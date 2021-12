Tin nóng 7/12: Hàng loạt học sinh tiểu học nghi bị thầy giáo dâm ô

Hàng loạt học sinh tiểu học nghi bị thầy giáo dâm ô: Ngày 7/12, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ Vừ Bá Phia (SN 1979, giáo viên trường Tiểu học Mường Lống 1, xã Mường Lống) để điều tra về hành vi dâm ô học sinh. Theo thông tin ban đầu, ông Phia bị cáo buộc đã có hành vi dâm ô với ít nhất 5 học sinh tiểu học. Nữ sinh lớp 10 tử nạn bí ẩn dưới ao: Ngày 7/12, UBND xã Phong Thịnh (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, ngày 4/12, em L.T.O. (SN 2006), học sinh lớp 10 trường THPT Thanh Chương 3 mất tích sau khi rời nhà sau bữa cơm trưa. Sau quá trình tìm kiếm, chiều 6/12, thi thể nữ sinh xấu số được người dân địa phương tìm thấy dưới một ao cá trong làng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Mâu thuẫn ranh giới đất, 1 phụ nữ bị đánh nhập viện: Do mâu thuẫn từ việc tranh chấp ranh giới đất với hàng xóm, Nguyễn Văn Vinh (35 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) dùng thanh sắt đánh vào đầu bà bà Trương Thị Nhàn (trú cùng địa phương) bị thương nặng. Ngày 7/12, Công an huyện Nhơn Trạch cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự Vinh để điều tra. Khống chế cháu bé 7 tuổi định cướp tiệm vàng: Đỗ Phước Sang (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) xông vào một tiệm vàng ở quận Bình Thạnh rồi kề dao vào cổ cháu bé với ý định cướp tài sản nhưng bị chủ tiệm vàng tước đoạt hung khí và cùng người dân bắt giữ. Ngày 7/12, Công an quận Bình Thạnh cho biết đang tạm giữ Sang để điều tra, làm rõ. Hỏa hoạn khiến gia đình 4 người thiệt mạng: Đêm 7/12, tại cửa hàng kinh doanh quần áo của gia đình anh Nguyễn Duy Tân (37 tuổi) ở thị trấn Kiên Lương, Kiên Giang bị hoá hoạn. Sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng cứu hộ lao vào cứu nhưng khi tiếp cận được cả vợ chồng anh Nguyễn Duy Tân, chị Nguyễn Ngọc Yến (33 tuổi) và 2 con nhỏ sinh năm 2013, 2019 đã thiệt mạng. Tai nạn lao động khiến 4 người thương vong: Ngày 7/12, Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 3 người thương và 1 vong xảy ra tại Công ty TNHH giày Kim Việt (Nông Cống, Thanh Hóa) xảy ra vào chiều ngày 5/12. Được biết, nhóm công nhân gặp nạn thuộc một đơn vị hợp đồng xây dựng nhà xưởng cho Công ty TNHH giày Kim Việt. Hai ôtô bốc cháy sau vụ đấu đầu, một người tử vong: Sáng 7/12, trên quốc lộ 1 qua phường Hương An, TP Huế, anh Nguyễn Văn Hiền (37 tuổi) điều khiển xe tải chở anh Nguyễn Quyết Thắng (cùng trú tại Thái Bình) đã va chạm với xe đầu kéo do anh Nguyễn Vĩnh Phú (41 tuổi ở Quảng Nam) điều khiển theo hướng ngược lại. Lúc này, xe anh Phú chở theo 2 nam thanh niên. Sự việc khiến tài xế Hiền chết tại chỗ, 4 người khác bị thương. 30 con bạc sát phạt nhau trong hội trường khách sạn ven biển: Ngày 7/12, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự 10 nghi phạm trong đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bầu cua tại một khách sạn biển Đà Nẵng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tang vật là hơn 55 triệu đồng và thu giữ trong người các con bạc gần 480 triệu đồng, 34 điện thoại di động... >>> Xem thêm video: An Giang: Khởi tố nam thanh niên hiếp dâm bạn nhậu 13 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

