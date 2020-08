Tin nóng ngày 20/8: Bị chia tay, phát tán ảnh khỏa thân bạn gái

1. Bị chia tay, phát tán ảnh khỏa thân bạn gái: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố đối với P.T.L (ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về tội “Làm nhục người khác”. Anh L. và chị T. yêu và sống với nhau nên anh L lưu ảnh bạn gái không mặc quần áo. Do bị đề nghị chia tay, nên L. gửi ảnh nóng của chị T. tới bạn bè và người thân chị T. kèm theo những lời nói tục tĩu, xúc phạm nhân phẩm chị T. 2. Cha dượng hờ châm thuốc lá vào bé gái: TAND quận 12 (TP.HCM) vừa tuyên phạt Hà Quốc Việt (37 tuổi) 8 năm tù. Việt khai do nghiện ma túy nên không kiểm soát được hành vi, đã đấm đá, dùng khúc gỗ đánh bầm tím người bé C. (6 tuổi, con riêng của người tình sống chung như vợ chồng) nhằm dọa bé. Cáo trạng nêu Việt còn châm thuốc lá vào bụng, nách, bộ phận sinh dục cháu bé nhưng sau đó đã chối do tự ngã. Người tố cáo là ông ngoại, người nuôi cháu nhiều năm nay. 3. Bắt kẻ cướp siết cổ nữ tài xế taxi: Vụ cướp xảy ra lúc 3h30 sáng 20/8, tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Trịnh Minh Lực (33 tuổi, ngụ phường Bình Thủy) gọi tổng đài yêu cầu taxi đến đón, khi lên xe, Lực khống chế nữ tài xế, siết cổ nạn nhân rồi cướp tài sản. Sau 90 phút gây án, kẻ cướp đã bị cảnh sát bắt giữ. 4. Chủ khách sạn điều nhân viên bán dâm: Bà Tăng Thị Hà, 49 tuổi bị Công an thị xã Kỳ Anh khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi Chứa mại dâm. Tối 6/8, công an bắt quả tang hai đôi nam nữ bán dâm trong phòng nghỉ có dịch vụ xông hơi, massage ở tổ dân phố Đông Trinh do bà Hà làm chủ. Bà Hà là người điều nhân viên khách sạn phục vụ, tiền "đi khách" 400.000 đồng một lượt, bà Hà lấy một nửa. (Ảnh minh họa). 5. Ba dự án “ma” ở Sài Gòn bị điều tra: Công an TP HCM điều tra dấu hiệu lừa đảo tại dự án Gia Phát Garden, Khu dân cư New Star và Dragon Center ở huyện Hóc Môn đang được rao bán. Đây là các dự án rao bán với nhiều mỹ từ như vị trí trung tâm huyện, hạ tầng cơ sở hoàn thiện, phát triển về thương mại… nhưng thực tế không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện dự án. 6. Chủ cửa hàng cho thuê ô tô bị đâm: Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tạm giữ Nguyễn Hữu Diện (SN 1979, trú tại Thụy Hương, Chương Mỹ) để điều tra hành vi “Giết người”. Ngày 16/8, Diện mang theo dao nhọn đến cửa hàng cho thuê xe tự lái Thiên Long, xã Thụy Hương gặp chủ cửa hàng là ông L. và đâm 1 nhát vào ngực khiến ông L. tử vong. Tối cùng ngày, Diện ra đầu thú và khai nhận do mâu thuẫn từ trước. 7. Lái xe quá tải lao xe vào công an: Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ lái xe và xe tải có hành vi chở quá tải, sau đó cố tình tăng ga bỏ chạy, gây nguy hiểm tính mạng một CSGT đang đứng ở đầu xe để yêu cầu dừng xe. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh một xe tải cố tình nhấn ga bỏ chạy khi trước mũi xe có một CSGT đang giang tay chặn xe lại. Cảnh sát này đã né được ra khỏi mũi xe ngay sau đó. 8. Huấn Hoa hồng bị xử phạt: Thanh tra Sở TT&TT TP Hà Nội xử phạt Huấn Hoa Hồng 7,5 triệu đồng, Công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment (Thế Anh 28) 40 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm là 30 triệu đồng. Nội dung phạt liên quan Huấn Hoa Hồng vu khống cán bộ, công chức, thanh niên TP Hồ Chí Minh sử dụng ma túy; quảng cáo game cờ bạc trong MV Muôn Kiếp Là Anh Em và đăng trên kênh youtube Thế Anh 28. 9. Giả vờ bị đánh thuốc mê, cướp tài sản: Công an xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, bà C. thừa nhận đã dựng lên câu chuyện bị đánh thuốc mê ven đường và bị cướp 210 triệu cùng hoa tai, nhẫn vàng. Do trước đó C. chơi đề, bị giật hụi nên nợ chủ đề 150 triệu đồng, nợ ngoài xã hội lên 60 triệu đồng không có khả năng trả nên dựng chuyện để lấy tiền gia đình bù vào trả cho chủ nợ.

