Tin nóng ngày 25/7: Lừa “chạy” trường công an, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

1. Lừa "chạy" trường công an, chiếm đoạt hàng tỷ đồng: TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân (30 tuổi) 13 năm tù giam, Nguyễn Thị Hồng (53 tuổi) 8 năm 6 tháng tù giam, Vũ Công Minh (56 tuổi) 8 năm tù giam, Lê Tiến Cảnh (64 tuổi, cùng trú TP Buôn Ma Thuột) 2 năm 6 tháng tù giam và Bùi Thị Thực (63 tuổi, trú huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) 1 năm tù treo, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lợi dụng việc nhiều người muốn xin cho con, cháu vào học các trường công an mà không qua thi tuyển nên tự nhận bản thân quen biết và xin được cho con cháu của họ. Nhiều bị hại tin tưởng nên đưa hàng tỷ đồng cho nhóm lừa đảo. 2. Lập 5 "công ty ma" để mua bán hóa đơn trái phép: Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thế Hải (56 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sơn (35 tuổi) cùng trú tại phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu về tội Mua bán trái phép hóa đơn. Hải đã thành lập và điều hành Doanh nghiệp tư nhân Thiên Tân Đạt và nhiều công ty khác để mua 19 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH TM Việt Phong có trụ sở tại TP HCM, ghi khống hàng hóa có giá trị nhiều định mức để làm đầu vào. Ngoài ra, Hải còn mua, bán 387 hóa đơn GTGT khống cho 23 đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. 3. Bắt giữ đối tượng đâm trọng thương tài xế Grab để cướp tài sản: Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng gồm Giàng Seo Diu (SN 2002, quê xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cướp tài sản" và Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, quê xã Hoà Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi Không tố giác tội phạm. Díu khai nhận cùng Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, quê xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) gây ra vụ cướp tài sản của anh Q. vào khoảng 2h sáng 19/7 tại địa bàn huyện Gia Lâm. Hiện cơ quan chức năng đã truy bắt đối tượng Vỹ. 4. 2 nhóm thanh niên cho vay lãi cắt cổ 480%/năm: Ngày 25/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng từ các tỉnh miền Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen. Dương Xuân Tùng (30 tuổi, quê ở TP Hà Nội) cầm đầu một nhóm thanh niên (khoảng 10 người) lập ra 2 công ty mang tên là Dương Gia Phát, tại TP Buôn Ma Thuột. Công ty này chuyên kinh doanh cho thuê xe và bán ĐTDĐ, nhưng thực chất là để nhóm này hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Qua kiểm tra, cơ quan điều tra xác định nhóm người này từ các tỉnh miền Bắc vào để hoạt động từ cuối năm 2019, tổ chức việc cho vay khoảng 15 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ, từ 180%/ năm đến 360%/năm. 5. Bắt quả tang 25 nam thanh, nữ tú đang "bay lắc" trong khách sạn: Ngày 23/7, tại 4 phòng nghỉ trong Khách sạn Luxury thuộc phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh bắt quả tang 25 đối tượng đang có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 viên nén màu hồng; 2 túi nilong chứa chất tinh thể màu trắng cùng nhiều tang vật liên quan như loa, đĩa sứ, thẻ để sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm, 20/25 đối tượng có kết quả dương tính với chất ma túy. 6. Nổi thú tính sau khi nhậu, lẻn đến nhà định hại đời người phụ nữ câm điếc: Cơ quan Công an huyện Châu Thành (An Giang) đang tạm giữ đối tượng Lý Văn Nhớ (SN 1985, ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi hiếp dâm theo sự tố giác của người bị hại. Rạng sáng ngày 17/7, sau khi nhậu xong, Nhớ nảy sinh ý định quan hệ tình dục với một người phụ nữ ăn xin trên địa bàn vừa câm lại vừa điếc mà Nhớ gặp trước đó. Người phụ nữ thức giấc phát hiện chống trả quyết liệt và tháo chạy, Nhớ đuổi theo dùng tay đánh vào ngực và mặt nạn nhân. Thấy khu vực này nhiều nhà dân, Nhớ bỏ đi. 7. Cuồng game dùng dao nhọn khống chế nữ tài xế để cướp tài sản: Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Văn Định (SN 2001, trú tại thôn Bản Nùng, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình) về hành vi cướp tài sản. Ngày 10/7, Định ra chợ mua một con dao nhọn để làm hung khí, sau đó gọi điện thoại cho chị Nguyễn Thị H (trú tại thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn) là lái xe khách, hẹn đón mình lên khu du lịch Mẫu Sơn, nhằm mục đích đến đoạn đồi vắng sẽ ra tay thực hiện hành vi cướp tài sản. Xem thêm video: Lừa "chạy" vào trường công an, quân đội để chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Nguồn: Đài Truyền Hình Vĩnh Long.

