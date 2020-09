Tin nóng ngày 21/9: Đang tìm người mất tích, 1 phụ nữ nhảy cầu tự tử

1. Đang tìm người mất tích, 1 phụ nữ nhảy cầu tự tử: Chiều 21/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp tìm kiếm 2 người nhảy cầu Sêrêpốk (ranh giới giữa tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông). Vào sáng cùng ngày, 1 người đàn ông nghi nhảy cầu Sêrêpốk tự tử nên tổ chức lực lượng tìm kiếm. Trong lúc tìm kiếm thì chị Phạm Thị Kim H. (SN 1993, tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ nhảy từ trên cầu Sêrêpốk xuống sông tự tử. 2. Đại úy CSGT Thanh Hóa bị tước danh hiệu Công an nhân dân: Chiều 21/9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với đại úy Lê Văn Tuân (SN 1988; quê huyện Triệu Sơn) – là cán bộ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa do có liên quan tới hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". 3. Truy tìm kẻ phóng hỏa, bỏ thuốc trừ sâu vào lu nước: Ngày 21/9, Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ đốt nhà, bỏ thuốc trừ sâu vào lu chứa nước. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (36 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn) phát hiện căn nhà của bà Lê Bích Thuận (44 tuổi) bị cháy. Bà Thúy tri hô và cùng hàng xóm dập lửa. Khi người dân lấy nước trong lu để chữa cháy thì họ ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc. 4. Ghẹo hai cô gái trong quán nhậu, thanh niên bị chém tử vong: Ngày 21/9, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tươi (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Xuân Trường (24 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người. Rạng sáng 20/9, anh Hồ Chí Phúc (19 tuổi, quê tỉnh An Giang) trong lúc ăn ở quán đường số 18- M1, quận Bình Tân đã buông lời ghẹo 2 cô gái bàn kế bên nên Phúc đã bị 2 cô gái gọi người đến sát hại. 5. Đi bắt cá, 2 vợ chồng sảy chân đuối nước: Sáng 21/9, tại xã Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra 1 vụ đuối nước thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong. Vợ chồng anh Phùn A X. (SN 1984) và chị Chíu Thị H. (SN 1985) khi đang đánh bắt cá gần nhà chị H. bị ngã, thấy vợ gặp nạn, anh X. đã nhảy xuống cứu. Nước chảy xiết cả vợ chồng bị đuối nước. 6. Nam sinh lớp 9 đột nhập tiệm vàng: Ngày 21/9, Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đang tạm giữ nghi phạm 14 tuổi để điều tra về vụ trộm tiệm vàng. Gia đình chủ cửa hàng kinh doanh vàng Kim Long đang ăn cơm thì nghe tiếng động. Chạy ra kiểm tra, họ phát hiện một người bịt mặt, đeo găng tay đang cạy tủ vàng. Kẻ gian bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ tổng giá trị vàng bị cướp hơn 400 triệu đồng. 7. Tử hình gã đàn ông giết “tình cũ”, đốt xác để quỵt tiền: Ngày 21/9, TAND Hà Nội đã tuyên án tử hình bị cáo Triệu Quang Trịnh (SN 1984, ở Ba Vì) vì tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân của gã đàn ông độc ác này lại chính là “tình cũ” của gã - chị Nguyễn Thị H. (SN 1989, ở Mỹ Đức). >>> Xem thêm video: Sát hại bạn tình vì "từ chối quan hệ": Vừa khai nhận vừa cười. Nguồn: ANTV.

