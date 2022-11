Tin nóng 8/11: Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, 10 thanh niên bị khởi tố

Giải quyết mâu thuẫn bằng dao, 10 thanh niên bị khởi tố: Ngày 8/11, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã khởi tố 10 thanh niên có hành vi cố ý gây thương tích. Trong đó, quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Quang (SN 2002), Dương Gia Nguyên (SN 2001), Đoàn Đại Tiến (SN 2004) cùng ở xã Phú Dương. Đồng thời ra lệnh cấm xuất cảnh 7 đối tượng khác. Được biết, do có mâu thuẫn với Lý Trực Duy (SN 2004, trú cùng xã), Quang đã tập hợp nhóm gồm 10 người, mang theo dao, kiếm tự chế để giải quyết. Hậu quả, Duy bị chém vào phần đầu và lưng gây thương tích 20%. Cô gái rơi lầu chung cư tử vong: Rạng sáng 8/11, Công an TP HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ cô gái tử vong nghi rơi lầu cao chung cư trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú. Theo thông tin ban đầu, đêm 7/11, người dân sống tại chung cư nghe tiếng động mạnh nên ra kiểm tra thì phát hiện tại khu vực gần bãi giữ xe cô gái (khoảng 25 tuổi) nằm bất động dưới nền đất và đã tử vong. Học sinh cũ vào trường trộm 16 laptop: Trưa 8/11, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Tài (17 tuổi, ngụ Đắk Lắk) và Lý Văn Khánh (16 tuổi, ngụ Lào Cai) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Ngày 17/10, Công an nhận được tin báo Trường THCS và THPT Đông Du bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 16 máy tính xách tay vào khuya 16/10. Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an đã xác định Tài và Khánh là kẻ gây ra vụ trộm cắp trên. Được biết, Tài từng học hai năm tại Trường THCS và THPT Đông Du. Kẻ cướp giật túi xách của phụ nữ bị bắt sau 5 giờ gây án: Ngày 8/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối với Cử Như Linh (25 tuổi, ngụ huyện Hà Trung, Thanh Hoá), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Khoảng chiều 7/11, Công an tiếp nhận tin báo của chị T.T.T. về việc mình bị cướp giật khi đang dừng xe nghe điện thoại tại địa phận xã Đại Lộc. Chỉ sau 5 giờ, Công an xác định người gây ra vụ cướp giật là Cử Như Linh. Tại cơ quan công an, Linh thừa nhận trước đó đã gây ra một vụ cướp giật một túi xách bên trong có tiền và một điện thoại di động. Nam thanh niên cầm dao chặn đường cướp tài sản: Ngày 8/11, Công an TP. Hà Nội, cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Khương Duy (SN 2001, trú huyện Giao Thủy, Nam Định) về hành vi cướp tài sản. Trước đó, chiều 31/10, Công an nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị H.T. (SN 1997, ở huyện Gia Lâm) về việc chị bị 1 nam thanh niên chặn đường dùng dao nhọn đe dọa, cướp tài sản. Sau đó, nam thanh niên đã lấy điện thoại di động iPhone 11 của chị T. (trị giá khoảng 8 triệu đồng) rồi điều khiển xe bỏ đi. Va chạm với xe máy, nam sinh bị xe tải cán tử vong: Trưa 8/11, nam sinh khoảng 20 tuổi đi xe máy trên đường Vĩnh Lộc, đến trước số 1716 Vĩnh Lộc 9, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM thì va chạm với xe máy khác chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến nạn nhân bị ngã xuống đường, lúc này, một xe tải đi từ phía sau không tránh kịp nên đã cán trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe máy va chạm với nam sinh trên được cho là đã rời khỏi hiện trường sau đó. Ô tô đang đậu bên đường bị tông văng xuống ao: Theo thông tin ban đầu, chiều 8/11, chiếc xe bồn (loại chở khí hóa lỏng) lưu thông trên tuyến đường thuộc xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Khi đến khu vực ấp 7, xe bồn tông trúng đuôi xe ô tô 7 chỗ (chở công nhân làm công trình) đang đậu bên lề đường. Cú tông mạnh đã đẩy xe 7 chỗ đi một đoạn khoảng chục mét rồi văng xuống ao gần đó. Thời điểm xảy ra vụ việc không có ai ở trong xe nên không có thương vong về người. >>> Xem thêm video: Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở tiệm giặt ủi. Nguồn: Pháp luật online.

