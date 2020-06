Tin nóng ngày 18/6: Lao động tự do có thẻ đỏ thiếu tá quân đội

1. Lao động tự do có thẻ đỏ thiếu tá quân đội: Liên quan đến trường hợp tự xưng là thiếu tá quân đội khi bị Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương dừng xe kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. Sau khi làm việc, ông Nguyễn Khắc Nam – lái xe say xỉn tự xưng thiếu tá quân đội vừa bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt 35 triệu đồng. Ông này chỉ là lao động tự do. Đáng nói, ông này có thẻ đỏ quân đội đặt trên kính trước xe ô tô. 2. Giám định chất kích thích tài xế xe container gây tai nạn ở Quảng Ninh: Hồi 22 giờ 30 phút ngày 17/6, tại khu vực thôn 6, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn xe container đầu kéo BKS 14C-009.86, rơmoóc 14R-007.16 điều khiển đi theo hướng Móng Cái - Hạ Long, khi đi đến đoạn đường trên bị lật đổ sang bên trái, thùng container va chạm rồi đè lên xe ôtô BKS 79B - 029.12. Hậu quả làm 3 người tử vong tại chỗ, hai xe đều hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng phải dùng xe cẩu kéo xe container đưa các nạn nhân ra ngoài. Ngày hôm nay, Công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và thu mẫu nước tiểu để giám định chất kích thích với tài xế xe container. 3. VKSND Tối cao vào cuộc vụ Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm: Ngày hôm nay, VKSND TP Hà Nội đã quyết định gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Xuân Dũng (SN 1966, Phó Viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thêm 15 ngày, kể từ ngày 19/6. Ông Dũng bị tố nhận tiền của bị cáo nhưng vẫn tuyên 28 tháng tù giam. Ông Nguyễn Xuân Dũng (phải). 4. Chở quá tải, thiếu kinh nghiệm đâm xe tải vào chợ: Cơ quan công an xác định nguyên nhân xe tải đâm vào chợ 312 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Theo đó, tài xế này chở 25,3 tấn(xe được phép chở 14,4 tấn hàng). Do quá tải nên ảnh hưởng đến hệ thống phanh xe. Tài xế không có kinh nghiệm điều khiển xe như rà phanh liên tục trên đường làm phanh xe bị mất hiệu lực dẫn đến gây tai nạn. 5. Cháy xe container và xe khách giường nằm: 1h30 chiều nay xe đầu kéo container chạy trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương phát ra tiếng nổ. Khi xuống kiểm tra, tài xế thấy khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội ở phần đầu xe, dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành nên báo cơ quan chức năng. Sau khoảng 30 phút ngọn lửa cơ bản được dập tắt, phần đầu xe container bị ngọn lửa thiêu rụi. Trước đó khoảng 12h, một xe giường nằm của hãng Sao Việt bốc cháy tại km 12+400 thuộc huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Trên xe có 11 người, khi thấy khói bốc lên toàn bộ hành khách kịp sp tán. Ngọn lửa bùng phát, thiêu rụi chiếc xe chỉ sau ít phút. >>> Mời độc giả xem thêm video: Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết ở Quảng Ninh

