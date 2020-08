Tin nóng ngày 18/8: Nữ quái ngân hàng trốn truy nã vẫn lừa 54 tỷ đồng

1. Nữ quái ngân hàng trốn truy nã vẫn lừa 54 tỷ đồng: Đoàn Mai Thanh (38 tuổi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) trốn truy nã vì chiếm đoạt tài sản khi là nhân viên ngân hàng. Trốn lên Hà Nội, bằng thủ đoạn lừa bán điện thoại iPhone giá rẻ qua facebook, Thanh chiếm đoạt của 13 nạn nhân với tổng số tiền 54 tỷ đồng. Ngày 18/8, Thanh bị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo tù chung thân cho các tội danh trước đây và hiện tại. 2. Bí thư xã đốt xe chiếm đoạt 23 tỷ đồng: Công an tỉnh Đắk Nông quyết định khởi tố bổ sung Bí thư xã đốt xác phi tang thêm hai tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”' và “hủy hoại tài sản”. Từ 2016 đến 3/2020, ông Minh đã chiếm đoạt tổng cộng của các bị hại hơn 23 tỷ đồng. Xe bán tải ông Minh đang thế chấp ngân hàng và còn nợ 97 triệu đồng tiền gốc. 3. Lừa bán hàng chống COVID-19 sang Mỹ thu 975.000 USD: Công an Việt Nam bắt 3 bị can gồm Phan Đình Thư, Trần Quốc Khánh và Nguyễn Duy Toản về tội điều hành hơn 300 trang web lừa đảo bán các sản phẩm khan hiếm trong đại dịch COVID-19 là nước rửa tay và khăn ướt diệt khuẩn. Hơn 7.000 người thuộc 50 tiểu bang ở Mỹ đã bị lừa, đặt mua các sản phẩm trên website của ba bị can trên với gần 40.000 giao dịch trị giá xấp xỉ 975.000 USD nhưng họ không nhận được sản phẩm. 4. Đường “Nhuệ” nhận 30 tháng tù: Toà án nhân dân TP Thái Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Ngay tại phiên tòa, đại diện luật sư của Nguyễn Xuân Đường đã trao 100 triệu đồng cho phía bị hại là anh Mai Thế Duy để bồi thường nạn nhân sau khi bị hành hung, tổn thương 15% sức khỏe. Đường “Nhuệ” tự bào chữa với lý do biết tội của mình, không tranh luận mất thời gian của HĐXX. 5. Tưới xăng đốt người tình do mâu thuẫn: Công an tỉnh Bình Thuận cho biết cơ quan này đã bắt giam Lê Minh Hoàng (36 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong) để điều tra về hành vi Giết người. Hoàng sống chung với chị Nguyễn Thị Trang (38 tuổi, ngụ tại Phú Quý). do mâu thuẫn, Hoàng tưới xăng lên người chị Trang rồi châm lửa đốt. Nạn nhân bị bỏng 20% độ IIAB ở mặt, cổ và thân. Hoàng ngăn cản không cho ai cứu, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. 6. 16 tuổi tham gia nhóm chém người: Công an quận 9, TP HCM cho biết đến nay đã triệu tập tổng cộng 18 đối tượng để điều tra, xử lý về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích" liên quan đến nhóm thanh niên cầm hung khí đuổi đánh nhau ở địa bàn quận 9, TPHCM. Trong số các đối tượng trên có 4 người mới chỉ 16 - 17 tuổi nhưng vẫn hùa theo tham gia gây rối. 7. Giết bạn gái vì tặng son không nhận: Trương Hải Hà (SN 1993, ở Sơn Tây, Hà Nội) định mua son môi kèm dao cho bạn gái chọn, nếu cầm son là đồng ý nối lại tình cảm, chọn dao là từ chối và cả 2 sẽ chết... Tuy nhiên đến phút cuối, Hà đổi ý chỉ tặng son nhưng bạn gái từ chối và kiên quyết không quay lại. Khi bị từ chối ôm hôn, Hà lấy dao trong balo ra đâm người yêu chết. Hà bị TAND TP Hà Nội phạt 10 năm tù về tội “Giết người”. 8. Nung chảy hơn một nghìn hung khí: Công an TX Bến Cát (Bình Dương) tổ chức tiêu hủy gần 1.000 hung khí của đối tượng tội phạm và người dân tự giác giao nộp. Số hung khí tiêu hủy gồm: 462 đao; mã tấu; 210 gậy 3 khúc; 197 cây kiếm; 36 dùi cui điện…; một số bộ phận linh kiện để lắp ráp súng săn. Từng loại được cắt nhỏ, sau đó chuyển sang lò nung nấu tan chảy, không thể tái sử dụng. 9. Con rể đoạt mạng bố vợ: TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Trường Thụy (sinh năm 1990 tại Tiền Giang) 18 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là bố vợ của bị cáo. Khi đi uống rượu về gặp vợ dắt xe đi ra ngoài, Thụy không cho đi. Em trai và bố vợ ở gần vào can ngăn nhưng không được. Lúc dằng co, Thụy lấy dao treo trên tường đâm bố vợ một nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

