Khi những hot girl gen Z đụng độ cùng thiết kế lộ nội y

Thời gian gần đây, những thiết kế mang âm hưởng Y2K được rất nhiều nàng hot girl ựa chuộng. Nhiều local brand Việt cũng đã bắt trend và đưa ra những bộ sưu tập khiến nhiều bạn trẻ mê mẩn. Cùng đụng độ chung 1 thiết kế của một thương hiệu thời trang Việt, Xoài Non và cô nàng rich kid Chao đều khiến nhiều người không thể rời mắt. Thiết kế này có phần áo bó sát với phần cúc áo buông lơi, để lộ phần nội y có cùng họa tiết với chân váy caro. Mái tóc màu hồng của cô nàng càng tôn lên làn da trắng không tì vết. Đây là lần xuất hiện của Xoài Non sau một thời gian sau biến cố hôn nhân. Lần xuất hiện này của Xoài Non được đánh giá cao về mặt thời trang. Nàng hot girl hoàn thiện set đồ với chiếc kính oval màu đỏ đậm hơi thở Y2K. Cùng chung thiết kế đó nhưng khi được cô nàng rich kid Chao diện lên thì có vẻ dễ thương hơn. Chao kết hợp set đồ với chiếc túi có chất liệu lông màu xanh pastel càng tăng thêm sự đáng yêu khi nhìn tổng thể. Nếu Xoài Non thả tóc, đeo kính thì Chao cặp hẳn tóc lên giúp tổng thể nhìn năng động hơn. Cô nàng khoe trọn đường cong trong set đồ. Thiết kế này của thương hiệu được Lâm Minh làm mẫu. Cô nàng ra dáng một fashionistar khi kết hợp cùng đôi tất ren trắng cùng mũ nửa đầu. Có thể nói sự xuất sắc của Lâm Minh khi diện lên mình set đồ này đã góp phần khiến nhiều người mong muốn được sở hữu nó. (Ảnh: IG)

