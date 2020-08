Tin nóng ngày 17/8: Đột kích tiệc ma túy của 76 người trong quán karaoke

1. Đột kích tiệc ma túy trong quán karaoke: Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 76 người sử dụng trái phép chất ma túy quán karaoke Hải Triều ở xã An Thạnh đón khách bất chấp quy định tạm ngừng hoạt động để phòng dịch COVID-19. Tại đây công an thu giữ nhiều gói nghi là ma túy, 15 ôtô, 46 xe máy và 400 triệu đồng. Khám xét nơi ở của 11 người trong nhóm, tạm giữ 6 tờ giấy có nội dung cho vay nặng lãi, 171 bịch nylon nghi chứa ma túy... 2. Khởi tố tài xế giao xe cho phụ xe lái: Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) khởi tố vụ án xe khách 16 chỗ 86B- 010.87 chở 14 người tông trực diện vào xe tải làm 8 người chết, 7 người bị thương, ngày 21/7. Người trực tiếp cầm lái gây tai nạn là phụ xe Lê Thanh Trúc (48 tuổi, đã tử vong), chỉ có bằng lái xe hạng C, không được điều khiển xe 9 chỗ trở lên, nhưng tài xế Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, Lâm Đồng) đã giao xe khách 16 chỗ cho Trúc lái. 3. Khởi tố du học sinh môi giới bán dâm: Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Thảo để điều tra về hành vi "Môi giới mại dâm". Thảo là du học sinh về nước tránh COVID-19, cũng là một mắt xích trong đường dây môi giới "trai bao" cao cấp ở Hà Nội. Trên Thảo, còn có một “tú ông” điều hành, môi giới nam thanh niên với các cô gái có nhu cầu mua dâm. Số tiền nam bán dâm nhận được chỉ 3 triệu đồng, còn lại môi giới “cắt phế”. 4. Trộm cá Koi chết nướng ăn: Công an phường Hòa An (Đà Nẵng) vừa bàn giao hồ sơ và hai nghi phạm Đinh Minh Ta (25 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Biện Minh Thành (28 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) xử lý theo thẩm quyền. Hai đối tượng trộm 7 con cá Koi giá trị 100 triệu đồng. 3 con bị chết nên Ta và Thành nướng ăn. 4 con thu hồi thì 3 con chết 1 con sống. 5. Bắt tên trộm thích "nhảy" xe Honda SH, Piaggio: Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện Nguyễn Văn Nguyện (30 tuổi, Thanh Hoá) điều khiển xe máy Honda SH màu đen, qua khai thác, đối tượng thừa nhận đã lấy trộm xe SH tại toà nhà Imperia (quận Hai Bà Trưng). Nguyện khai đã trộm xe Piaggio Liberty tại đường Minh Khai. Hiện Nguyễn Văn Nguyện đã bị bắt để điều tra làm rõ. 6. Bắt thanh niên 17 tuổi dí dao bầu cướp xe ôm: Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Hà Trần Long Vũ để điều tra hành vi cướp tài sản. Vũ (SN 2003; phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội) thuê người đàn ông trung niên chở xe máy rồi bất ngờ dí con dao bầu vào cổ rồi uy hiếp cướp đi chiếc xe máy Yamaha Sirius. Chưa đầy 24 tiếng sau, Công an quận Long Biên bắt giữ Vũ cùng tang vật tại phố Bát Sứ, Hoàn Kiếm. 7. Dừng xe mặc áo mưa bị tông chết: 19h45 tối 16/8, vợ chồng ông Đặng Minh Thành (44 tuổi, huyện Chợ Mới) dừng xe sát lề đường để mặc áo mưa thì bị ôtô con do Dương Nguyễn Hoàng Vũ (25 tuổi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tông từ phía sau. Cú tông mạnh khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ. Sau đó, Vũ điều khiển xe rời khỏi hiện trường và chạy thẳng về nhà của mình, trốn khỏi địa phương, bố Vũ đưa xe đến trình báo.

Mời bạn đọc xem video: Toàn cảnh vụ đường dây đánh bạc "Nổ hũ" 64 nghìn tỷ đồng

