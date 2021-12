Tin nóng 9/12: Bị ngăn cấm tình cảm, đâm chết bạn gái 18 tuổi

Bị ngăn cấm tình cảm, đâm chết bạn gái 18 tuổi: Nguyễn Hữu Nghĩa (21 tuổi, ở huyện Cai Lậy, Tiền Giang) và H.N.T.G (18 tuổi) có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, gia đình phát hiện Nghĩa và G. có mối quan hệ thân tộc nên ngăn cản khoảng 1 năm nay. Sáng 9/12, khi thấy chị G. Nghĩa dùng dao đâm tử vong nạn nhân rồi tự tử. Hiện đối tượng đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu. Ghen tuông, chồng dùng dao đâm vợ trọng thương: Do nghi ngờ vợ ngoại tình, sau khi uống bia, Lê Văn Tám (53 tuổi, quê Phú Yên) dùng đao đâm vào cổ vợ là chị N.T.K.Th. (47 tuổi, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) trọng thương. Nhờ cấp cứu kịp thời, chị Th. đã may mắn được cứu sống. Ngày 9/12, Công an quận Bình Thạnh cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để truy tố Tám. 2 nhóm hỗn chiến, 1 người nhảy xuống sông tử vong: Do mâu thuẫn trong lúc chơi bóng đá nên nhóm của Nguyễn Ngọc An (Sò, 38 tuổi) và nhóm của Trần Thanh Bảo (19 tuổi) đã hỗn chiến tại TP Long Xuyên, An Giang. Hậu quả một người bị thương và một người khác nhảy xuống sông và tử vong sau đó. Ngày 9/12, Công an TP Long Xuyên cho biết đang tạm giữ 10 người để điều tra, làm rõ. (Trần Thanh Bảo trái và Nguyễn Ngọc An phải) Bắt nguyên cán bộ Ngân hàng Phương Đông vì lừa đảo: Lợi dụng việc ông N. không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, Nguyễn Diễm My (42 tuổi) đã yêu cầu ông N ký hợp đồng thế chấp tài sản, tự ý nâng số tiền vay, giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Đông. Ngày 9/12, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa bắt tạm giam My. Nhảy xuống ao cứu con, hai cha con đuối nước: Ngày 9/12, UBND xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết ngày 8/12, anh N.V.Q. (37 tuổi, trú tại địa phương) cùng con trai N.V.Đ. (12 tuổi) lên rẫy hái cà phê không thấy con đâu anh Q. đi tìm. Thấy bất thường, người dân tổ chức tìm kiếm thì phát hiện cả cháu Đ. và anh Q. tử vong do đuối nước dưới ao. Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ: Sáng 9/12, chị Đinh Thị Hồng Thảo (SN 1986, là em gái nạn nhân) phát hiện anh Đ. tử vong trong tư thế treo cổ trong cửa hàng gạch men của gia đình ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Gia đình nạn nhân cho biết, anh Đ. có tiền sử sử dụng chất kích thích là ma túy. (Ảnh minh hoạ) Học sinh lớp 6 tử vong thương tâm sau va chạm: Khoảng 11h50 ngày 9/12 tại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và xe đạp do cháu Nguyễn Văn K. (SN 2010, trú tại địa phương - là học sinh Trường THCS số 1 xã Phú Nhuận). Hậu quả cháu Nguyễn Văn K. tử vong tại chỗ. Bị lừa 150 triệu vì tin bạn trai trên mạng: Lê Văn Thới (38 tuổi, ở Hậu Giang) tạo tài khoản mạng xã hội, sau đó làm quen với chị T.T.C. (34 tuổi, ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) Sau khi tạo sự tin tưởng, Thới bịa chuyện gia đình đang gặp khó khăn. Chị C. chuyển khoản cho anh ta mượn 150 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thới cắt liên lạc với nạn nhân. Ngày 9/12, Công an huyện Duyên Hải cho biết đang tạm giữ Thới để điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ đâm chém ở Bệnh viện Sa Đéc. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

