi "giết người". 4. Công an vào cuộc vụ hàng chục nữ sinh đánh nhau: Ngày 26/8, Công an huyện Tân Sơn (Phú Thọ) cho biết, đang làm rõ vụ hàng chục nữ sinh đánh nhau tại đèo Cón (Tân Sơn, Phú Thọ). Khi xảy ra vụ việc, có rất nhiều học sinh đứng xem, quay phim, chụp ảnh và cổ vũ. Những nữ sinh tham gia đánh nhau là học sinh các trường THCS Đồng Sơn; THPT Thạch Kiệt tỉnh Phú Thọ và nhóm nữ sinh từ huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La). 5. Hai vợ chồng chết trong phòng trọ: Ngày 26/8, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng xác định vợ chồng bà Hoàng Thị Hằng (43 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) chết trong phòng trọ do treo cổ tự tử. Thời điểm phát hiện vợ chồng bà Hằng đã tử vong, cửa phòng trọ khóa trái. 6. Vận chuyển 10 tấn bánh kẹo, trà sữa không rõ nguồn gốc: Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường phát hiện hơn 10 tấn hàng hóa là bánh kẹo, trà sữa không rõ nguồn gốc xuất xứ... Bước đầu, tài xế khai nhận đã vận chuyển số hàng trên từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ cho các cửa hàng trên địa bàn. 7. Quay lén đồng nghiệp thay quần áo vì mâu thuẫn làm việc: Ngày 26/8, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giữ Lê Tấn Thành (22 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) để điều tra về hành vi đặt camera quay lén nữ đồng nghiệp thay quần áo rồi tung lên mạng xã hội. Do có mâu thuẫn trong quá trình làm việc Thành đã lén đặt camera quay lại cảnh chị L. (23 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú) thay quần áo trong nhà vệ sinh. >>> Xem thêm video: Thu giữ gần 200 thiết bị nghe lén, ghi hình không rõ nguồn gốc. Nguồn: VTC 1.

