Loạt món ăn vặt "top trend" khiến giới trẻ "phát cuồng" năm 2024

Lạp xưởng nướng đá đang trở thành món ăn vỉa hè "gây sốt" trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam từ những ngày đầu năm 2024. Với cách chế biến độc đáo, món ăn lạp xưởng nướng đá nhanh chóng chiếm trọn sự yêu thích của các tín đồ ẩm thực. Khác với kiểu nướng than truyền thống, lạp xưởng được đặt trên một lớp đá sỏi tự nhiên, bên dưới là bếp điện tạo nhiệt để làm chín. Phương pháp này không chỉ thu hút bởi tính mới lạ mà còn giúp giữ trọn hương vị đặc trưng của món ăn. Điểm đặc biệt của lạp xưởng nướng đá nằm ở việc sử dụng nguyên liệu lạp xưởng tươi, thay cho loại sấy khô đóng gói thường thấy. Khi nướng, lớp vỏ trở nên giòn dai, dậy mùi thơm nức mũi, trong khi phần thịt bên trong mềm ẩm, béo ngậy, thấm đượm gia vị. Hương vị hòa quyện khiến thực khách khó lòng chối từ. Vào khoảng tháng 3 năm nay, "bánh phô mai sữa nướng" bỗng chốc trở thành từ khóa hot, tràn ngập các bài viết và video review trên mạng xã hội. Món ăn độc đáo này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ hương vị béo ngậy và cách chế biến thú vị. Nguyên liệu chính là thanh phô mai dài khoảng 30cm, được áp chảo trong vài phút cho đến khi lớp ngoài vàng ươm, giòn nhẹ. Để tăng thêm độ hấp dẫn, người chế biến sẽ rưới một lớp sữa đặc lên trên ngay khi phô mai còn nóng, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt dịu và độ béo đậm đà. Điểm thú vị nằm ở sự lựa chọn nguyên liệu: thực khách có thể chọn phô mai Trung Quốc hoặc Mỹ, mỗi loại mang đến một hương vị và độ béo khác nhau. Mức giá cho món ăn này dao động từ 25 đến 30.000 đồng mỗi cây, phù hợp với túi tiền của giới trẻ. Không chỉ là món ăn vặt "gây nghiện", bánh phô mai sữa nướng còn được yêu thích vì sự thú vị trong trải nghiệm thưởng thức – vừa xem chế biến trực tiếp, vừa tận hưởng hương thơm phô mai béo ngậy, khó cưỡng. Sự kết hợp tưởng chừng không ăn nhập giữa me chua, trà ngọt và muối ớt mặn cay đã tạo nên món trà me muối ớt được đông đảo tín đồ ẩm thực yêu thích trong những ngày hè rực nắng. Món uống này không chỉ chinh phục giới trẻ bởi hương vị mới mẻ mà còn thu hút ánh nhìn với vẻ ngoài độc đáo. Điểm nhấn nổi bật của trà me muối ớt nằm ở lớp muối ớt phủ trên miệng ly, vừa tạo độ mặn cay lạ miệng, vừa làm tăng trải nghiệm thưởng thức. Phía trên là me hoặc mứt dẻo ngào đường, khiến thức uống vừa hấp dẫn về thị giác vừa kích thích vị giác. Muối ớt, vốn hiếm khi xuất hiện trong các món nước, lại tạo nên điểm nhấn bất ngờ khi hòa quyện cùng trà và me, mang đến hương vị thanh mát, chua ngọt và đậm đà. Nhiều bạn trẻ còn ví món này như phiên bản "nâng cấp" của đá me truyền thống, vừa quen thuộc vừa mới lạ. Với mức giá dao động từ 30.000 đến 60.000 đồng, trà me muối ớt không chỉ là món giải khát độc đáo mà còn là "item" không thể bỏ qua trong danh sách khám phá của các tín đồ ẩm thực mùa hè.

