Tin nóng ngày 18/11: Mẹ trầm cảm dìm con vào xô nước tử vong

Mẹ trầm cảm dìm con vào xô nước tử vong: Sáng 18/11, do bực tức con trai khóc không chịu ngủ, nên chị L.H.T. (24 tuổi, trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) bế cháu L.T.Đ. (9 tháng tuổi) vào nhà tắm dìm trong xô nước. Đến lúc không còn nghe cháu Đ. khóc, chị T. nói với em trai mình cùng ra xem thì phát hiện cháu bé đã tử vong. Ngày 17/11, chị T. vừa điều trị trầm cảm từ TP HCM về thì xảy ra sự việc đau lòng trên. 1 ngân hàng tại Bình Dương bị cướp: Trưa 18/11, một nam thanh niên đã vào một ngân hàng trên địa phận thị xã Bến Cát. Người này rút một vật giống súng ra đe dọa nhân viên ngân hàng ép đưa tiền. Nam thanh niên yêu cầu nhân viên ngân hàng kéo hộc tủ ra để kiểm tra, nhưng không có tiền. Lúc này, bảo vệ của ngân hàng chạy ra ngoài tri hô, nên tên cướp hoảng sợ bỏ chạy thoát thân. Chủ nhà tá hỏa phát hiện khách xin ngủ nhờ tử vong: Khoảng 21h30 ngày 13/11, 2 thanh niên không quen biết xin vào ngủ nhờ nhà anh Đ.N (trú xã Ngọc Hồi, Hà Nội) vì đang trong tình trạng đã uống rượu. Đến khoảng 23h cùng ngày, một người về trước. Khoảng 8h ngày 14/11, anh Đức Nh. phát hiện thanh niên ở nhờ nhà mình đã tử vong. Hôm nay, Công an TP Hà Nội phát đi thông tin và cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông này tử vong. Bắt quả tang 24 đối tượng đánh bạc ăn tiền: Khoảng 0h ngày 18/11, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc tại một khu đất trống trong khu đô thị Tây Bắc (thuộc phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) với hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Tại hiện trường, Công an đã tạm giữ 24 đối tượng, 1 bộ tài xỉu, số tiền trên 50 triệu đồng... tất cả con bạc này đều trú tại TP Rạch Giá. Nam sinh lớp 4 nhặt được tiền rơi, bàn giao cho công an để trả lại người mất: Khoảng 12h50 ngày 17/11, em Đặng Đình Nam (học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Phùng Xá, thuộc xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) trong lúc đang đạp xe đến trường thì nhặt được số tiền gần 3 triệu đồng rồi giao tiền cho công an xã Phùng Xá. Người làm rơi số tiền là chị Phan Thị Huệ (SN 1983, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội). Khởi tố đối tượng đâm chết tài xế xe ôm lúc rạng sáng: Ngày 18/11,Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án đối với Lê Văn Thành (24 tuổi, ngụ huyện Buôn Đôn) để điều tra về tội Giết người và Cướp tài sản. Thành là đối tượng sát hại ông N.V.Đ. (SN 1965, trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) làm nghề chạy xe ôm xảy khoảng 3h ngày 12/11, trên đường Y Moal, TP Buôn Ma Thuột. Cháy khách sạn, nhân viên và khách cùng tháo chạy tán loạn: Khoảng 7h20 ngày 18/11, một vụ cháy xảy tại khách sạn Vinh Plaza trên đường Mai Hắc Đế, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Hậu quả 1 căn phòng bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người. >>> Xem thêm video: Điều tra vụ chồng giết vợ và con 4 tuổi ở Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

