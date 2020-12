Tin nóng ngày 25/12: Bé trai 10 tuổi nổ súng làm 3 người bị thương

Bé trai 10 tuổi nổ súng làm 3 người bị thương: Ngày 19/12, gia đình anh Đinh Be (SN 2003) cùng vợ là chị Đinh Thị Bel (SN 1993) và cháu Đinh Liết (1 tháng tuổi) cùng trú tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đang ngồi ăn cơm thì có tiếng nổ lớn, ngay sau đó thì toàn thân anh và vợ con cùng bị chảy máu. Hôm nay, Công an tỉnh Gia Lai xác định bé trai Đinh T. (SN 2010, trú huyện Kông Chro) đã dùng súng bắn gia đình anh Đinh Be bị thương nặng và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Nam thanh niên tử vong trong tư thế quỳ gối, trói chân tay: Tối 24/12 tại một ở căn nhà trong hẻm 180 Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM) người dân nghe tiếng kêu cứu. Đến nơi, mọi người thấy anh T. (khoảng 25 tuổi) tử vong trong tư thế quỳ gối, tay và chân bị trói, đầu bị quấn kín bằng băng keo. Hôm nay, Công an quận Bình Thạnh đã triệu tập đưa về trụ sở, trong số người này có một người có mối quan hệ đồng tính với nạn nhân. Mìn phát nổ trong lò gạch, 2 người thương vong: Đêm 24/12 người dân nghe thấy tiếng nổ tại lò gạch trên địa bàn phường Khánh Bình (TX Tân Uyên, tỉnh Binh Dương) nên vội tới kiểm tra. Tại hiện trường, họ phát hiện có hai nam công nhân bị thương. Một người đã tử vong sau đó. UBND phường Khánh Bình, cho biết bước đầu xác định có 1 quả mìn lẫn trong đất sét. Khi 2 công nhân nhân đưa đất sét vào trong cối xay để làm nguyên liệu đóng gạch thì quả mìn phát nổ. Mở tiệc “bay lắc” trong khách sạn giữa đêm Noel: Khoảng 1h20 ngày 25/12, Công an tỉnh An Giang kiểm tra hành chính nhà nghỉ “P.Đ.” (thuộc khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên), phát hiện 14 đối tượng nam, nữ (từ 18 đến 32 tuổi) trú tại nhiều địa phương, đang thuê phòng 401 và 403, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh 14 đối tượng trên, có 10 đối tượng dương tính với chất ma túy. “Nữ quái” chuyên dùng thuốc ngủ “dụ” người dân uống để cướp tài sản: Phạm Hồ Uyên Trinh (SN 1977, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) chuyên dùng thủ đoạn: Bỏ thuốc ngủ vào nước rồi mời người dân có cả đàn ông, phụ nữ uống. Sau khi nạn nhân uống xong sẽ mê man, bất tỉnh; lúc đó Trinh sẽ lấy tài sản như: ĐTDĐ, tiền, giấy tờ, xe máy… rồi tẩu thoát. Hôm nay, Công an quận Bình Tân đã bắt tạm giam Trinh để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Kẻ gian đột nhập trộm két sắt trị giá gần 1,6 tỷ đồng: Hôm nay, một gia đình tại quận Gò Vấp, TP HCM tới Công an trình báo về việc bị 1 nhóm đối tượng đi ô tô dùng cây sắt cạy cửa, đột nhập vào nhà lấy trộm két sắt chứa gần 1,6 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác rồi tẩu thoát xảy ra vào sáng 22/12. Theo trình báo, tài sản trong két sắt bị mất gồm: 400 triệu đồng tiền Việt, 50.000 USD cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Tổng tài sản bị mất gần 1,6 tỷ đồng. Bắt nghi phạm giết người ở vườn cao su: Ngày 25/12, Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ Trần Văn Xem (28 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi Giết người. Trước đó, ngày 21/12, do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Xem cầm dao cạo mủ cao su đâm chết anh Đ.V.N. (31 tuổi) rồi bỏ trốn. >>> Xem thêm video: Táo tợn nổ súng bắn người đi xe máy giữa Hà Nội. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

