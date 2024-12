15 điều thú vị về thiên thể có hình thù y hệt người tuyết

1. Tên gọi "Arrokoth". Tên " Arrokoth" có nghĩa là "bầu trời" trong ngôn ngữ của người Mỹ bản địa Powhatan/Algonquian, phản ánh mối liên hệ với bầu trời và sự tôn vinh văn hóa bản địa. Ảnh: Pinterest. 2. Phát hiện. Arrokoth được phát hiện vào ngày 26/6/2014 bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble trong khuôn khổ sứ mệnh New Horizons. Ảnh: Pinterest. 3. Hình dáng đặc biệt. Arrokoth có hình dạng giống một "người tuyết", với hai thùy dính liền: thùy lớn hơn được gọi là "Ultima" và thùy nhỏ hơn là "Thule". Ảnh: Pinterest. 4. Khoảng cách từ Trái đất. Arrokoth nằm cách Trái đất khoảng 6,6 tỷ km, xa hơn khoảng cách từ Trái đất đến Sao Diêm Vương - một thiên thể khác trong vành đai Kuiper. Ảnh: Pinterest. 5. Sứ mệnh New Horizons. Tàu vũ trụ New Horizons của NASA là tàu đầu tiên khám phá Arrokoth vào ngày 1/1/2019, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thăm dò Sao Diêm Vương. Ảnh: Pinterest. 6. Kích thước. Arrokoth có chiều dài khoảng 36 km và chiều rộng khoảng 20 km, là một trong những thiên thể nhỏ nhất từng được khám phá trong vành đai Kuiper. Ảnh: Pinterest. 7. Nguồn gốc. Arrokoth là một thiên thể nguyên thủy, được hình thành cách đây hơn 4,5 tỷ năm, giúp các nhà khoa học hiểu thêm về giai đoạn đầu của Hệ Mặt trời. Ảnh: Pinterest. 8. Bề mặt. Bề mặt của Arrokoth phủ một lớp vật liệu đỏ nhạt, được tạo thành từ tholins – hợp chất hữu cơ phức tạp hình thành qua quá trình tương tác của bức xạ vũ trụ và khí methane. Ảnh: Pinterest. 9. Không có vệ tinh. Không giống như nhiều thiên thể khác trong vành đai Kuiper, Arrokoth không có vệ tinh nào được phát hiện. Ảnh: Pinterest. 10. Khối lượng và mật độ. Arrokoth có khối lượng rất thấp, với mật độ khoảng 0,5 g/cm³, cho thấy nó có cấu trúc xốp và chứa nhiều khoảng trống. Ảnh: Pinterest. 11. Quỹ đạo. Arrokoth có quỹ đạo ổn định trong vành đai Kuiper, nằm cách xa lực hấp dẫn mạnh của các hành tinh lớn. Ảnh: Pinterest. 12. Cấu trúc hợp nhất. Hình dáng của Arrokoth gợi ý rằng hai thùy ban đầu là hai thiên thể riêng biệt, sau đó va chạm với tốc độ chậm và hợp nhất mà không bị phá vỡ. Ảnh: scitechdaily. 13. Nhiệt độ cực thấp. Nhiệt độ trung bình trên bề mặt Arrokoth vào khoảng -230°C, do nó nằm rất xa Mặt trời. Ảnh: Pinterest. 14. Nghiên cứu hóa học. Phân tích quang phổ cho thấy Arrokoth có thể chứa băng nước và các hợp chất hữu cơ phức tạp, cung cấp manh mối về sự hình thành hành tinh và vật chất trong Hệ Mặt trời sơ khai. Ảnh: Science.org. 15. Di sản khoa học. Arrokoth là thiên thể xa nhất từng được con người thăm dò, mở ra một chương mới trong việc khám phá các vùng biên giới xa xôi của Hệ Mặt trời. Ảnh: Fineartamerica.com. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứ ng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">

1. Tên gọi "Arrokoth". Tên " Arrokoth" có nghĩa là "bầu trời" trong ngôn ngữ của người Mỹ bản địa Powhatan/Algonquian, phản ánh mối liên hệ với bầu trời và sự tôn vinh văn hóa bản địa. Ảnh: Pinterest. 2. Phát hiện. Arrokoth được phát hiện vào ngày 26/6/2014 bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble trong khuôn khổ sứ mệnh New Horizons. Ảnh: Pinterest. 3. Hình dáng đặc biệt. Arrokoth có hình dạng giống một "người tuyết", với hai thùy dính liền: thùy lớn hơn được gọi là "Ultima" và thùy nhỏ hơn là "Thule". Ảnh: Pinterest. 4. Khoảng cách từ Trái đất. Arrokoth nằm cách Trái đất khoảng 6,6 tỷ km, xa hơn khoảng cách từ Trái đất đến Sao Diêm Vương - một thiên thể khác trong vành đai Kuiper . Ảnh: Pinterest. 5. Sứ mệnh New Horizons. Tàu vũ trụ New Horizons của NASA là tàu đầu tiên khám phá Arrokoth vào ngày 1/1/2019, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thăm dò Sao Diêm Vương. Ảnh: Pinterest. 6. Kích thước. Arrokoth có chiều dài khoảng 36 km và chiều rộng khoảng 20 km, là một trong những thiên thể nhỏ nhất từng được khám phá trong vành đai Kuiper. Ảnh: Pinterest. 7. Nguồn gốc. Arrokoth là một thiên thể nguyên thủy, được hình thành cách đây hơn 4,5 tỷ năm, giúp các nhà khoa học hiểu thêm về giai đoạn đầu của Hệ Mặt trời. Ảnh: Pinterest. 8. Bề mặt. Bề mặt của Arrokoth phủ một lớp vật liệu đỏ nhạt, được tạo thành từ tholins – hợp chất hữu cơ phức tạp hình thành qua quá trình tương tác của bức xạ vũ trụ và khí methane. Ảnh: Pinterest. 9. Không có vệ tinh. Không giống như nhiều thiên thể khác trong vành đai Kuiper, Arrokoth không có vệ tinh nào được phát hiện. Ảnh: Pinterest. 10. Khối lượng và mật độ. Arrokoth có khối lượng rất thấp, với mật độ khoảng 0,5 g/cm³, cho thấy nó có cấu trúc xốp và chứa nhiều khoảng trống. Ảnh: Pinterest. 11. Quỹ đạo. Arrokoth có quỹ đạo ổn định trong vành đai Kuiper, nằm cách xa lực hấp dẫn mạnh của các hành tinh lớn. Ảnh: Pinterest. 12. Cấu trúc hợp nhất. Hình dáng của Arrokoth gợi ý rằng hai thùy ban đầu là hai thiên thể riêng biệt, sau đó va chạm với tốc độ chậm và hợp nhất mà không bị phá vỡ. Ảnh: scitechdaily. 13. Nhiệt độ cực thấp. Nhiệt độ trung bình trên bề mặt Arrokoth vào khoảng -230°C, do nó nằm rất xa Mặt trời. Ảnh: Pinterest. 14. Nghiên cứu hóa học. Phân tích quang phổ cho thấy Arrokoth có thể chứa băng nước và các hợp chất hữu cơ phức tạp, cung cấp manh mối về sự hình thành hành tinh và vật chất trong Hệ Mặt trời sơ khai. Ảnh: Science.org. 15. Di sản khoa học. Arrokoth là thiên thể xa nhất từng được con người thăm dò, mở ra một chương mới trong việc khám phá các vùng biên giới xa xôi của Hệ Mặt trời. Ảnh: Fineartamerica.com. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứ ng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">