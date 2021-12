Tin nóng 6/12: Đi mua bánh mì, nam thanh niên bị bắn chết

Đi mua bánh mì, nam thanh niên bị bắn chết: Trên đường mua bánh mì trở về tại tại thị trấn Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, A Bông (27 tuổi, trú tại thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô) bị nhóm 4 đối tượng chặn lại gây sự, rút súng bắn chết. Ngày 6/12, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang tạm giữ 1 nghi phạm là Nguyễn Xuân Thiện (22 tuổi, trú tại thị trấn.Đăk Tô). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thủ quỹ Trung tâm giáo dục thường xuyên tham ô hơn 6,4 tỷ đồng: Từ tháng 1 đến tháng 5/2021, Trung tâm giáo dục thường xuyên Quảng Bình tiến hành thu học phí rồi giao cho thủ quỹ đơn vị là Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1989) quản lý và thực hiện các thủ tục chi trả các trường liên kết đào tạo theo quy định. Tuy nhiên, sau khi thu tiền, Linh chỉ nộp một phần còn lại số tiền hơn 6,4 tỷ đồng thì Linh chiếm đoạt. Ngày 6/12, Linh bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt tạm giam. Thiếu niên 15 tuổi đâm chết người hơn mình 1 tuổi vì mâu thuẫn: Trưa 5/12, N.Đ.K. (15 tuổi) cùng N.D.K. (16 tuổi) đi xe máy đến nhà L.K.L. (16 tuổi, cùng trú huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) "nói chuyện" nhằm giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi, N.Đ.K. bất ngờ lấy dao trong cốp xe chém vào người L. khiến nạn nhân tử vong. Ngày 6/12, Công an huyện Đầm Dơi cho biết đang điều tra, làm rõ. Đâm 1 người bị thương khi bị truy đuổi vì cướp điện thoại: Bị truy đuổi vì giật chiếc điện thoại ở quận Bình Tân (TP.HCM), Lê Công Hậu (19 tuổi, quê Bến Tre) dùng dao bấm chống trả làm một nam thanh niên bị thương. Ngày 6/12, Công an quận Bình Tân cho biết đang tạm giữ Hậu để điều tra, làm rõ. Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa: Ngày 6/12, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can đối với bà Giang H’Đan, Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Bà H’Đan bị khởi tố vì liên quan đến việc ký quyết định chuyển hơn 1,4 ha đất trồng cây lâu năm thành đất ở nông thôn để phân lô bán nền. Dựng lên vụ cướp "táo bạo" sau khi bị lừa mua hàng qua mạng: Bị lừa hết 15 triệu đồng khi đặt mua hàng qua mạng, N.T.K.D (SN 1998, trú huyện An Phú, An Giang) sợ gia đình trách mắng, nên tự gây thương cho mình rồi đến Công an báo bị cướp. Ngày 6/12, Công an huyện An Phú cho biết đang điều tra, làm rõ. Ô tô bán tải va chạm xe máy, 1 thanh niên tử vong: Đêm 5/12, tại đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc khu phố 1, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, anh LNT (27 tuổi, ngụ phường Mũi Né) điều khiển đã va chạm với ô tô bán tải chạy hướng ngược lại khiến anh ngã xuống và tử vong tại chỗ. Đang đỗ trên vỉa hè, xế hộp bỗng bùng cháy trơ khung: Tối 5/12, một chiếc xe ô tô 4 chỗ (chưa rõ hãng xe và BKS) đang đậu trên đường Tuệ Tĩnh (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Rất may, thời điểm này trên xe không có người. >>> Xem thêm video: Long An: Trộm chó dùng súng tự chế bắn chết chủ nhà. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

