Tin nóng 7/9: Thầy giáo cầm dao đâm chết đồng nghiệp tại trường

Thầy giáo đâm chết đồng nghiệp tại trường: Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân từ trước nên Phạm Thế Giáp (38 tuổi, giáo viên Trường THCS Nguyễn Du, TP Rạch Giá, Kiên Giang) vào sáng 7/9, khi đi dạy, đã mang theo cây dao “để phòng thân”. Sau đó, Giáp gặp thầy T. (đồng nghiệp) và được cho bị cười đểu nên tức giận cầm dao đâm nạn nhân tử vong. Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ Giáp để điều tra, làm rõ. Bé trai 6 tuổi bị người đàn ông dâm ô hơn 20 lần: Trần Tấn Hùng (65 tuổi, ngụ thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) là hàng xóm của gia đình cháu K. (sinh năm 2016). Từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2021, Hùng đã có hơn 20 lần dụ dỗ cháu K thực hiện các hành vi dâm ô ngay tại nhà nạn nhân, nhà của Hùng và những nơi khác. Ngày 7/9, Công an huyện Tư Nghĩa cho biết đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hùng. Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt trên biển: Chiều 7/9, ông Trần Đình Vui - Bí thư thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, địa phương đang thông báo tìm người thân nạn nhân không rõ danh tính được phát hiện trôi dạt trên biển vào sáng cùng ngày gần khu vực đảo Sơn Chà. Theo UBND thị trấn Lăng Cô, thi thể có đặc điểm nhận dạng là nam từ 45 đến 50 tuổi, cao khoảng 1,7m, mặc quần đùi màu xanh đen có sọc đỏ trắng 2 bên, không mặc áo. Giả cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Nguyễn Thị Long (SN 1988, trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài người phụ nữ này đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được báo chí và mạng xã hội quan tâm, đăng bài giúp đỡ. Ngày 7/9, Long bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội khởi tố bị can để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sát hại người tình già rồi đầu thú: Sáng 7/9, giữa Lê Công Ty (SN 1987, quê Đồng Tháp) và bà P.T.K.D (SN 1976, quê Hà Nội xảy ra mâu thuẫn tại một căn nhà ở quận 12, TP HCM, trong lúc nóng giận Ty đã dùng hung khí đâm bà P. tử vong trên phòng ngủ. Sau khi gây án, Ty đi đầu thú. Được biết, bà P. có một đời chồng, có một đứa con gái riêng, làm công việc nấu bếp cho một trường học. Sau khi ly dị chồng bà P về mua căn nhà trong hẻm trên sống cùng con gái và Ty nhiều năm nay. Phát hiện thi thể cháy đen trong căn nhà tôn: Sáng 7/9, người dân phát hiện một thi thể cháy đen trong nhà tôn tạm, cách trụ sở UBND phường 10, TP Vũng Tàu khoảng 50m nên đã trình báo cơ quan chức năng. Tại hiện trường, có một xe máy biển kiểm soát 72C2-317.10 cũng bị cháy trơ khung, cách vị trí nạn nhân vài bước chân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 'Nổ' giúp được bạn chuyển công tác, chiếm đoạt 125 triệu đồng: Nguyễn Ngọc Tài (32 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) 'nổ' có thể giúp bạn là anh N.Đ.A.K (28 tuổi, là nhân viên Công ty CP phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) - chi nhánh Đà Nẵng chuyển sang vị trí việc làm tốt hơn, nam thanh niên lừa lấy 125 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Ngày 7/9, Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tài. Xe khách rơi xuống biển trong lúc lên phà về đất liền: Sáng 7/9, tại bến phà Thạnh Thới, cảng Bãi Vòng (xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), xe khách 46 chỗ lưu thông từ phường Đông Dương đến bến phà Thạnh Thới để về đất liền khi di chuyển vào khu vực lên xuống phà thì bất ngờ rơi xuống biển. May mắn, thời điểm xảy ra vụ việc trên xe không có hành khách, nên không xảy ra thiệt hại về người. Lực lượng cứu hộ sau đó đã trục vớt được phương tiện gặp nạn, đưa về xưởng sữa chữa. >>> Xem thêm video: Đâm chết chủ nợ vì không cho vay tiền cá độ bóng đá. Nguồn: ĐTHĐT.

