Tin nóng 8/9: Tá hỏa phát hiện thi thể cuộn bạt bốc mùi cạnh đường

Tá hỏa phát hiện thi thể cuộn bạt bốc mùi cạnh đường: Sáng 8/9, người dân tá hỏa phát hiện một thi thể cuộn bạt đang phân hủy bốc mùi ven đường liên xã qua địa bàn xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau đó, người dân đã trình báo chính quyền và lực lượng Công an đến giải quyết. Vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Cô gái trẻ "giăng bẫy" lừa nhiều thanh niên bằng facebook ảo: Nguyễn Hoài Giang (19 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) lập Facebook “Mai Linh Nhi” với thông tin giả như: đang là học sinh THPT, vừa cùng gia đình chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng sinh sống tại khu đô thị VIP... và đăng tải nhiều hình ảnh nóng bỏng, check-in sang chảnh để tìm người yêu rồi sau đó lừa đảo họ chiếm đoạt tài sản. Ngày 8/9, Công an quận Hải Châu cho biết vừa bắt tạm giam Giang để điều tra, làm rõ. Bắt đối tượng chống phá Nhà nước: Mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở nhưng Đặng Đăng Phước (59 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn tiếp tục lợi dụng mạng xã hội Facebook, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước. Ngày 8/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phước. Chủ nợ giằng co với người thân con nợ gây chết người: Lê Thanh Tùng (SN 1974, trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đến nhà ông Trần Thành Công (SN 1965, cùng huyện Vũng Liêm) tìm con của ông Công để ký giấy nhận nợ nhưng không gặp. Sau đó, 2 người xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau, dẫn đến án mạng. Ngày 8/9, Công an huyện Vũng Liêm cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Tùng. Bị chém nhập viện vì làm rơi tai nghe điện thoại của cô gái: Mâu thuẫn về việc làm rơi tai nghe điện thoại, A. (15 tuổi), nhân viên thử việc tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận Gò Vấp TP HCM bị nhóm người dùng hung khí tấn công gây thương tích, nhập viện cấp cứu. Ngày 8/9, Công an quận Gò Vấp cho biết đang điều tra, làm rõ. Bé gái bị bỏ rơi trong túi màu đen trước nhà dân: Sáng 8/9, ông Nguyễn Văn Chương đi mua đồ ăn sáng về nhà thì phát hiện có 1 túi đen ở trước cổng nhà số 11 ngõ 521 đường An Dương Vương, Tổ dân phố Nhật Tảo 2, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Kiểm tra bên trong chiếc túi, ông phát hiện 1 bé gái sơ sinh nặng 2,5kg. Sau đó, ông Chương đã đưa bé gái đến Trạm y tế phường Đông Ngạc kiểm tra sức khỏe và bàn giao lại cho Trạm y tế phường. Hiện tại sức khỏe của cháu rất tốt, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo tìm nhân thân của cháu bé. 2 xe khách tông nhau, 4 người thương vong: Sáng 8/9 trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) chiếc xe ô tô khách 77B-011.28 xảy ra va chạm với khách xe khách giường nằm biển kiểm soát 77F-000.08 lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả làm một người tử vong và 3 người trên xe khách 77F-000.08 bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Dùng súng cướp tiền táo tợn tại 1 ngân hàng ở Đồng Nai: Chiều 8/9 tại Phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank cổng KCN Tam Phước (phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) một thanh niên mặc áo đen, quần đen đi vào Phòng giao dịch rồi dùng súng khống chế nhân viên tại đây cướp tiền. Sau khi cướp được tiền, nghi can bỏ chạy, hiện cơ quan chức năng đang điều tra truy bắt đối tượng. >>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy, trôi trên sông Sài Gòn. Nguồn: ĐTHĐT.

