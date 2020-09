Tin nóng ngày 23/9: Sợ bố mẹ mắng học sinh lớp 3 bịa chuyện bị bắt cóc

1. Sợ bố mẹ mắng học sinh lớp 3 bịa chuyện bị bắt cóc: Ngày 23/9, Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương cho biết sau khi vào cuộc điều tra, trích xuất camera và lời khai của em T.G.N (học sinh lớp 3 trường Tiểu học Thái Hòa B) không phải bị bắt cóc. em N. thừa nhận do chán học nên đã bỏ ra ngoài chơi sợ ba mẹ la mắng việc bỏ học nên bịa ra việc mình bị bắt cóc. 2. Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình: Ngày 23/9, Công an TP HCM đang tạm giữ đối tượng Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “giết người”. Sau lễ mừng ăn hỏi, Thái tổ chức ăn nhậu cùng một số người bạn trong đó có Nguyễn Ngọc Hiếu (tự Cường, SN 1992, quê Vĩnh Long), giữa Thái và Hiếu xảy ra mâu thuẫn nên Thái đã sát hại nạn nhân. 3.Triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa: Ngày 23/9, Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, bắt giữ 23 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan. Chủ xới bạc trên là Nguyễn Thành Long (SN 1987 trú tại thị trấn Mường Khương) khai nhận đã thuê phòng trọ trên để làm tụ điểm đánh bạc, tuy nhiên vừa mới tổ chức thì đã bị bắt giữ. 4. Hai "nữ quái" đưa 20 phụ nữ qua nước ngoài mang thai hộ: Ngày 23/9, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can 2 đối tượng Uông Thị Trang (SN 1989, trú TP Vinh) và Uông Thị Mai (SN 1993, trú tại Hà Tĩnh) về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”. Mỗi trường hợp mang thai và sinh con thành công được trả từ 330-350 triệu đồng, còn Trang và Mai mỗi người nhận được 20-30 triệu đồng. 5. Cựu nữ nhân viên điện lực chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng: Ngày 23/9, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt 11 năm tù đối với Phan Thị Thu Hương (SN 1976, trú tại Nghệ An) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”. Quá trình làm việc tại Điện lực TP. Vinh, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Phan Thị Thu Hương đã bí mật lấy hơn 2,7 tỷ đồng tiền của khách hàng. 6. Khống chế kẻ tâm thần dùng dao đâm bạn thân: Rạng sáng 23/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời khống chế đối tượng tâm thần lên cơn dùng dao đâm bạn thân nhiều nhát vào đầu, bị thương tích nặng. Đối tượng T.V.V. (SN 1990 trú tại TP Quảng Ngãi) đến nhà người bạn thân tên T.Q.T., SN 1994 cùng trú tại địa phương) ngủ qua đêm. Đến rạng sáng, V. lên cơn tâm thần chém bạn mình trọng thương. 7. Công nhân bốc xếp trộm gần 800 triệu đồng trong công ty: Ngày 23/9, Công an tỉnh Bình Dương triệt phá chuyên án trộm gần 800 triệu đồng tại Văn phòng Công ty TNHH Daichi Việt Nam ở Bình Dương. Lợi dụng trời tối, Phạm Văn Quang (SN 1986, công nhân bộ phận bốc xếp của Công ty) đã đột nhập vào văn phòng công ty, cạy tủ sắt và lấy trộm số 783.860.000đ. >>> Xem thêm video: Giả làm lãnh đạo VTV Cab để ăn trộm dây cáp điện. Nguồn: VTV 24.

1. Sợ bố mẹ mắng học sinh lớp 3 bịa chuyện bị bắt cóc: Ngày 23/9, Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương cho biết sau khi vào cuộc điều tra, trích xuất camera và lời khai của em T.G.N (học sinh lớp 3 trường Tiểu học Thái Hòa B) không phải bị bắt cóc. em N. thừa nhận do chán học nên đã bỏ ra ngoài chơi sợ ba mẹ la mắng việc bỏ học nên bịa ra việc mình bị bắt cóc. 2. Đâm chết người ngay sau lễ ăn hỏi của mình: Ngày 23/9, Công an TP HCM đang tạm giữ đối tượng Lương Quốc Thái (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi “giết người”. Sau lễ mừng ăn hỏi, Thái tổ chức ăn nhậu cùng một số người bạn trong đó có Nguyễn Ngọc Hiếu (tự Cường, SN 1992, quê Vĩnh Long), giữa Thái và Hiếu xảy ra mâu thuẫn nên Thái đã sát hại nạn nhân. 3.Triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa: Ngày 23/9, Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, bắt giữ 23 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan. Chủ xới bạc trên là Nguyễn Thành Long (SN 1987 trú tại thị trấn Mường Khương) khai nhận đã thuê phòng trọ trên để làm tụ điểm đánh bạc, tuy nhiên vừa mới tổ chức thì đã bị bắt giữ. 4. Hai "nữ quái" đưa 20 phụ nữ qua nước ngoài mang thai hộ: Ngày 23/9, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can 2 đối tượng Uông Thị Trang (SN 1989, trú TP Vinh) và Uông Thị Mai (SN 1993, trú tại Hà Tĩnh) về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”. Mỗi trường hợp mang thai và sinh con thành công được trả từ 330-350 triệu đồng, còn Trang và Mai mỗi người nhận được 20-30 triệu đồng. 5. Cựu nữ nhân viên điện lực chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng: Ngày 23/9, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên phạt 11 năm tù đối với Phan Thị Thu Hương (SN 1976, trú tại Nghệ An) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản”. Quá trình làm việc tại Điện lực TP. Vinh, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, Phan Thị Thu Hương đã bí mật lấy hơn 2,7 tỷ đồng tiền của khách hàng. 6. Khống chế kẻ tâm thần dùng dao đâm bạn thân: Rạng sáng 23/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời khống chế đối tượng tâm thần lên cơn dùng dao đâm bạn thân nhiều nhát vào đầu, bị thương tích nặng. Đối tượng T.V.V. (SN 1990 trú tại TP Quảng Ngãi) đến nhà người bạn thân tên T.Q.T., SN 1994 cùng trú tại địa phương) ngủ qua đêm. Đến rạng sáng, V. lên cơn tâm thần chém bạn mình trọng thương. 7. Công nhân bốc xếp trộm gần 800 triệu đồng trong công ty: Ngày 23/9, Công an tỉnh Bình Dương triệt phá chuyên án trộm gần 800 triệu đồng tại Văn phòng Công ty TNHH Daichi Việt Nam ở Bình Dương. Lợi dụng trời tối, Phạm Văn Quang (SN 1986, công nhân bộ phận bốc xếp của Công ty) đã đột nhập vào văn phòng công ty, cạy tủ sắt và lấy trộm số 783.860.000đ. >>> Xem thêm video: Giả làm lãnh đạo VTV Cab để ăn trộm dây cáp điện. Nguồn: VTV 24.