Tin nóng ngày 16/8: Phát hiện 2 thi thể đang phân huỷ nghi bị sát hại ở Lạng Sơn

Phát hiện 2 thi thể đang phân huỷ, nghi bị sát hại trong nhà ở TP Lạng Sơn: Chiều 16/8, một số người dân sống trên đường Nguyễn Thế Lộc, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) cho biết, khi thấy mùi hôi thối trong khu phố, người dân đi tìm và phát hiện 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) trong một ngôi nhà trong phố. 2 thi thể trên được cho là có quan hệ thân thiết với nhau, đã tử vong nhiều ngày, có nhiều điểm bất thường, nghi bị sát hại. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Phát hiện 3 cơ sở massage ở Đồng Nai "tắm tiên" cho khách giữa mùa dịch: Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện 3 cơ sở massage Thanh Thanh Thúy, Vạn Thúy Kiều và Thiên Ngân trên địa bàn thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, lén lút mở cửa giữa mùa dịch COVID-19, trái với yêu cầu đóng cửa của UBND tỉnh. Đáng chú ý, cả 3 cơ sở trên đều bị bắt quả tang khi nhân viên và khách đang "tắm tiên" và có biểu hiện khiêu dâm, có cơ sở còn phát hiện nhân viên đang kích dục cho khách... Bắt nhóm người đánh bạc trên thùng xe tải ở Hà Nội: Khoảng 10h ngày 14/8, Công an xã Nam Hồng, huyện Đông Anh phát hiện một chiếc xe ô tô tải BKS 49C-078.07 dừng đỗ ven đường Võ Văn Kiệt có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Công an xã Nam Hồng bắt quả tang 6 người đang đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa trong thùng xe. Tang vật thu giữ gồm 22,5 triệu đồng trên chiếu bạc, 1 đĩa sứ, 1 bát sứ, 4 quân vị. Công an ‘dỏm’ lừa tiền chạy án qua mạng xã hội: Mặc dù không phải là cán bộ Công an nhưng Trần Thị Thanh Hoa (SN 1984, trú tại P310 CT4A Xa La, Hà Đông) thường xuyên đăng tải lên Facebook, Zalo hình ảnh mặc trang phục Cảnh sát nhân dân và giới thiệu mình là Trần Mai Linh, cán bộ Tổng cục 8 – Bộ Công an. Người phụ nữ tự nhận có khả năng chạy án và hứa sẽ giúp vợ anh Trần Văn T (trú tại Thanh Hóa) được hưởng án treo nếu bỏ ra 150 triệu đồng. Đối tượng đã bị Công an quận Hoàng Mai khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" Bắt nghi phạm đào mộ đốt hài cốt mẹ vợ của con nợ: Vay tiền nhưng không đóng lãi, điện thoại không nghe máy nên Quýnh thuê người đào hài cốt mẹ vợ của ông Kiệm đem đốt. Hiện Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Quýnh để điều tra về hành vi "xâm phạm mồ mả, hài cốt". Khởi tố kẻ dọa bắn chủ quán vì không phục vụ trong ngày cách ly xã hội: Đang trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, đối tượng Sơn đến quán nhậu yêu cầu phục vụ nhưng chủ quán từ chối. Sau đó, Sơn cầm súng cồn tự chế đến truy sát gia đình chủ quán nhậu. Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bảo Sơn (SN 1981, trú tại phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu) về tội Đe dọa giết người theo quy định tại Khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015. Chặn ôtô chở 390.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc: Chiều 15/8, lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với CSGT phát hiện ôtô tải biển số Hải Dương do tài xế Nguyễn Hữu Kiển (quê Đồng Nai) lái trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên ôtô tải có 156 thùng carton chứa 390.000 khẩu trang y tế và 12 thùng khác chứa 1.000 mũ bảo hiểm. Tất cả hàng hóa đều không chứng minh được nguồn gốc. Video: TP Hải Dương vắng lặng trong ngày cách ly xã hội

