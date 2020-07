Tin nóng ngày 18/7: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, kiến bu quanh người

Kiến bám đầy bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cạnh chùa: Sáng 18/7, người dân đi đường phát hiện một bé gái sơ sinh bị người thân bỏ rơi gần chùa Sơn Nguyên ở thị trấn A Lưới ((huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế). Lúc này, bé gái được quấn tạm trong chiếc khăn và bị kiến bám đầy người, sức khỏe yếu. Ngay sau đó, bé được người dân đưa về nhà gần đó để sơ cứu ban đầu và trình báo cơ quan chức năng. Hiện tại sức khỏe của bé đã tốt hơn. Truy tìm 3 người trộm cắp, hiếp dâm ni cô tại chùa: Khoảng 8h ngày 17/7, chị H.T.N.Q. (19 tuổi) sống ở tịnh thất T.L. (xã Tam Nghĩa) phát hiện 3 người đang lấy trộm tủ lạnh và máy lọc nước. Chị Q. sau đó la lên thì bị một người áp sát, bịt miệng. Chị Q. cắn tay người này rồi vào phòng khóa cửa. Cùng lúc đó, 2 kẻ xông vào dùng dao uy hiếp, khống chế chị Q. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, cả 3 lục tìm và lấy 1,5 triệu đồng rồi bỏ đi. Bắt quả tang Shing Mark Vina chôn hơn 3 tấn chất thải công nghiệp ra môi trường: Chiều 18/7, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Đồng Nai cho xác nhận, đơn vị vừa bắt quả tang Công ty TNHH Shing Mark Vina (Công ty Shing Mark Vina; 100% vốn Đài Loan; đóng tại KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) chôn lấp trái phép hơn 3 tấn rác thải công nghiệp ra môi trường. Phát hiện thi thể người đàn ông dưới giếng nước sau 3 ngày mất tích: Chiều 18/7, Chủ tịch UBND xã Điền Trung (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa phát hiện một người đàn ông chết dưới giếng sâu, sau ba ngày mất tích. Nạn nhân được xác định là ông Quách Hồng L. (43 tuổi), ngụ xã Điền Trung. Phá dỡ, cải tạo tòa nhà trái phép Mã Pì Lèng Panorama: Sáng 18/7, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang xác nhận, địa phương này đang triển khai phá dỡ, cải tạo tổ hợp nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama, trên đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc. Theo đó, chính quyền tỉnh Hà Giang thống nhất không phá dỡ toàn bộ nhưng sẽ cải tạo thành điểm dừng chân, không có lưu trú. Bản thiết kế phá dỡ, cải tạo đang được áp dụng đối với nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama đã được Ủy ban UNESCO, Cục Di sản Văn hóa, cùng các bên có liên quan đồng ý. 1 Phó Giám đốc Công an TP.HCM được thăng hàm Thiếu tướng: Ngày 18/7, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng cho ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Đinh Thanh Nhàn. Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu: Ông Dương Chí Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, ký cho chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở đô thị đối với khu đất 1.900 m2 (tại thửa đất số 113 và 114) cho chủ DNTN Xuân Đào (ở phường 2, thành phố Bạc Liêu), là chưa phù hợp, chưa đúng quy định pháp luật, gây thất thoát ngân sách. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật ông Dương Chí Bình. Sai phạm của ông Bình rơi vào mức kỷ luật từ cảnh cáo đến cách chức. >>> Video: Những hành động xấu xí của phượt thủ

Kiến bám đầy bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cạnh chùa: Sáng 18/7, người dân đi đường phát hiện một bé gái sơ sinh bị người thân bỏ rơi gần chùa Sơn Nguyên ở thị trấn A Lưới ((huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế). Lúc này, bé gái được quấn tạm trong chiếc khăn và bị kiến bám đầy người, sức khỏe yếu. Ngay sau đó, bé được người dân đưa về nhà gần đó để sơ cứu ban đầu và trình báo cơ quan chức năng. Hiện tại sức khỏe của bé đã tốt hơn. Truy tìm 3 người trộm cắp, hiếp dâm ni cô tại chùa: Khoảng 8h ngày 17/7, chị H.T.N.Q. (19 tuổi) sống ở tịnh thất T.L. (xã Tam Nghĩa) phát hiện 3 người đang lấy trộm tủ lạnh và máy lọc nước. Chị Q. sau đó la lên thì bị một người áp sát, bịt miệng. Chị Q. cắn tay người này rồi vào phòng khóa cửa. Cùng lúc đó, 2 kẻ xông vào dùng dao uy hiếp, khống chế chị Q. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, cả 3 lục tìm và lấy 1,5 triệu đồng rồi bỏ đi. Bắt quả tang Shing Mark Vina chôn hơn 3 tấn chất thải công nghiệp ra môi trường: Chiều 18/7, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) Công an tỉnh Đồng Nai cho xác nhận, đơn vị vừa bắt quả tang Công ty TNHH Shing Mark Vina (Công ty Shing Mark Vina; 100% vốn Đài Loan; đóng tại KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) chôn lấp trái phép hơn 3 tấn rác thải công nghiệp ra môi trường. Phát hiện thi thể người đàn ông dưới giếng nước sau 3 ngày mất tích: Chiều 18/7, Chủ tịch UBND xã Điền Trung (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa phát hiện một người đàn ông chết dưới giếng sâu, sau ba ngày mất tích. Nạn nhân được xác định là ông Quách Hồng L. (43 tuổi), ngụ xã Điền Trung. Phá dỡ, cải tạo tòa nhà trái phép Mã Pì Lèng Panorama: Sáng 18/7, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang xác nhận, địa phương này đang triển khai phá dỡ, cải tạo tổ hợp nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama, trên đèo Mã Pí Lèng, huyện Mèo Vạc. Theo đó, chính quyền tỉnh Hà Giang thống nhất không phá dỡ toàn bộ nhưng sẽ cải tạo thành điểm dừng chân, không có lưu trú. Bản thiết kế phá dỡ, cải tạo đang được áp dụng đối với nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama đã được Ủy ban UNESCO, Cục Di sản Văn hóa, cùng các bên có liên quan đồng ý. 1 Phó Giám đốc Công an TP.HCM được thăng hàm Thiếu tướng: Ngày 18/7, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng cho ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Đinh Thanh Nhàn. Đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu: Ông Dương Chí Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu, ký cho chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở đô thị đối với khu đất 1.900 m2 (tại thửa đất số 113 và 114) cho chủ DNTN Xuân Đào (ở phường 2, thành phố Bạc Liêu), là chưa phù hợp, chưa đúng quy định pháp luật, gây thất thoát ngân sách. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật ông Dương Chí Bình. Sai phạm của ông Bình rơi vào mức kỷ luật từ cảnh cáo đến cách chức. >>> Video: Những hành động xấu xí của phượt thủ