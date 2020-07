Tin nóng ngày 19/7: Vợ cấu kết với người tình sát hại chồng

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương truy bắt các đối tượng cướp của, hiếp dâm ni cô: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp khẩn trương truy bắt, điều tra làm rõ, sớm đưa các đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản đối với ni cô đang tu hành tại tịnh thất. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc xã hội. Lời qua tiếng lại, nghịch tử chém vào cổ bố đẻ: Chiều 18/7, khi đi làm về, Nguyễn Vũ Hoàng M. (17 tuổi, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) và bố là ông N.V.D. có xích mích với nhau. Đến tối cùng ngày, M. đã dùng dao chém vào vùng cổ bố đẻ, khiến ông D. mất nhiều máu và được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Gây án xong, M. cố thủ trong nhà, cho đến 21 giờ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt giữ, M. có biểu hiện không bình thường về tâm lý. Người đàn ông tử vong bất thường trên giường ngủ: Ngày 19/7, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị này đang vào cuộc để làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường có vết thương trên cơ thể xảy ra tại xã Thạch Hưng. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đình H. (SN 1979, thôn Trung Hưng, xã Thạch Hưng). Khoảng 5h ngày 18/7, chị Nguyễn Thị L. (vợ ông H.) dậy đi chợ. Khi vào phòng gọi ông H., chị L. hoảng hốt phát hiện ông này nằm bất động bên vũng máu; trên bụng nạn nhân găm một con dao. Mâu thuẫn từ chiếc loa kẹo kéo, 2 người bị đâm nguy kịch: Khoảng 18h ngày 15/7, Quốc cùng 3 người bạn đến một quán nhậu thuộc phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một. Tại đây, một người bán hàng rong bằng loa kẹo kéo đến mời và Quốc đã xin hát 1 bài. Trong lúc Quốc hát thì Mai Chí Phương (35 tuổi, ngụ Hậu Giang) cũng đang nhậu trong quán đến xoay loa kẹo kéo ra hướng khác dẫn đến mâu thuẫn. Tức giận, Quốc cầm kéo đâm Phương và người bạn của Phương trọng thương. Cả hai nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Gây án xong, Quốc bỏ trốn khỏi hiện trường. Vợ cấu kết với người tình sát hại chồng: Tối 18/7, tại xã Vô Ngại (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh), Công an huyện Bình Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Đặng Văn Thủ (sinh năm 1991, trú tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu), là đối tượng đã giết anh Lý Văn Trung (sinh năm 1981, ở cùng xã) vào ngày 10/7. Trước đó, Thủ và vợ Trung có quan hệ tình ái với nhau, nên hai người đã câu kết tìm cách giết Trung để thỏa mãn ý đồ ngoại tình của 2 người. Tối 10/7, Thủ cùng người tình đã lên kế hoạch và giết anh Trung. Nhưng sau đó, sự việc bị vỡ lở, Thủ đã trốn khỏi nơi cư trú. Phát hiện gần 100 người dương tính ma tuý trong quán bar: Khoảng 0h30 phút, ngày 19/7, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Trảng Bom đã bất ngờ đột kích quán Bar, karaoke Romance tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Qua kiểm tra thực tế phía trong quán bar Romance, lực lượng công an đã phát hiện hơn 260 đối tượng đang vui chơi, nhảy nhót trong tiếng nhạc lớn; trong đó có nhiều bàn gồm cả nam và nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy; nhiều đối tượng có biểu hiện phê ma túy tổng hợp. Thanh niên tử vong nằm giữa đường với nhiều vết thương: Danh tính người tử vong được xác định là Nguyễn Hoài Phương (28 tuổi, ngụ ấp Bà Bèo, xã Lương Thế Trân) là nhân viên 1 công ty thủy sản ở TP Cà Mau. Trước đó, vào rạng sáng ngày 19/7 người dân đi đường phát hiện 1 người thanh niên tử vong nằm giữa đường (đoạn qua Khu công nghiệp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, Cà Mau). Trên người có nhiều vết thương, trong đó, có những vết thương nghiêm trọng ở cổ, đầu. Xem thêm video: Bãi nhiệm trụ trì hiếp dâm bé 14 tuổi. Nguồn: VTC 9.

