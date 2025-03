"Chiến thần" Võ Hà Linh lên tiếng vụ "phốt" bán hàng kém chất lượng

Tối 30/3, Võ Hà Linh đã đăng tải thông báo chính thức về vấn đề bị tố bán phá giá, bán hàng kém chất lượng gây xôn xao những ngày vừa qua. Bài đăng được xuất hiện trên tài khoản Facebook 2,1 triệu người theo dõi. Trong thông báo này, Hà Linh cam kết minh bạch trong hoạt động livestream và tiếp thị liên kết, giá bán được thống nhất bởi các đối tác chính thức. Về phía các cơ quan chức năng, hiện tại Hà Linh chưa nhận được bất kỳ yêu cầu làm việc nào nhưng luôn sẵn sàng phối hợp để làm rõ thông tin nếu có yêu cầu. Trước đó, theo thông tin từ Tạp chí Lao động và xã hội, trong công văn Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) cho biết, đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh, về việc nhiều KOL hoạt động kinh doanh online có dấu hiệu bất hợp lý, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường thời gian vừa qua. Trong số các KOL này có trường hợp của Võ Hà Linh. Theo đó, Võ Hà Linh liên tục bị phản ánh có hành vi bán phá giá, cung cấp hàng hóa kém chất lượng và kêu gọi người dân tích trữ hàng hóa. Những phản ánh này gây ra nhiều lo ngại cho cộng đồng người tiêu dùng cũng như tác động không nhỏ đến thị trường. Cụ thể, trước phiên livestream bán hàng ngày 15/3/2025, trên Facebook có tích xanh, Võ Hà Linh đã kêu gọi người tiêu dùng mua hàng số lượng lớn với lý do sàn thương mại điện tử sắp tăng phí vào đầu tháng 4 tới. Hà Linh còn bị tố liên tục bán hàng với giá thấp không tưởng, thấp hơn nhiều lần so với mức giá thị trường, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đối với hoạt động bán lẻ hàng hóa tại các cửa hàng truyền thống. Theo đơn thư người dân gửi về Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, nếu tình trạng này tiếp diễn, thị trường tiêu dùng có thể mất cân bằng, gây thiệt hại cho các nhà bán lẻ và ảnh hưởng đến thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Võ Hà Linh có tên đầy đủ là Võ Thị Hà Linh, sinh năm 1992, đến từ Nghệ An. Cô đang là một trong những "chiến thần" livestream đình đám trong nước, nổi bật ở mảng thời trang và mỹ phẩm. Hiện tại, Võ Hà Linh sở hữu hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng MXH như YouTube - 2,2 triệu lượt đăng ký), TikTok - 5,6 triệu lượt theo dõi,... Trong sự nghiệp chốt đơn, cô nàng này nhiều lần vướng ồn ào khi bị tố bán phá giá, drama với các nhãn hàng, đến những lùm xùm về review sản phẩm và quán ăn.

