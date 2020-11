Tin nóng ngày 14/11: Giả làm nhà hảo tâm, lừa tiền vàng của cụ bà 83 tuổi

1. Giả làm nhà hảo tâm, lừa tiền vàng của cụ bà 83 tuổi: Ngày 4/11, cụ Cao Thị An (83 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đang đi bộ trên đường về nhà thì một xe ô tô có gắn dòng chữ "Cứu trợ miền Trung" chạy đến. Nhóm người trên xe nói cụ An lên xe để chở đi nhận tiền cứu trợ. Sau khi đưa cụ bà lên xe ô tô Võ Quang Luận (39 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) đã rạch túi, lấy đi 6,5 triệu đồng cùng 1 chỉ vàng. Hôm nay (14/11), Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã bắt tạm giam Luận để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 2. Truy tố người phụ nữ đánh đập mẹ ruột 79 tuổi: Hôm nay,Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã hoàn tất cáo trạng truy tố người phụ nữ hành hạ mẹ ruột 79 tuổi. Bị cáo Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, ngụ ấp 4, xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), bị truy tố về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” nạn nhân là cụ bà N.T.Đ 79 tuổi. 3. Một nam sinh lớp 12 nghi bị đánh tử vong sau giờ tan học: Sau khi tan học, Nguyễn Thời Duy cùng các bạn Hồ Minh Lâm (SN 2003, ngụ xã Phước Tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) đi ra theo đường cổng sau của trường để về nhà. Tuy nhiên, Duy đã bị một nhóm bạn học cùng lao vào đánh, đập. Khi trở về nhà Duy có biểu hiện nôn ói, nên được gia đình đưa đi bệnh. Duy đã tử vong vì bị chết não. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước cho biết 3 đối đánh Duy đã đến cơ quan Công an đầu thú. 4. Khởi tố đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm bánh xe ô tô trong đêm: Công an TP Vinh, Nghệ An, hôm nay cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Xuân Kỳ (SN 1993, trú xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội "Trộm cắp tài sản". Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Đặng Xuân Kỳ là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm bánh ô tô trên địa bàn TP Vinh và thị xã Cửa Lò. 5. Người nhà can ngăn, chồng khóa cửa điên cuồng đâm vợ: Đôi vợ chồng tử vong được xác định là anh Nguyễn Duy Hoàng (33 tuổi) và vợ là chị Đoàn Thị Ánh Tuyết (28 tuổi), cùng ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Ngày 12/11, chị Tuyết quay lại nhà chồng để lấy giấy tờ làm thủ tục ly hôn. Trong lúc nói chuyện, do tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, người chồng khoá trái cửa phòng rồi dùng dao, kéo đâm nhiều nhát khiến chị vợ gục tại chỗ và tử vong. Anh này dùng dao đâm vào ngực mình, chạy lên gác treo cổ tự tử. 6. Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 1 người bị truy sát tử vong: Trong quá trình “chén chú chén anh” giữa người đàn ông 40 tuổi và bạn nhậu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã lớn tiếng. Sau đó bạn nhậu rút dao rượt đâm người đàn ông này khiến nạn nhân gục giữa đường thuộc địa bàn xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đến sáng 14/11, nghi phạm liên quan trong vụ án mạng đã đến Công an xã Xuân Hoà để trình diện. 7. Cháy ở cơ sở phế liệu, thiêu rụi 1000m2 nhà xưởng: Sáng 14/11, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời khống chế một vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở phế liệu nằm trong khu dân cư trên đường Lê Hồng Phong (khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Tại hiện trường, khoảng 1000m2 diện tích nhà xưởng bị lửa thiêu rụi, chất cháy gồm các thùng nhựa, bao bì… nên khói đen và mùi khét nồng nặc bao trùm khu vục dân cư xung quanh. >>> Xem thêm video: Đối tượng 4 lần trộm cắp lãnh án. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

