Tin nóng ngày 13/11: Giết “tình địch” ngay trong đám giỗ nhà mẹ vợ

1. Sát hại "tình địch" ngay trong đám giỗ nhà mẹ vợ: Chiều 11/11, Trần Bình Trọng (SN 1966, tỉnh Bến Tre) dự đám giỗ tại nhà mẹ vợ tại xã An Khánh, huyện Châu Thành. Hôm đó, ông Đặng Hữu Phước (SN 1962, ngụ huyện Châu Thành) cũng có mặt tại đám giỗ. Cho rằng ông Phước có quan hệ tình cảm với vợ mình, Trọng đã dùng dao cắt cổ ông Phước khiến nạn nhân tử vong. Hôm nay, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam Trọng để điều tra về hành vi giết người. 2. Bắt quả tang, cô gái mang ma túy dạo phố: Ngày 13/11, Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thông tin, mới đây khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực phố Hàng Bông phát hiện Trần Thị Mỹ Duyên (SN 1999; trú tại Phú Thọ) đang đi bộ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp vừa mua. 3. Hiếp dâm bé gái 9 tuổi rồi trốn truy nã: Tháng 3/2020, Đinh Bá Sơn (SN 1977, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bị gia đình cháu H. (trú tại quận Liên Chiểu) tố có hành hiếp dâm cháu bé này. Biết thông tin Sơn đã bỏ trốn sang biên giới Việt Nam–Campuchia và thay tên đổi họ. Sau đó, cơ quan chức năng đã khởi tố và phát lệnh truy nã đối với Sơn. Đến ngày 5/11, Sơn đã bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ tại biên giới Việt Nam – Campuchia (thuộc xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). 4. Sập giàn giáo công trình ở Tân Bình, 3 người rơi xuống đất: Chiều 12/11, ba công nhân nhân đứng trên giàn giáo để xây tường ở tầng hai căn nhà đang xây dựng ở phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM thì bất ngờ tời kéo cáp bị đứt kéo theo giàn giáo đổ sập. Cả ba nạn nhân bị các vật liệu đè trúng, bị thương… được người dân đưa vào Bệnh viện quận 12 cấp cứu. Hôm nay, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối chủ công trình này. 5. Xe công nông lật giữa nước lũ, nữ sinh trường Du lịch tử nạn: Sáng 13/11, ông Trần Quang Hùng (trú tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền (tỉnh TT-Huế)) dùng xe công nông chở người qua các điểm ngập. Lúc này, em Trần Thị Ngọc H. (SN 2001, người xã Quảng An, là sinh viên khoa Du lịch - Đại học Huế) muốn đến Huế để đi học, nên đã xin đi nhờ xe công nông của ông Hùng. Khi xe di chuyển từ thôn Mỹ Xá, xã Quảng An thì bị lật, khiến em H. đuối nước tử vong. 6. Sau chầu nhậu, rủ nhóm bạn đồng hương về nhà bay lắc: Tối 10/11, một nhóm bạn đồng hương của Đặng Việt Hùng (SN 2000) và Dương Xuân Bách (SN 1987, cùng quê Hà Nội) từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh chơi, cả nhóm rủ nhau đi nhậu sau đó kéo về căn hộ của Bách thuộc chung cư Topaz Elite (quận 8, TP Hồ Chí Minh) sử dụng ma túy và bay lắc thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Hôm nay, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 đối tượng này để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. 7. Họ hàng nhờ đến trông nhà, 10X cạy két sắt khoắng sạch tiền, vàng: Chị O. trú tại tỉnh Thanh Hóa nhờ Nguyễn Văn Sơn (SN 2001, trú huyện Hoằng Hóa) đến trông nhà, để chị O. đưa con đi khám bệnh, Sơn đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi gia đình chị O. đi vắng, Sơn đã cạy két sắt lấy đi 150 triệu đồng, 2 dây chuyền vàng và một số trang sức, lợn tiết kiệm với tổng tài sản khoảng 166 triệu đồng. Hôm nay, Công an huyện Nga Sơn đã bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

