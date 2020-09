Tin nóng ngày 24/9: Truy nã nữ GĐ xinh đẹp chiếm đoạt hàng trăm tỷ

1. Truy nã nữ giám đốc xinh đẹp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng: Ngày 24/9, Công an TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Mai, sinh 1983, ở quận Ngô Quyền, là Giám đốc Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” hơn 300 tỷ đồng. 2. Bắt băng cướp chuyên tấn công phụ nữ: Ngày 24/9, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Đồng (19 tuổi), VHM (16 tuổi), Đoàn Quốc Huy (17 tuổi) cùng ngụ TP Biên Hòa và Nguyễn Hồng Gia Bảo (17 tuổi, ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Khi thấy phụ nữ đi xe máy con đường vắng, nhóm này ép sát bao vây đạp ngã xe rồi dùng dao đâm, khống chế để cướp tài sản. 3. Truy đuổi 40km bắt 2 kẻ dương tính chất ma túy chở theo mã tấu: Ngày 24/9, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện lái xe là Nguyễn Văn Duy (23 tuổi, trú thị xã Điện Bàn) không xuất trình được giấy phép lái xe, trên xe có 1 gói ma túy đá (0,51 gam), 1 mã tấu và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Người cùng đi là Lê Văn Quyền (24 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) đều dương tính với ma túy. 4. Nam sinh lớp 8 phá két sắt trộm 80 triệu đồng: Ngày 24/9, Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng đang xử lý L.V.T (SN 2007, trú huyện Quế Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, T. khai nhận đã đột nhập nhà một người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phá két sắt để lấy trộm 80 triệu đồng. Sau đó, đối tượng đem tiền đi chơi game, tiêu xài ca nhân và mua điện thoại di động. 5. Mâu thuẫn gia đình, chồng trẻ đâm chết vợ: Ngày 24/9 Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra trên địa bàn. Theo đó vào rạng sáng cùng ngày tại nhà anh Hoàng Văn Hùng (SN 1992), trú thị xã Hoàng Mai, do mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị T. (SN 1993), bực tức Hùng đã đâm gực vợ mình khiến nạn nhân tử vong. 6. Truy tìm người vứt thi thể cháu bé bên lề đường: Ngày 24/9, Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội đang truy tìm người vứt thi thể bé trai sơ sinh bị buộc trong túi nilon ở một nhà dân trên lề đường quốc lộ 21B thuộc khu chợ Dầu, thôn Ngoại Độ, xã Đội Bình. Cháu bé đã được trưởng thôn mang về địa phương chôn cất. Về phía gia đình phát hiện thi thể cháu bé cũng nhận hỗ trợ xây mộ cho cháu. 7. Nam thanh niên bênh bạn, đâm chết 2 người: Ngày 24/9, TAND cấp cao đã tuyên phạt chung thân Nguyễn Xuân Ngọc (SN 2001 trú huyện Diễn Châu) về tội “giết người” do có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Mâu thuẫn do việc mời uống rượu mà không uống, nhóm thanh niên đã xô xát nhau, Ngọc vì bênh bạn nên đã cầm dao đâm 2 người tử vong. >>> Xem thêm video: Án tù cho 6 thanh niên đâm chết người khi đi cổ vũ bóng đá. Nguồn: Đài Truyền Hình Vĩnh Long.

