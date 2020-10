Tin nóng ngày 2/10: Nhiều công an bảo kê sới gà khủng bị "điểm chỉ"

1. Tạm đình chỉ nhiều công an liên quan tới sới gà khủng: Liên quan đến vụ “trường gà khủng trên đại lộ Võ Văn Kiệt”, ngày 2/10, Công an TP HCM đã tạm đình chỉ 1 số cán bộ thuộc đơn vị nghiệp vụ để làm rõ trách nhiệm trong vụ việc. Bước đầu, công an xác định 1 số cán bộ công an thuộc các đơn vị nghiệp vụ có hành vi phạm tội, bao che, không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao bỏ lọt tội phạm. 2. Xe máy găm vào đầu xe tải, 2 vợ chồng tử vong: Ngày 2/10, Công an huyện Ba Tri, Bến Tre cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải, khiến 2 người tử vong. Ông Phạm Văn Hợi (60 tuổi, ở xã An Bình Tây) điều khiển xe máy chở theo vợ là Nguyễn Thị Rong (57 tuổi) lưu thông từ xã An Bình Tây về thị trấn Ba Tri bất ngờ va chạm với xe tải hậu quả đã khiến cả 2 tử vong. 3. Mang dao đi "xử" bạn nhậu, bị đối phương giật dao đâm tử vong: Ngày 2/10, Công an Đồng Tháp đã tạm giữ Tăng Văn Hảo (26 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình) để điều tra về hành vi giết người. Ngày 30/9, Nguyễn Văn Tèo Em (34 tuổi) có mâu thuẫn với Hảo trong việc ăn nhậu, Tèo Em mang theo dao đến nhà Hảo giải quyết mâu thuẫn thì bị Hảo giật con dao đâm nạn nhân tử vong. 4. Nữ quái giả danh người có uy tín chiếm đoạt nhiều tỷ đồng: Ngày 2/10, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt Nguyễn Thị Việt Trinh (SN 1993, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trinh tự biên soạn, in ấn nhiều giấy tờ có nội dung được siêu thị uỷ nhiệm rút tiền... để tạo lòng tin của mọi người nhằm chiếm đoạt tiền. Trinh còn khai nhận từng chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng. 5. Giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng bị khởi tố tội vu khống: Ngày 2/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với Phạm Đình Quý (SN 1981, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP HCM). Bị can Qúy bị khởi tố vì đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. 6. Triệt phá vụ vận chuyển 250.000 viên ma túy, lớn nhất Lào Cai từ trước đến nay: Ngày 2/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào sáng 1/10, cơ quan chức năng đã khống chế và bắt giữ giữ đối tượng Vàng Liền Hòa (sinh năm 1998, trú huyện Mường Khương) cùng toàn bộ tang vật là 250.000 viên ma túy tổng hợp được cất trong ô tô bán tải. Được biết, đây là số lượng ma túy bị bắt giữ lớn nhất từ trước tới nay ở Lào Cai. 7. Bắt giữ người phụ nữ xúi giục bé trai trộm đồ của bà cụ bán hàng vỉa hè: Ngày 2/10, Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ đối tượng Chu Thúy An về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Nạn nhân là bà Trần Thị Tuyết M. (SN 1962), ngày 23/9, nhân lúc bà M. không để ý, chị ta đã xúi bé trai đang đứng trên xe chạy xuống để trộm lấy túi tiền của bà trong đó có 700 nghìn đồng tiền mặt và thẻ cào điện thoại trị giá 1.6 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Người phụ nữ để con nhỏ trộm tiền của bà cụ bán hàng ở TP HCM. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

