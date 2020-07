Tin nóng ngày 17/7: Cái kết vụ đầu độc vợ người tình bằng trà sữa

Đầu độc vợ người tình bằng trà sữa, tử hình Lại Thị Kiều Trang: Ngày 17/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án tử hình bị cáo Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) do có hành vi bỏ chất độc vào trà sữa gửi chị họ khiến chị N.T.H. (SN 1990, trú tại phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), là điều dưỡng viên công tác tại bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lại Thị Kiều Trang mức án Tử hình về tội Giết người theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Đồng thời HĐXX tuyên bị cáo Lại Thị Kiều Trang có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 269 triệu đồng. Đồng thời cấp dưỡng cho 3 con nạn nhân đến năm 18 tuổi số tiền 2 triệu đồng/tháng. Cả làng "mất ăn, mất ngủ" vì chủ họ “ôm” hàng chục tỷ đồng bỏ trốn: Ngày 17/7, Đại tá Hoàng Văn Nam, Trưởng Công an huyện An Lão, tỉnh Hải Phòng cho biết cơ quan Công an huyện vừa tiếp nhận đơn trình báo của người dân ở thôn Bách Phương 3, xã An Thắng về việc một người địa phương là bà Hoàng Thị Phượng, bỗng dưng mất tích sau khi đứng ra tổ chức cho hàng trăm người chơi họ góp với số tiền hàng chục tỷ đồng. Theo đơn phản ánh, có khoảng 300 người dân tại thôn Bách Phương 3 đã chơi họ từ năm 2016 đến nay và góp họ cho chủ là bà Hoàng Thị Phượng. Với số lượng khoảng 300 bát họ, mỗi ngày bà Phượng cho khoảng 10 lượt người chơi bốc họ với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày tương đương 500 triệu đồng. Cụ thể, nếu một người chơi họ 2 triệu đồng và có tổng 20 người chơi, người này sẽ nhận tiền về là 2 triệu – 200 nghìn x 19 = 34,2 triệu đồng. Và các tháng tiếp theo sau khi bốc, người chơi này đóng đủ 2 triệu đồng cho đến khi hết bát họ. Phá đường dây ghi lô đề 20 tỷ đồng ở Quảng Nam, thu giữ cả súng đạn: Ngày 17/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1983), Lê Văn Quy (SN 1974), Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1986) và Lê Thị Hòa (SN 1972; cùng ngụ TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Sau thời gian tích cực vào cuộc điều tra, ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ khẩn cấp Thư và Quy; tạm giữ 1 khẩu súng tự chế, 5 viên đạn, 90 triệu đồng, 6 tờ tịch đề. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ thêm Sương, Hòa vì liên quan đến hoạt động đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề này. Thư là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề này. Hằng ngày, Quy tổ chức ghi bán số đề cho nhiều người chơi, sau đó tổng hợp tịch đề chuyển cho Thư để hưởng 9% tiền hoa hồng. Ngoài ra, Thư còn sử dụng điện thoại di động nhắn tin cá cược số đề của nhiều người chơi, sau đó tổng hợp thắng, thua chi trả tiền thắng cho người chơi và chi phần trăm hoa hồng cho nhà dưới. Từ đầu tháng 6 đến thời gian bị bắt, tổng số tiền ghi bán số đề của đường dây trên lên đến 20 tỷ đồng. Buôn gần 22 kg ma túy, cựu thiếu tá công an TP HCM bị tuyên án tử hình: Ngày 17/7, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án các bị cáo trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do Cao Xuân Thủy (SN 1990, trú huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Tham gia đường dây ma túy này còn có Võ Văn Quý (SN 1978), nguyên là thiếu tá công an thuộc một đơn vị cấp phòng của Công an TP HCM. Ngoài 2 bị cáo trên, 13 bị cáo còn lại trong vụ án gồm: Tống Kim Sơn (48 tuổi, quê Nghệ An), Phạm Như Hải (42 tuổi, quê Bắc Giang), Huỳnh Lê Khanh (37 tuổi), Châu Thông Cường (52 tuổi), Nguyễn Chí Cường (52 tuổi), Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi, quê Cà Mau) và Thái Vĩ Dân (46 tuổi), Đào Duy Thương (32 tuổi), Dương Thế Anh (41 tuổi), Dương Hồng Nhật (34 tuổi), Nguyễn Văn Thịnh (46 tuổi) cùng trú tỉnh Nghệ An; hai bị cáo Và Nhia Lỳ (28 tuổi), Cú Vư (27 tuổi) mang quốc tịch Lào. HĐXX tuyên phạt Võ Văn Quý, Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn, Dương Thế Anh, Dương Hồng Nhật án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Nhia Lỳ, Cú Vư lĩnh án chung thân, cộng với bản án tử hình của vụ án khác, buộc 2 bị cáo phải lĩnh mức hình phạt chung là tử hình. Các bị cáo Đào Duy Thương, Nguyễn Văn Thịnh, Phạm Như Hải, Huỳnh Lê Khanh, Nguyễn Chí Cường, Châu Thông Cường lĩnh án chung thân; bị cáo Nguyễn Hằng Ni, Thái Vĩ Dân bị tuyên 20 năm tù. Chém "vợ hờ" tử vong, tình địch trọng thương vì ghen tuông: Ngày 17/7, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lồi Văn Hiến (SN 1982, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”. Theo thông tin ban đầu, năm 2015, Hiến và bà Nguyễn Thị H. (SN 1979, trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) sinh sống với nhau như vợ chồng tại nhà bà H. ở số 31 đường Nguyễn Tuân, TP Buôn Ma Thuột. (Ảnh minh họa). Do hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên gần đây Hiến bỏ ra ở riêng. Sau đó, ông Hiến phát hiện bà H. có tình cảm, qua lại với ông Lê Văn L. (SN 1971, trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). Khoảng 14h ngày 16/7, ông Hiến về lại nhà thì gặp bà H. cùng ông L. đang nằm trên giường trong phòng ngủ và không mặc quần áo. Cơn ghen nổi lên, Hiến lấy dao chém 2 người. (Ảnh minh họa) Người dân phát hiện sự việc đã vào can ngăn và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương nặng nên bà Huyền đã tử vong, ông L. đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh minh họa). Xem thêm video: Xót xa nhìn đàn trâu chết bất thường, nghi đầu độc. Nguồn: VTC Now.

