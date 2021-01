Tin nóng ngày 1/1: Bắt nguyên Trưởng Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên

Bắt nguyên Trưởng Chi cục thuế huyện: Ngày 1/1, Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề (61 tuổi, nguyên Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ vì liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) do đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát (tức Phát "dầu", SN 1964, trú quận Hải An, TP Hải Phòng; là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Xăng Dầu Phát - Petraco) tổ chức, cầm đầu. 9X, 10X cho vay lãi 365%/năm bị bắt giữ: Ngày 1/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn Trường (SN 2000) và Phạm Đình Tuấn (SN 1995, cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quá trình điều tra, Công an xác định, từ tháng 1 đến tháng 11/2020, Trường cho khoảng 90 người vay với số tiền trên 1 tỷ đồng, lãi suất 365%/năm. Hai cha con giả danh Công an lập kế hoạch cướp tài sản: Hai cha con Bùi Văn Dũng (SN 1968) và Bùi Minh Trí (SN 1988, cùng ngụ quận 12, TP HCM) mua trang phục Công an, còng số 8, súng kim loại, roi điện sau đó tìm đến các đoạn đường vắng giả Công an, Cảnh sát hình sự, ép nạn nhân cướp tài sản. Qua truy xét, cả 2 cha con Dũng đã bị Công an quận 12 bắt giữ để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Giang hồ Thắng 'Diễm' bị tạm giữ: Khuya 24/12, Hoàng Đình Thắng (36 tuổi, biệt danh Thắng "Diễm", trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) cùng em trai là Hoàng Văn Nhân (30 tuổi) là chủ cơ sở giải trí Diamond Club tại TP Tam Kỳ bị công an bắt khi để 27 khách dùng ma túy. Hiện Thắng đang tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ. Hàng chục thanh niên đuổi chém nhau trên phố: Mâu thuẫn tiền bạc, nhóm của Trần Văn Phước (SN 1991, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Phạm Thanh (SN 1996, trú quận Hải Châu) mang theo hung khí chém nhau giữa phố khiến nhiều người khiếp sợ. Qúa trình hỗn chiến, Đinh Duy Tân bị nhóm Phước chém nhiều nhát ở chân và trúng một phát đạn bi vào lưng gây thương tích. Hiện Công an Đà Nẵng đang tạm giữ các đối tượng để điều tra, làm rõ. Làm giả hơn 700 giấy khám sức khỏe để kiếm lời: Nắm được nhu cầu cần giấy khám sức khỏe của nhiều người để làm hồ sơ thi bằng lái và xin việc làm, các đối tượng đã lên mạng tải các mẫu giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Giao thông vận tải, sau đó đặt mua các con dấu giả của bệnh viện, bác sỹ để đóng lên các giấy khám sức khỏe này. Các đối tượng trong đường dây đã phân công người lên mạng internet tìm khách hàng sau đó rao bán giấy khám sức khỏe giả với giá từ 40 – 180 nghìn đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 11 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết dương lịch: Ngày 1/1,Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết tính đến 15h chiều cùng ngày Tết dương lịch 2021, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết và 12 người bị thương, tất cả vụ đều xảy ra trên tuyến đường bộ, giảm 2 vụ, giảm 7 người chết và giảm 2 người bị thương so với cùng thời điểm Tết dương lịch 2019. >>> Xem thêm video: Bắt cán bộ Cục Thuế Thanh Hóa có hành vi nhận tiền của doanh nghiệp. Nguồn: Đài Truyền Hình Thanh Hóa.

