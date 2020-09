Tin nóng ngày 15/9: Dùng xẻng đánh gục vợ vì... không để dành cơm

1. Dùng xẻng đánh gục vợ vì... không để dành cơm: Chiều 15/9, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hạnh (SN 1979, ngụ tại huyện Can Lộc) về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi đi nhậu về, giữa Hạnh và vợ là chị Trần Thị T. (41 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cự. Đang có sẵn men rượu trong người, lại đang bức xúc vì vợ không để dành cơm tối cho mình, Hạnh đã đánh nhập viện vợ mình. 2. Nghe cuộc điện thoại người phụ nữ mất 13 tỷ: Ngày 15/9, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị hại là người trên địa bàn quận. Nghe điện thoại từ một người xưng là nhân viên cơ quan tư pháp doạ nạt có liên quan đến 1 vụ án lớn, chị N.T.H.L. (trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng và sau đó bị rút mất 13 tỷ đồng. 3. Kẻ hiếp dâm 2 bé gái hàng xóm lĩnh án 16 năm tù: Ngày 15/9, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Văn Chung (SN 1963, trú tại Ba Vì, Hà Nội) mức án 16 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 2 bị hại trong vụ án này đều là trẻ em và là hàng xóm của Chung. (Ảnh: Người thân bị hại kể về sự việc). 4. Nhóm thiếu niên vung dao chống trả lực lượng 911 Đà Nẵng: Ngày 15/9, Tổ công tác C1 (lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng), cho biết đã bàn giao nhóm thiếu niên dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ cho Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà xử lý. Đêm 14/9, đang tuần tra trên tuyến đường Trần Hưng Đạo hướng về cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà) thì tổ công tác C1 phát hiện 6 đối tượng đi trên 3 xe máy, người ngồi sau có cầm theo dao nên đã đuổi theo và bắt giữ các đối tượng. 5. Phát hiện thi thể bé trai mất tích: Sáng 15/9, Công an xã Xuân Thọ (H.Xuân Lộc) cho biết, đã nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể bé Trần Vũ Tuấn Khoa (4 tuổi, ngụ ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ) bị mất tích cách đây 9 ngày tại một con suối gần nhà bà ngoại của bé, cách nhà khoảng 1km. Tại hiện trường, thi thể bé Khoa đã có dấu hiệu biến dạng, không mặc quần áo. Nhiều khả năng bé đi lạc vào khu rẫy rồi đói, khát dẫn đến tử vong. Đến tối 14/9, rất có thể trời mưa to nên thi thể của bé trôi xuống con suối chảy qua các khu vực nhà dân. 6. Bắt nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai: Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó Giám đốc kiêm chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Được biết, ông Võ Khắc Hiển bị bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan đến việc để nhiều Quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai huy động vốn sau đó mất khả năng chi trả cho khách hàng. 7. Đăng tin nhảm về bệnh nhân COVID-19 để bán hàng online: Ngày 15/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử phạt 7.5 triệu đồng đối với N.T. Th (SN 1992, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) tung tin sai sự thật về dịch COVID-19. Nội dung bài viết sử dụng hình ảnh của bệnh nhân COVID - 19 nhỏ tuổi ở Trung Quốc, là một bé trai 5 ngày tuổi vào thời điểm có triệu chứng và đang được nhân viên y tế chăm sóc. Th. thừa nhận việc đăng tải thông tin chưa kiểm chứng để tăng tương tác bán hàng online. >>> Xem thêm video: Bị tạm giữ hình sự vì tung tin sai về dịch COVID-19. Nguồn: VTC NOW.

1. Dùng xẻng đánh gục vợ vì... không để dành cơm: Chiều 15/9, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hạnh (SN 1979, ngụ tại huyện Can Lộc) về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi đi nhậu về, giữa Hạnh và vợ là chị Trần Thị T. (41 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cự. Đang có sẵn men rượu trong người, lại đang bức xúc vì vợ không để dành cơm tối cho mình, Hạnh đã đánh nhập viện vợ mình. 2. Nghe cuộc điện thoại người phụ nữ mất 13 tỷ: Ngày 15/9, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị hại là người trên địa bàn quận. Nghe điện thoại từ một người xưng là nhân viên cơ quan tư pháp doạ nạt có liên quan đến 1 vụ án lớn, chị N.T.H.L. (trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng và sau đó bị rút mất 13 tỷ đồng. 3. Kẻ hiếp dâm 2 bé gái hàng xóm lĩnh án 16 năm tù: Ngày 15/9, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Văn Chung (SN 1963, trú tại Ba Vì, Hà Nội) mức án 16 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 2 bị hại trong vụ án này đều là trẻ em và là hàng xóm của Chung. (Ảnh: Người thân bị hại kể về sự việc). 4. Nhóm thiếu niên vung dao chống trả lực lượng 911 Đà Nẵng: Ngày 15/9, Tổ công tác C1 (lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng), cho biết đã bàn giao nhóm thiếu niên dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ cho Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà xử lý. Đêm 14/9, đang tuần tra trên tuyến đường Trần Hưng Đạo hướng về cầu Thuận Phước (quận Sơn Trà) thì tổ công tác C1 phát hiện 6 đối tượng đi trên 3 xe máy, người ngồi sau có cầm theo dao nên đã đuổi theo và bắt giữ các đối tượng. 5. Phát hiện thi thể bé trai mất tích: Sáng 15/9, Công an xã Xuân Thọ (H.Xuân Lộc) cho biết, đã nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể bé Trần Vũ Tuấn Khoa (4 tuổi, ngụ ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ) bị mất tích cách đây 9 ngày tại một con suối gần nhà bà ngoại của bé, cách nhà khoảng 1km. Tại hiện trường, thi thể bé Khoa đã có dấu hiệu biến dạng, không mặc quần áo. Nhiều khả năng bé đi lạc vào khu rẫy rồi đói, khát dẫn đến tử vong. Đến tối 14/9, rất có thể trời mưa to nên thi thể của bé trôi xuống con suối chảy qua các khu vực nhà dân. 6. Bắt nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai: Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó Giám đốc kiêm chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Được biết, ông Võ Khắc Hiển bị bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm liên quan đến việc để nhiều Quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai huy động vốn sau đó mất khả năng chi trả cho khách hàng. 7. Đăng tin nhảm về bệnh nhân COVID-19 để bán hàng online: Ngày 15/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử phạt 7.5 triệu đồng đối với N.T. Th (SN 1992, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) tung tin sai sự thật về dịch COVID-19. Nội dung bài viết sử dụng hình ảnh của bệnh nhân COVID - 19 nhỏ tuổi ở Trung Quốc, là một bé trai 5 ngày tuổi vào thời điểm có triệu chứng và đang được nhân viên y tế chăm sóc. Th. thừa nhận việc đăng tải thông tin chưa kiểm chứng để tăng tương tác bán hàng online. >>> Xem thêm video: Bị tạm giữ hình sự vì tung tin sai về dịch COVID-19. Nguồn: VTC NOW.