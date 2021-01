Tin nóng ngày 14/1: Thanh niên giao cấu nhiều lần với bé gái 14 tuổi

Nam thanh niên giao cấu nhiều lần với bé gái 14 tuổi: Khi đi dự đám cưới tại xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh, Triệu A Ba (tên gọi khác là Điệp, SN 1999) quen nữ sinh T.T.S (14 tuổi). Sau đó Ba làm quen, xin Facebook của S, rồi cả hai thường xuyên nhắn tin, gọi điện với nhau. Khi nảy sinh tình cảm yêu đương, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Hôm nay, Công an huyện Ba Chẽ đã khởi tố Ba để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Triệt phá tụ điểm đá gà, tạm giữ 22 đối tượng: Khoảng 11h ngày 14/1, cơ quan Công an tỉnh An Giang bắt quả tang tụ điểm đánh bạc trái phép bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền, tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành. Tại hiện trường, Công an tạm giữ 22 người; thu nhiều tang vật như: 13 điện thoại di động, 21 xe môtô, 1 tấm bạt có ký hiệu tài xỉu, 20 cuộn băng keo, hơn 30 triệu đồng tại chiếu bạc và trên người các đối tượng... Bạn trai bỏ đi sau khi tâm sự, cô gái 22 tuổi bị cướp ngay xe máy: Khoảng 22h30 ngày 13/1, trong lúc tâm sự ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương), chị Đỗ Trần Quỳnh N. (22 tuổi, quê Sóc Trăng) và bạn trai xảy ra mâu thuẫn. Sau khi bạn trai rời đi, chị N. đứng nói chuyện điện thoại thì bất ngờ 2 đối tượng xuất hiện dùng hung khí uy hiếp cướp xe của nạn nhân. Hôm nay, Công an TP Thuận An cho biết đang thụ lý giải quyết vụ việc. Nam thanh niên say rượu bỏ quên 2 hũ sành nghi đựng tro cốt: Ngày 14/1, Công an phường Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 1 ba lô, bên trong có 2 hũ sành nghi có chứa tro cốt được người dân đem đến trình báo, giao nộp. Theo khai báo của bà Mai Vân Anh (SN 1984, bán đồ ăn trên địa bàn) ngày 9/1, có khách nam say rượu vào quán gọi đồ ăn nhưng để lại chiếc ba lô rồi nhanh chóng rời đi. Sau 4 ngày không thấy thanh niên trên quay lại nhận ba lô, bà Anh kiểm tra thì thấy 3 hũ gốm nghi đựng tro cốt nên đến cơ quan công an trình báo, giao nộp. Vận chuyển 11 kg ma túy để lấy tiền công: Tối 13/1, tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Trần Ngọc Nam (1984), trú tại TP Đà Nẵng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 8kg ketamin, 3kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe ô tô và các tang vật liên quan. Phát hiện 9 đối tượng dương tính ma túy tại 2 quán karaoke: Khoảng 21h30 ngày 13/1, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke Noke (thuộc xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên), qua kiểm tra, phát hiện có 1 phòng, 7 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, test nhanh cả 7 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Cảnh sát điều tra vụ người chủ bị thùng xe ben đè chết: Sau khi rửa xe ở xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nam tài xế hạ thùng xuống thì phát hiện chủ phương tiện bị đè phía dưới. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hôm nay, Công an huyện Bắc Tân Uyên cho biết, đã lấy lời khai những người liên quan, đồng thời trích xuất camera an ninh làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. >>> Xem thêm video: Quen qua mạng xã hội, thanh niên nhiều lần giao cấu với bé gái 15 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Nam thanh niên giao cấu nhiều lần với bé gái 14 tuổi: Khi đi dự đám cưới tại xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh, Triệu A Ba (tên gọi khác là Điệp, SN 1999) quen nữ sinh T.T.S (14 tuổi). Sau đó Ba làm quen, xin Facebook của S, rồi cả hai thường xuyên nhắn tin, gọi điện với nhau. Khi nảy sinh tình cảm yêu đương, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Hôm nay, Công an huyện Ba Chẽ đã khởi tố Ba để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Triệt phá tụ điểm đá gà, tạm giữ 22 đối tượng: Khoảng 11h ngày 14/1, cơ quan Công an tỉnh An Giang bắt quả tang tụ điểm đánh bạc trái phép bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền, tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành. Tại hiện trường, Công an tạm giữ 22 người; thu nhiều tang vật như: 13 điện thoại di động, 21 xe môtô, 1 tấm bạt có ký hiệu tài xỉu, 20 cuộn băng keo, hơn 30 triệu đồng tại chiếu bạc và trên người các đối tượng... Bạn trai bỏ đi sau khi tâm sự, cô gái 22 tuổi bị cướp ngay xe máy: Khoảng 22h30 ngày 13/1, trong lúc tâm sự ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương), chị Đỗ Trần Quỳnh N. (22 tuổi, quê Sóc Trăng) và bạn trai xảy ra mâu thuẫn. Sau khi bạn trai rời đi, chị N. đứng nói chuyện điện thoại thì bất ngờ 2 đối tượng xuất hiện dùng hung khí uy hiếp cướp xe của nạn nhân. Hôm nay, Công an TP Thuận An cho biết đang thụ lý giải quyết vụ việc. Nam thanh niên say rượu bỏ quên 2 hũ sành nghi đựng tro cốt: Ngày 14/1, Công an phường Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 1 ba lô, bên trong có 2 hũ sành nghi có chứa tro cốt được người dân đem đến trình báo, giao nộp. Theo khai báo của bà Mai Vân Anh (SN 1984, bán đồ ăn trên địa bàn) ngày 9/1, có khách nam say rượu vào quán gọi đồ ăn nhưng để lại chiếc ba lô rồi nhanh chóng rời đi. Sau 4 ngày không thấy thanh niên trên quay lại nhận ba lô, bà Anh kiểm tra thì thấy 3 hũ gốm nghi đựng tro cốt nên đến cơ quan công an trình báo, giao nộp. Vận chuyển 11 kg ma túy để lấy tiền công: Tối 13/1, tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Trần Ngọc Nam (1984), trú tại TP Đà Nẵng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 8kg ketamin, 3kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 xe ô tô và các tang vật liên quan. Phát hiện 9 đối tượng dương tính ma túy tại 2 quán karaoke: Khoảng 21h30 ngày 13/1, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh Karaoke Noke (thuộc xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên), qua kiểm tra, phát hiện có 1 phòng, 7 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, test nhanh cả 7 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Cảnh sát điều tra vụ người chủ bị thùng xe ben đè chết: Sau khi rửa xe ở xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nam tài xế hạ thùng xuống thì phát hiện chủ phương tiện bị đè phía dưới. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hôm nay, Công an huyện Bắc Tân Uyên cho biết, đã lấy lời khai những người liên quan, đồng thời trích xuất camera an ninh làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân. >>> Xem thêm video: Quen qua mạng xã hội, thanh niên nhiều lần giao cấu với bé gái 15 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.