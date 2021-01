Tin nóng ngày 17/1: Bố và con gái 10 tháng tử vong trong nhà tắm

Bố và con gái 10 tháng tử vong trong nhà tắm: Ngày 16/1, người dân tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phát hiện đám cháy trong nhà anh C. hàng xóm chạy đến xem thì thấy cửa khóa. Khi phá cửa vào, họ nhìn thấy vợ anh C. nằm trên vũng máu. Phía nhà tắm, anh C. cùng con gái 10 tháng tuổi bị cháy đen. Hôm nay, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc. Biên phòng Lào Cai bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép: Rạng sáng 17/1, tại xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, Đồn Biên phòng Pha Long - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện và bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Nhóm người này gồm 17 nam và 18 nữ (phần lớn sinh năm 1999 đến 2003), chủ yếu là người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn thuộc các huyện nội địa của tỉnh Lào Cai. Bắt 2 đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm: Ngày 17/1, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyền động vật quý hiếm. 2 nam thanh niên được làm rõ là Lê Văn Đức và Quách Văn Hạ. Tại cơ quan công an, Hạ khai nhận vận chuyển 2 đầu và 8 bàn chân của cầy mực đang được ngâm rượu. Thanh niên 9X đâm chết bạn nhậu: Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Trần Văn Xem (29 tuổi, quê Kiên Giang) đã dùng con dao cạo mủ cao su đâm anh Đặng Văn N. (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) tử vong rồi bỏ trốn về tỉnh Kiên Giang. Hôm nay, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Xem để điều tra về hành vi giết người. Bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 36 kg pháo nổ giữa đêm: Tại khu vực xã Đình Xuyên,huyện Gia Lâm (Hà Nội) Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện Nguyễn Văn Tùng (SN 2001; trú tại Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang)đang vận chuyển nhiều thùng carton từ trên xe máy xuống dưới lòng đường. Bên trong thùng carton có 18 khối hình hộp có 36 ống trụ tròn và 4 cuộn hình tròn màu đỏ, mỗi cuộn dài 39 cm nghi là pháo nổ. Hiện, Công an huyện Gia Lâm đang tạm giữ Tùng để điểu tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Xe máy đâm vào xe ô tô, 2 người tử vong tại chỗ: Khoảng 13h10 ngày 17/1, tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Đào Qu. (sinh năm 1986) và Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1965) cùng trú tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng đi trên xe máy, do thiếu quan sát nên xe máy trên đã đâm vào chiếc xe ô tô đang dừng đỗ bên đường. Hậu quả vụ tai nạn, Nguyễn Đào Qu. và Nguyễn Thị Th. tử vong tại chỗ. Triệt phá đường dây cá độ liên tỉnh hơn 700 tỷ đồng: Ngày 17/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc cực lớn trên trang bong88.com với số tiền giao dịch lên tới 700 tỷ đồng. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ Nguyễn Văn Tình (21 tuổi, trú TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cùng 15 nghi phạm để điều tra các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. >>> Xem thêm video: Trèo lên mái nhà quay clip tiktok, thanh niên té tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bố và con gái 10 tháng tử vong trong nhà tắm: Ngày 16/1, người dân tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phát hiện đám cháy trong nhà anh C. hàng xóm chạy đến xem thì thấy cửa khóa. Khi phá cửa vào, họ nhìn thấy vợ anh C. nằm trên vũng máu. Phía nhà tắm, anh C. cùng con gái 10 tháng tuổi bị cháy đen. Hôm nay, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc. Biên phòng Lào Cai bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép: Rạng sáng 17/1, tại xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, Đồn Biên phòng Pha Long - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện và bắt giữ 35 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Nhóm người này gồm 17 nam và 18 nữ (phần lớn sinh năm 1999 đến 2003), chủ yếu là người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn thuộc các huyện nội địa của tỉnh Lào Cai. Bắt 2 đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm: Ngày 17/1, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyền động vật quý hiếm. 2 nam thanh niên được làm rõ là Lê Văn Đức và Quách Văn Hạ. Tại cơ quan công an, Hạ khai nhận vận chuyển 2 đầu và 8 bàn chân của cầy mực đang được ngâm rượu. Thanh niên 9X đâm chết bạn nhậu: Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, Trần Văn Xem (29 tuổi, quê Kiên Giang) đã dùng con dao cạo mủ cao su đâm anh Đặng Văn N. (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) tử vong rồi bỏ trốn về tỉnh Kiên Giang. Hôm nay, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Xem để điều tra về hành vi giết người. Bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 36 kg pháo nổ giữa đêm: Tại khu vực xã Đình Xuyên,huyện Gia Lâm (Hà Nội) Công an huyện Gia Lâm đã phát hiện Nguyễn Văn Tùng (SN 2001; trú tại Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang)đang vận chuyển nhiều thùng carton từ trên xe máy xuống dưới lòng đường. Bên trong thùng carton có 18 khối hình hộp có 36 ống trụ tròn và 4 cuộn hình tròn màu đỏ, mỗi cuộn dài 39 cm nghi là pháo nổ. Hiện, Công an huyện Gia Lâm đang tạm giữ Tùng để điểu tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Xe máy đâm vào xe ô tô, 2 người tử vong tại chỗ: Khoảng 13h10 ngày 17/1, tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Đào Qu. (sinh năm 1986) và Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1965) cùng trú tại xã Hải Ba, huyện Hải Lăng đi trên xe máy, do thiếu quan sát nên xe máy trên đã đâm vào chiếc xe ô tô đang dừng đỗ bên đường. Hậu quả vụ tai nạn, Nguyễn Đào Qu. và Nguyễn Thị Th. tử vong tại chỗ. Triệt phá đường dây cá độ liên tỉnh hơn 700 tỷ đồng: Ngày 17/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc cực lớn trên trang bong88.com với số tiền giao dịch lên tới 700 tỷ đồng. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ Nguyễn Văn Tình (21 tuổi, trú TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cùng 15 nghi phạm để điều tra các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. >>> Xem thêm video: Trèo lên mái nhà quay clip tiktok, thanh niên té tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.