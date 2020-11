Tin nóng ngày 23/11: “Nổ” là cảnh sát hình sự lừa tình, lừa tiền chị em

1. "Nổ" là cảnh sát hình sự lừa tình, lừa tiền của chị em phụ nữ: Đỗ Bính (SN 1982 huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã giả làm cảnh sát hình sự công tác thuộc Công an TP Hà Nội. Đỗ Bính đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều chị em phụ nữ. Hôm nay, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và tạm giam đối tượng này. 2. Mở thùng cát tông trước cổng nhà dân phát hiện bé gái 10 ngày tuổi: Khoảng 3h45 ngày 23/11, chị Nguyễn Thị Loan (SN 1973, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) thức dậy đi tập thể dục thì phát hiện trước cổng nhà có để một thùng cát tông, bên trong thùng có một bé trai sơ sinh. Qua kiểm tra, bé trai được khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,7 kg, khỏe mạnh, không có dị tật. Hiện, chị Nguyễn Thị Loan tạm thời nuôi dưỡng cháu bé. 3. Ba nhóm “quái xế” tụ tập "biểu diễn' đua xe trái phép: Khoảng 1h30 ngày 23/11, tại khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, Tây Ninh, Tổ công tác Đội CSGT trật tự Công an TP Tây Ninh và Công an phường Ninh Thạnh kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng tụ tập chạy xe biểu diễn và đua xe trái phép. Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu khai nhận, có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi. 4. Phá két sắt trộm hơn 200 triệu của doanh nghiệp: Ngày 25/10, một công ty xây dựng tại phường Ninh Phong (TP Ninh Bình) bị Đoàn Văn Tùng (30 tuổi, trú xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư) đột nhập phá két sắt và lấy đi 214 triệu đồng. Hôm nay, Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ được Tùng để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. 5. Triệt phá đường dây lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc: Ngày 23/11, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt giữ Nguyễn Thị Dương (26 tuổi, trú Thanh Hóa), Hồ Thị Vớn (31 tuổi, trú TP Hải Phòng) và Nguyễn Châu Tuấn (28 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi Mua bán người. Hồ Thị Vớn trở về Việt Nam thiết lập đường dây buôn người sau thời gian làm dâu ở Trung Quốc. 6. Cô gái đánh cảnh sát cơ động tại Hàng Xanh để đòi thả chồng: Khoảng 23h ngày 22/11, đôi nam nữ lưu thông trên đường khu vực Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP HCM, hướng về bến xe Miền Đông nhưng không đội mũ bảo hiểm. Thấy vậy, tổ CSGT thuộc Đội CSGT Hàng Xanh đã phát hiện, dừng phương tiện để kiểm tra. Đôi nam nữ chống đối, cô gái đã vung tay đánh vào người và đầu của một cảnh sát cơ động. Sự việc được CSGT và nhiều người can ngăn. 7. Người đàn ông bị xe máy đè tử vong bên quốc lộ: Ngày 23/11, người dân đi đường phát hiện nạn nhân N. nằm bên vệ đường xã Cư Kpô, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) trong tình trạng bị một xe máy đè lên người. Nạn nhân được xác định là B.T.N (SN 1984, trú xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk).

