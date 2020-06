Nguyên nhân xe tải đâm vào chợ khiến 5 người tử vong

Vụ tai nạn xe tải đâm vào chợ khiến 5 người tử vong xảy ra lúc 6h sáng 13/6 tại chợ 312 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Vụ tại nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 7 người bị thương. 2 người trên đường đi cấp cứu không qua khỏi. Tại hiện trường, nhiều nạn nhân nằm la liệt dưới đất. Xe tải lật ngang đè nhiều xe máy và người dân. Hiện trường vụ tai nạn. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an đã đưa 4 tài xế đi test ma túy và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả, 4 tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Ngày 17/6, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) khởi tố bị can, tạm giam Ngô Văn Bền (27 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông tham gia đường bộ. Bền là tài xế lái xe tải gây tai nạn liên hoàn nói trên. Theo đó, cơ quan công an cũng xác định nguyên nhân xe tải đâm vào chợ ngay sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan điều tra đo hàng hóa trên xe thì phát hiện tài xế này chở quá tải 75% (xe được phép chở 14,4 tấn hàng nhưng chở 25,3 tấn). Do quá tải nên đã làm ảnh hưởng đến hệ thống phanh xe. Tài xế Bền không có kinh nghiệm điều khiển xe như rà phanh liên tục trên đường làm phanh xe bị mất hiệu lực dẫn đến gây tai nạn. Khi xe không phanh được, Bền cho xe va chạm với container chạy phía trước để dìu phương tiện dừng lại nhưng không được. Sau đó, tiếp tục lái xe di chuyển khoảng 300 m thì cho xe va chạm vào xe tải mang BKS: 47C khiến phương tiện này lao vào chợ bên lề đường cuốn 10 người cùng 9 xe máy vào gầm. Xe tải 69C tiếp tục lao về phía trước tông vào xe tải mang BKS: 48C đang chuẩn bị dừng bên đường khiến phương tiện này cuốn 4 xe máy vào gầm. Tuy nhiên, xe 69C vẫn tiếp tục chạy gần 1 km thì lái xe cho phương tiện lao xuống vực rồi lật nghiêng.

Xe tải 69C tiếp tục lao về phía trước tông vào xe tải mang BKS: 48C đang chuẩn bị dừng bên đường khiến phương tiện này cuốn 4 xe máy vào gầm. Tuy nhiên, xe 69C vẫn tiếp tục chạy gần 1 km thì lái xe cho phương tiện lao xuống vực rồi lật nghiêng.