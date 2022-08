Tin nóng 8/8: Đang trộm xe máy thì đau bụng phải nhập viện cấp cứu

Đang trộm xe máy thì đau bụng phải nhập viện cấp cứu: Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Mil đã phê chuẩn quyết định khởi tố Hoàng Văn Thanh (trú tỉnh Đắk Lắk) về hành vi Trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 23/7, Thanh ăn cắp chiếc xe SH ở UBND xã Thuận An rồi dắt chiếc xe vào tiệm sửa xe ven đường để mở khóa xe nhưng không được. Lúc này, phát hiện một chiếc xe máy khác đang dựng ở quán, chìa khóa cắm sẵn trên xe nên Thanh nổ máy xe rồi bỏ trốn. Đi được khoảng vài kilomet, do bị đau dạ dày nên Thanh bỏ lại xe rồi nhờ người dân địa phương chở đi cấp cứu. Sát hại hàng xóm chỉ vì lời can ngăn "uống rượu ít lại": Sáng 8/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quốc (SN 2004, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước) về hành vi giết người. Theo điều tra, Quốc và anh P.Đ.S. (SN 1981) là hàng xóm. Sáng 27/7, Quốc phụ anh S. xây nhà vệ sinh của gia đình. Đến trưa, trong tiệc tân gia của hàng xóm, anh S. có góp ý Quốc “uống rượu ít lại để chiều còn làm việc”. Cho rằng anh S. không cho mình uống rượu nên cả hai xảy ra cãi vã. Anh S. bỏ về nhà thì Quốc chạy sang dùng dao bầu đâm vào hông anh S. khiến nạn nhân chết tại chỗ. Theo người dân địa phương, tâm tính của Quốc không bình thường. Chủ tiệm điện thoại ở TP HCM bị đâm chết: Một số người dân sống gần hiện trường cho biết rạng sáng ngày 8/8, họ nghe tiếng 2 người đàn ông cự cãi. Trong lúc xô xát, ông N.T.P. (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chủ cửa hàng bán điện thoại, bị Nguyễn Bình Khương Duy (24 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) dùng hung khí đâm tử vong trên đường Phạm Ngũ Lão. Duy thừa nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc. 36 người dương tính ma túy trong Bar New Club ở Tân Phú: Rạng sáng ngày 8/8, Công an quận Tân Phú, TP HCM ập vào quán Bar New Club trên đường Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Phát hiện công an, nhiều người tìm cách tháo chạy vào nhà vệ sinh nhưng bị chặn lại. Qua kiểm tra, công an phát hiện 36 người dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng lập biên bản cơ sở với lỗi hoạt động quá giờ quy định, để khách sử dụng ma túy. Phát hiện đôi nam nữ mang theo gần 400 viên ma tuý tổng hợp: Tối 8/8, tổ công tác 141 tuần tra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên đã phát hiện 2 nam nữ thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đã áp sát dừng xe xử lý. Tổ công tác phát hiện trong cốp xe của hai thanh niên này có giấu 2 gói nilong bên trong chứa khoảng gần 400 viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp). Nhân thân hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Tuyết Anh (sinh năm 2001 ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Nguyễn Bảo Linh (sinh năm 2003 ở huyện Sơn Động, Bắc Giang). Cháy hai ô tô trong đêm ở thành phố Lào Cai: Khoảng 3h05 ngày 8/8, nhận được tin báo của người dân về việc trước cửa số nhà 055-057 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ 36, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai xảy ra vụ cháy 2 ô tô con đỗ trước cửa nhà. Khi tiếp cận đám cháy, lực lượng chữa cháy phát hiện 2 ô tô biển kiểm soát 24A-177.85 và 30A-028.11 đang bốc cháy dữ dội, gây ra các tiếng nổ lớn. Chưa đầy 10 phút, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để cháy lan vào nhà dân. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng 2 ô tô hư hỏng hoàn toàn. >>>Xem thêm video: Bắt đối tượng liều lĩnh ăn trộm xe máy giữa ban ngày (Nguồn: Nghệ An TV).

