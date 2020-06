Tin nóng ngày 21/6: Tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi sau cuộc gọi kêu “cứu em“

Tìm thấy bé gái 13 tuổi mất tích với lời kêu cứu qua điện thoại: Một lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho hay thi thể cháu Đỗ Thị Kim Hân (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) được tìm thấy tại gần một quán ăn dưới chân cầu An Hải thuộc xã An Hòa Hải, huyện Tuy An vào sáng 21/6. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, thi thể cháu Đỗ Thị Kim Hân được tìm thấy sau khi bị mất tích từ tối 17/6. Theo trình báo của ông Đỗ Văn Quang (48 tuổi, cha cháu Hân), khoảng 19h ngày 17/6, cháu Hân xin phép gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An với một nhóm bạn. Đến khoảng 23h cùng ngày, chị của Hân nhận cuộc điện thoại từ số điện thoại của Hân. Qua điện thoại, chị cháu Hân nghe tiếng của em la “cứu em” rồi cúp máy. Sau đó, người thân liên tục gọi vào số điện thoại của Hân, máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời. Cũng theo ông Quang, một bạn gái của Hân cùng đi trong nhóm kể lại chở cháu Hân đến gần nhà rồi để Hân xuống đi bộ. Bấy giờ, có một nam thiếu niên đang chờ sẵn để đón Hân. Đại gia Sài Gòn trình báo mất trộm gần 2,5 tỷ đồng: Ngày 21/6, Công an quận 5 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tiến hành điều tra xác minh truy xét vụ 1 đại gia ở khu vực trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà cuỗm nhẫn kim cương, đồng hồ trị giá gần 2,5 tỷ đồng. Nạn nhân là ông N.T.N. (60 tuổi) chủ 1 căn nhà trên đường Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5 và là đại gia có tiếng ở khu vực. Trước đó, ngày 19/6, ông N. tới công an địa phương trình báo về việc két sắt căn nhà của gia đình bị mất trộm. Ông N. khai báo số tài sản bị mất là 3 nhẫn kim cương, nhiều nhẫn vàng khác, đồng hồ, vòng đeo tay bạch kim. Tổng tài sản trị giá gần 2,5 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 19/6, ông thức dậy thì phát hiện có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Lúc này, ông kiểm tra thì phát hiện chiếc két sắt trong căn nhà bị lục lọi. Qua kiểm tra, ông N. phát hiện mất 3 nhẫn kim cương, nhiều nhẫn vàng khác, đồng hồ, vòng đeo tay bạch kim. Ông vội trình báo công an. Ngay sau đó, Công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét vụ việc. Khởi tố vụ thảm sát 3 người chết tại Điện Biên: Ngày 21/6, đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an Điện Biên cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra vào sáng 20/6 tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo. Viện Kiểm Sát Nhân dân tỉnh đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ thảm sát 3 người chết. Theo đại tá Tráng A Tủa, Quyết định khởi tố vụ án hình sự là văn bản pháp lý, đánh dấu sự khởi đầu của quá trình tố tụng vụ án, vì vậy, căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án phải thật chặt chẽ, xác đáng để tránh lãng phí thời gian và công sức của các bên có liên quan. Đại tá Tráng A Tủa cũng cho biết thêm, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi, động cơ của một số đối tượng đi theo vợ chồng Chung, Thu (SN 1967 và 1980, đều là nạn nhân trong vụ án này). “Chúng tôi đang đấu tranh, lấy lời khai. Bước đầu đã làm rõ được hành vi của các đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng có tham gia hoạt động đòi nợ cùng vợ chồng Chung, Thu hay không, về cả tính chất và mức độ, cơ quan công an đều chưa có căn cứ để xử lý hình sự đối với các đối tượng này”- Đại tá Tráng A Tủa cho biết thêm, cơ quan điều tra đã triệu tập 4 nghi can liên quan vụ truy sát khiến 3 người tử vong ở huyện Tuần Giáo. Đã bắt được kẻ bỏ trốn trên đường đưa ra xét xử ở Hà Nội: Gần 0h ngày 21/6, Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội đã bắt được Nguyễn Văn Trung, đối tượng bỏ trốn trên đường đưa đi xét xử ở TAND quận Hà Đông xét xử. Công an quận Hà Đông cho biết, liên tục trong 2 ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với quyết tâm cao nhất bắt giữ bằng được đối tượng nguy hiểm bỏ trốn, Công an quận Hà Đông phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội đã bắt được Nguyễn Văn Trung, đối tượng bỏ trốn trên đường bị đưa đến TAND quận Hà Đông xét xử. Thời điểm bị bắt, đối tượng Trung đang tá túc ở địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông. Trước đó, ngày 19/6, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1983, ở tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông) về Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử theo Điều 386 Bộ luật hình sự năm 2015. Sáng 18/6, trong khi bị dẫn giải đến phòng xét xử TAND quận Hà Đông, Hà Nội về tội danh Tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng, Đe dọa giết người, đối tượng Nguyễn Văn Trung đã tìm cách bỏ trốn. Theo hồ sơ, đối tượng này có 2 tiền án, 1 tiền sự. Xem thêm video: Phát hiện thi thể bé gái 13 tuổi chôn trong bụi cây. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

