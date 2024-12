"Búp bê DJ" Mie thắng giải thưởng tầm cỡ châu Á trong năm 2024

DJ Mie trải lòng khi nhận giả: "Tôi vô cùng xúc động và biết ơn khi vinh dự có giải thưởng. Một khoảnh khắc đáng nhớ và đầy ý nghĩa. Giải thưởng này là động lực to lớn để tôi tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật". Đây là thành quả xứng đáng với hình ảnh giải trí tích cực mà Mie đã thể hiện trong suốt năm 2024. Mie tạo ấn tượng với khán giả qua chương trình truyền hình thực tế "Sao nhập ngũ" và hiện là "Chị đẹp đạp gió 2024". Nếu ở "Sao nhập ngũ", Mie dũng cảm, nghị lực thì sang "Chị đẹp đạp gió 2024" cô lại nghiêm túc, hoàn hảo trong các phần trình diễn. Dù bận rộn tham gia các chương trình nhưng Mie không "bỏ bê" làm nội dung trên các tài khoản mạng xã hội. Những hình ảnh, video ngắn thú vị, dễ thương vẫn được nữ DJ chia sẻ hằng ngày với khán giả từ công việc thiện nguyện của bản thân cho cộng đồng. Mie có chuỗi dự án "Đi cùng Mie" với rất nhiều hoạt động như trao quà cho các em nhỏ và người dân ở vùng sâu Bắc Trà My; phát quà vào đêm giao thừa… Mie bắt đầu hành trình trao quà Tết, mới đây nhất là tại chùa Viên Giác, Vĩnh Long. "Đi cùng Mie" trong năm nay còn kết hợp với chiến dịch Sài Gòn Xanh, cùng các bạn tình nguyện viên khác góp phần mang lại hình ảnh xanh sạch đẹp cho TP HCM. DJ Mie sinh năm 1995, tên thật là Trương Tiểu My. Cô bắt đầu được khán giả chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp và phong cách trình diễn âm nhạc cuốn hút khi đảm nhận vị trí DJ chính cho "Rap Việt" 2020.

