Tin nóng ngày 15/12: Cô giáo trường tiểu học chém trọng thương đồng nghiệp

Cô giáo trường tiểu học chém trọng thương đồng nghiệp: Sáng 15/12, N.T.N.H giáo viên Trường Tiểu học Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã dùng dao chém đồng nghiệp. Vụ việc khiến cho cô giáo đồng nghiệp bị thương vùng vai và hai ngón tay trái. Được biết, H. có biểu hiện tâm thần nên được điều trị tại một cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa một thời gian thì về lại trường. Nam thanh niên "giao cấu đồng giới" với 4 bé trai: Phạm Chí Cường (21 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) bị 1 cán bộ của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau "tố" có hành vi hiếp dâm, dâm ô nhiều trẻ em cùng sống tại Trung tâm. Trong đó, trẻ nhỏ nhất là 8 tuổi, lớn nhất là 15 tuổi. Hôm nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ Cường để điều tra về 2 hành vi “dâm ô” và “cưỡng ép giao cấu đồng giới”. Đánh sập đường dây lừa đảo qua mạng internet hơn 400 tỷ đồng: Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã phối hợp với Cục kỹ thuật nghiệp vụ- Bộ Công an và Công an TP. HCM đánh sập một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet quy mô rất lớn. Bằng những thủ đoạn tinh vi, chỉ từ tháng 6 đến nay, nhóm người này đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng. Đâm chết em ruột trong ngày giỗ ông nội vì 300 trăm ngàn: Chiều 13/12, Lý Thanh Sang (SN 1995, ngụ Đồng Nai) và Lý Hoài Nghĩa (SN 2002) cùng người thân làm đám giỗ cho ông nội tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch. Tại đây, Sang đưa cho Nghĩa giữ hộ 300 ngàn đồng. Sau đó, Nghĩa về nơi làm việc ngủ, Sang đã đến để lấy lại tiền giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn Sang đã dùng tuốc nơ vít đâm Nghĩa tử vong. Ngày 15/12, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ Sang để điều tra về hành vi Giết người. Phát hiện quả bom nặng 250 kg: Trong khi xây dựng, tôn tạo đình làng thuộc địa phận thôn Nam Thôn, xã Hà Tân, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), người dân đã phát hiện một quả bom nặng 250 kg. Lực lượng công binh đã phối hợp với bộ đội và lực lượng dân quân địa phương vận chuyển, di dời quả bom đến núi Hang Ruộng, xã Hà Tân, huyện Hà Trung đưa đi tiêu hủy an toàn. Truy nã hai phạm nhân trốn khỏi trại giam: Ngày 15/12, Trại giam Cây Cầy, tỉnh Tây Ninh quyết định truy nã hai phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (SN 1994, ngụ huyện Tân Biên) và Bùi Nguyễn Thiên Thuận (SN 1982, ngụ huyện Châu Thành). Theo lệnh truy nã, cả hai phạm nhân đã bỏ trốn khỏi nơi chấp hành án phạt tù tại Trại giam Cây Cầy, thuộc ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình (huyện Tân Biên) vào sáng 14/12. Xe khách 16 chỗ bị tông bay xuống ruộng, nhiều hành khách bị thương: Khoảng 7h30 ngày 15/12 trên địa bàn xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An một xe khách 16 chỗ xin đường rẽ trái, chiếc xe 7 chỗ dừng lại nhường đường để xe khách rẽ, đúng lúc này chiếc xe container lao từ phía sau lên đâm văng xe 16 chỗ xuống ruộng. Xe 7 chỗ cũng bị tông văng hư hỏng nặng phía sau. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe khách bị thương. >>> Xem thêm video: Xem đánh bài bị đuổi về, thanh niên chém người trọng thương. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

